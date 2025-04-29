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Обзоры для бухгалтера

Как применять ПБУ 18/02, самые сложные вопросы в работе с новыми ФСБУ, какие проблемы решает грамотное финансовое управление. Обзор мероприятий с 1 по 15 мая

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

7 мая. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02)

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Обязанность применения ПБУ 18/02.

  2. Постоянные и временные разницы.

  3. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

  4. Вычитаемая временная разница и налогооблагаемая временная разница.

  5. Учет налога на прибыль.

  6. Отражение в отчетности налога на прибыль.

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14 мая. Новые ФСБУ по учету основных средств, транспорта и НМА в 2025 г.: аренда, лизинг, ремонт

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, корп. 3, эт. 5, oф.

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  2. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  3. Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.

  4. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  5. Учет приобретения и выбытия основных средств.

  6. Транспортный налог, налог на имущество.

  7. Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.

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14 мая. Быстрый рост прибыльности через повышение операционной эффективности

Время: с 12:00 до 13:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Главные «утечки» прибыли – почему даже растущий бизнес может оставаться низкомаржинальным.

  2. Операционная эффективность как рычаг быстрого роста прибыли – без масштабирования и больших вложений.

  3. Инструменты диагностики – как найти скрытые резервы в процессах, закупках, логистике и управлении персоналом.

  4. Кейсы из российских компаний – примеры сокращения издержек и увеличения маржинальности на 15-30%.

  5. Практические шаги – с чего начать оптимизацию уже завтра.

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15 мая. Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Как подготовиться к вступлению в налоговый мониторинг?

  2. Типовые ошибки компаний при переходе в новый режим

  3. Сроки, бюджет и ресурсы: сколько стоит подготовка и сопровождение?

  4. Будущее налогового мониторинга: чего ожидать в 2026–2027 годах?

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15 мая — 16 мая. Как настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля

Время: с 10:00 до 16:00

Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

  1. Финансовое управление.

  2. Практические задания.

  3. Управленческий и финансовый учет.

  4. Управление денежными средствами. Казначейство.

  5. Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор и управление персоналом.

  6. Практические задания.

  7. Управление затратами в 2025 г.

  8. Финансовый анализ и бизнес-анализ в 2025 г.

  9. Бюджетирование.

  10. Практические задания.

  11. Внутренний контроль.

  12. Практические задания.

  13. Финансовый контроль и риск-менеджмент.

  14. Правила продвижения финансиста по карьерной лестнице.

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Как завести свое мероприятие

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