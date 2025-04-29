Как применять ПБУ 18/02, самые сложные вопросы в работе с новыми ФСБУ, какие проблемы решает грамотное финансовое управление. Обзор мероприятий с 1 по 15 мая

7 мая. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02)
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Обязанность применения ПБУ 18/02.
Постоянные и временные разницы.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.
Вычитаемая временная разница и налогооблагаемая временная разница.
Учет налога на прибыль.
Отражение в отчетности налога на прибыль.
14 мая. Новые ФСБУ по учету основных средств, транспорта и НМА в 2025 г.: аренда, лизинг, ремонт
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, корп. 3, эт. 5, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Учет расходов на содержание и использование ОС и автотранспорта.
ФСБУ 25/2018 «Аренда».
Учет приобретения и выбытия основных средств.
Транспортный налог, налог на имущество.
Оформление и налогообложение выплат в пользу механиков и водителей.
14 мая. Быстрый рост прибыльности через повышение операционной эффективности
Время: с 12:00 до 13:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Главные «утечки» прибыли – почему даже растущий бизнес может оставаться низкомаржинальным.
Операционная эффективность как рычаг быстрого роста прибыли – без масштабирования и больших вложений.
Инструменты диагностики – как найти скрытые резервы в процессах, закупках, логистике и управлении персоналом.
Кейсы из российских компаний – примеры сокращения издержек и увеличения маржинальности на 15-30%.
Практические шаги – с чего начать оптимизацию уже завтра.
15 мая. Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как подготовиться к вступлению в налоговый мониторинг?
Типовые ошибки компаний при переходе в новый режим
Сроки, бюджет и ресурсы: сколько стоит подготовка и сопровождение?
Будущее налогового мониторинга: чего ожидать в 2026–2027 годах?
15 мая — 16 мая. Как настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля
Время: с 10:00 до 16:00
Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 55 000 ₽
Финансовое управление.
Практические задания.
Управленческий и финансовый учет.
Управление денежными средствами. Казначейство.
Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор и управление персоналом.
Практические задания.
Управление затратами в 2025 г.
Финансовый анализ и бизнес-анализ в 2025 г.
Бюджетирование.
Практические задания.
Внутренний контроль.
Практические задания.
Финансовый контроль и риск-менеджмент.
Правила продвижения финансиста по карьерной лестнице.
Как завести свое мероприятие
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