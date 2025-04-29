Как применять ПБУ 18/02, самые сложные вопросы в работе с новыми ФСБУ, какие проблемы решает грамотное финансовое управление. Обзор мероприятий с 1 по 15 мая

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Главные «утечки» прибыли – почему даже растущий бизнес может оставаться низкомаржинальным.

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Инструменты диагностики – как найти скрытые резервы в процессах, закупках, логистике и управлении персоналом.

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