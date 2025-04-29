Можно ли увеличить стаж и баллы, не работая и не платя взносы в СФР

Чтобы выйти на пенсию по достижению пенсионного возраста, нужно иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. И если таких значений на лицевом счете гражданина не будет, то в пенсии ему откажут. Право на пенсию, да и то только на социальную, он будет иметь через пять лет.

Что можно сделать, если у вас не хватает стажа и пенсионных баллов. Можно официально устроиться на работу, либо купить стаж и баллы, либо воспользоваться правилом о зачете в стаж нестраховых периодов. Сегодня речь пойдет именно о таких периодах.

Законом предусмотрены периоды, которые можно засчитать в страховой стаж наравне с периодами работы. Кроме того, за них еще начисляются и пенсионные баллы.

Самый простой вариант — это оформление ухода за нетрудоспособным гражданином. Это может быть гражданин с инвалидностью 1 группы или пожилой человек старше 80 лет.

После подачи заявления в СФР у ухаживающего начинает идти стаж и начисляться пенсионные баллы, по 1,8 балла за каждый календарный год ухода. Но при этом должно соблюдаться одно условие. Ухаживающий должен быть трудоспособным и нигде не работать.

Если такие нестраховые периоды у вас имеются, то нужно предоставить в СФР документы, которые подтверждают такие периоды.

Кроме периода ухода за гражданином с инвалидностью 1 группы и пожилым человеком старше 80 лет к нестраховым периодам относятся:

прохождение воинской службы;

уход за ребенком до 1,5 лет;

проживание с супругом военнослужащим в местности, где не было возможности трудоустроиться;

проживание за границей с супругом-работником диппредставительства, консульства или официальных представительств за рубежом;

нахождение на учете в ЦЗ с получением пособия по безработице.

За все эти периоды, кроме получения пособия по безработице, начисляются пенсионные баллы. За период по безработице начисляется только стаж.

На основании представленных документов СФР должен будет включить новые сведения в ваш лицевой счет и тогда ваш стаж и количество пенсионных баллов увеличится и риск в отказе пенсии по достижении пенсионного возраста уменьшится.

Законодательство: