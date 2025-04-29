По какому курсу отражать реализацию товаров в валюте

Если организация покупает товары в рублях, а реализует их в валюте, то могут возникнуть вопросы по курсу для отражения реализации. Разбираемся в нюансах учета валютных операций.

Валюта, установленная договором

Если по условиям договора оплата производится в рублях, то оценить доходы продавца и суммы платежей можно с помощью курса, установленного договором в соответствии с ПБУ 3/2006, п. 8 ст. 250 НК.

Это значит, что если оплата производится в рублях, выручка у продавца может оцениваться путем пересчета валюты не только по курсу ЦБ, но и по иному курсу (например, курс ЦБ на день отгрузки + 3%).

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В качестве даты для курса ЦБ можно использовать не день отгрузки, если в договоре зафиксирована иная дата для пересчета. Если оплата производится в валюте, то для оценки дохода продавца и обязательства покупателя используется только курс ЦБ.

Наличие авансов

Если оплата поступила авансом, то эта сумма в рублевой оценке в дальнейшем не пересчитывается. По п. 10 ПБУ 3/2006 и п. 8 ст. 250 НК как в бухгалтерском, так и в налоговом учете не производится переоценка валютных авансов и сумм, полученных в рублях по договорам в условных единицах.

При 100% предоплате доходы продавца признаются на дату отгрузки в оценке в рублях по курсу на дату получения аванса. Если предоплата частичная, то для оценки дохода продавца на день отгрузки пересчитывается только незакрытая часть обязательства по курсу ЦБ (или иному, который установлен договором). Предоплаченная часть включается в доход продавца исходя из оценки на день получения аванса.

Если вся оплата поступает после отгрузки, доход продавца оценивается на день отгрузки по курсу ЦБ (или иному) на дату такой отгрузки.

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