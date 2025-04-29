Лига сильнейших Национальной бизнес-премии – 2025

Ежегодная премия назвала лучшие проекты года, став главной площадкой для выявления лидеров малого и среднего бизнеса, способных влиять на экономику страны.

VII Национальная бизнес-премия вновь собрала лучших представителей российского предпринимательства и творческих индустрий. Более 1000 заявок, свыше 15 номинаций и пристальное внимание участников ключевых отраслей экономики — премия ежегодно подтверждает свой статус одного из самых значимых событий для российской бизнес-среды.

Награждение победителей состоялось 17 апреля в ресторане «Яръ». Однако день стал важным не только из-за церемонии. Он дал возможность участникам взглянуть на свое дело шире — увидеть общее направление, в котором движется страна, и понять роль бизнеса в этом движении.

Накануне церемонии 15 апреля номинанты премии и члены экспертного совета ответили на вопросы журналистов в пресс-центре МИЦ «Известия» и обсудили, каким образом бизнес-сообщество может участвовать в решении новых государственных задач, направленных на развитие страны. Речь шла о 19 новых национальных проектах.

Во вступительном слове основатель Национальной бизнес-премии Светлана Листопадова отметила, что начинается новая календарная пятилетка, и самое время определить, как строить дальнейшую работу не на бумаге, а на практике. Это стало отправной точкой для деловой дискуссии: номинанты премии провели рабочую встречу с членами Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ, где представили свои кейсы и предложили решения, которые уже доказали свою эффективность.

Как отметила эксперт премии, председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова, Национальная бизнес-премия сегодня — это не только награды и аплодисменты, но и платформа для эффективного диалога, обмена опытом и поиска ответов на вызовы времени.

«Конференция в «Известиях» была очень содержательная и полезная для всех участников и зрителей. А в ТПП РФ мы услышали все секреты достижения результатов и целей», — поделилась эксперт премии, председатель Союза пиарщиков России Мария Тарханова.

За семь лет проведения Национальная бизнес-премия зарекомендовала себя как объективный инструмент отбора сильных компаний и лидеров бизнес-команд. В ее жюри входят авторитетные эксперты из мира предпринимательства, права, финансов и маркетинга, а также деятели культуры и общественные лидеры.

В частности, — кандидат экономических и юридических наук, член правления ТПП, председатель Комитета российского Союза строителей и руководитель «ESG-проекта промышленной реновации «Браунфилд» Владимир Гамза — он опубликовал более 200 научных работ по финансам, банковскому делу, юриспруденции и менеджменту. В качестве члена экспертных структур по финансовым рынкам и банковской деятельности Государственной Думы, Совета Федерации и аппарата Правительства он принимает участие в формировании государственной политики в области экономики, предпринимательства и финансового регулирования.

В экспертный совет премии входит и Сергей Вотяков — ректор Академии НАРПА, GR-директор компании PIX Robotics и председатель комитета по ИИ РУССОФТ. Он сам состоялся как бизнесмен, а затем основал академию по подготовке RPA-специалистов (от англ. Robotic Process Automation — роботизированная автоматизация процессов — прим. ред.), которая сегодня является одним из ведущих поставщиков кадров для RPA-отрасли.

В числе экспертов премии также — депутат Госдумы, зампред думского комитета по экономической политике Станислав Наумов, гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов и другие.

Премия традиционно проходит в несколько этапов: после того, как желающие подали заявки, формируется лонг-лист претендентов, затем эксперты определяют шорт-лист лучших, а после — оценивают заявки по десятибалльной шкале и выбирают лауреатов в каждой номинации. При этом национальный масштаб премии обеспечивает широту охвата: среди победителей — компании и предприниматели из разных регионов России, представляющие десятки отраслей — от IT и промышленности до сферы услуг.

И, как отмечают организаторы, лучшие проекты далеко не всегда рождаются в крупных компаниях с большими ресурсами — самые яркие прорывы часто совершают именно те, кто работает небольшой командой, но с глобальной отдачей.

Малый бизнес — большое влияние

Заслужить признание авторитетного жюри и попасть в число номинантов непросто. Претендентов оценивают по нескольким критериям: стабильность бизнеса, уровень инноваций, уникальность проекта, вклад в развитие отрасли и региона, и др. Особое внимание эксперты уделяют компаниям, которые демонстрируют не только финансовые успехи, но и высокие стандарты социальной ответственности. И важнее идей — результат.

«Хорошей идеи недостаточно, намного важнее уметь ее воплотить. Именно это важно в бизнесе — получить результат. И именно это выделяет лауреатов среди множества других достойных участников», — поясняет член экспертного совета, основатель и системный архитектор ИТ компании в ОАЭ, эксперт с двадцатилетним опытом в области автоматизации и оптимизации бизнеса для крупных отечественных и международных компаний Вячеслав Шамак.

Так, лауреатом в номинации «Цифровая и финансовая грамотность в учебных заведениях» жюри назвало «Альфа-Банк» — за вклад в российское образование и развитие цифровой финансовой грамотности молодежи. Под руководством старшего вице-президента Елены Тятенковой в прошлом году банк реализовал образовательные проекты в тысячах школ, ссузов и вузов страны, а также стал соучредителем Ассоциации Развития Финансовой Грамотности. В этом году обучение школьников и студентов продолжается.

При этом важно понимать: премия не ориентирована исключительно на крупные корпорации. Среди лауреатов — множество компаний с командами не больше 30 человек. Это предприниматели, которые воплощают идеи, строят устойчивый бизнес и создают качественные продукты в своих нишах.

К примеру, предпринимателем года в сфере образования в этом году стала Елена Карташева — педагог, нейропсихолог, основатель сети детских садов «Кот в Шляпе». Жюри отметило ее вклад в развитие сферы образования в России: Елена создала авторскую образовательную модель, основанную на синтезе элементов Монтессори-педагогики, Реджио-подхода и сингапурской системы, доказавших свою эффективность по отдельности и усиливающих друг друга в системе, сформированной Карташевой. В ее детсадах и школах детей учат не только наукам, но — самостоятельности, критическому мышлению и умению управлять своими эмоциями и поведением — навыкам, которые помогают понять себя лучше сегодня и уверенно строить свое будущее завтра.

В номинации «Предприниматель года в строительной сфере» лучшим стал Дмитрий Суворов — основатель компании-резидента Сколково, создающей инновации в области робототехнических строительных технологий. Награду он получил за вклад в инновации в строительной индустрии и активное участие в научных исследованиях. Дмитрий разработал и запатентовал робота с ИИ для стяжки пола «Стяжкабот», который уже применяют на строительных площадках.

Еще один победитель Национальной бизнес-премии 2025 — Олег Малежик — опытный предприниматель, основатель компании «РПК». Жюри назвало его лучшим в номинации «Предприниматель года в сфере оптово-розничной торговли» за реализацию инновационных решений, обеспечивших значительный рост продаж. Одна из слагаемых его успеха — интеграция CRM-системы с сайтом магазина, за счет чего удалось автоматизировать обработку заказов и добиться роста выручки на 80% ежегодно.

«Наставником года» за построение безопасного и поддерживающего пространства для открытого диалога по версии жюри стала Виктория Асимова — создатель инновационной методики личностного роста, опытный предприниматель, владелица мини-кафе Main Food, броу-бара, маникюрного салона и салона красоты.

А премию за создание инновационной методики в области дистанционного обучения и победу в соответствующей номинации эксперты отдали Татьяне Марковой, основателю онлайн-школы английского языка Real English, ранее отмеченной другой премией — Getaward–2023 в категории «Лучшая онлайн-школа». Маркова разработала новаторскую продуктивную систему развития навыков аудирования и говорения на английском языке, в основу которой легли элементы нейролингвистики.

В области травматологии и ортопедии инноватором года стала профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Университета имени Н.И. Пирогова Ирина Чуловская. Премию ей вручили за достижения в области клинических исследований и вклад в науку в области хирургии кисти.

В номинации «Эксперт года по технологиям в управлении» победил Александр Литвин — директор по региональному развитию компании «СпецЭК», специалист по внедрению инновационных управленческих подходов. Жюри отметило его достижения в сфере организации внедрения передовых решений в сфере управления и ресурсосберегающих технологий. В частности, он создал решение для оперативного обмена технической информацией между производителями электронных компонентных баз и их потребителями.

«Мы видим компании, которые не просто работают, а создают ценность, меняют отрасли, внедряют инновации, работают на экспорт, формируют тренды. Это формирует образ предпринимательства как драйвера развития страны», — поясняет член жюри, владелец компании и торговой марки спортивной экипировки ESCAPER, эксперт в сфере производства и продажи спортивной и игровой экипировки во всех видах спорта Илья Гужин.

Победа в таком конкурсе приносит не только почет и признание, отмечает, в свою очередь, член экспертного совета, научный сотрудник, эксперт в области сервиса и туризма премиум-сегмента Наталья Галабурда.

«Это мощный сигнал для партнеров, инвесторов и рынка о высоком уровне доверия к компании», — говорит она.

Сами участники конкурса подчеркивают, что Национальная бизнес-премия дает не только признание, но и ценную возможность общения и поиска новых деловых партнеров. Премия становится мощной платформой для установления профессиональных связей и роста.

«Мероприятие способствует распространению лучших практик в бизнесе, а также обмену опытом и идеями между различными культурами и укреплению деловых отношений в мировом масштабе, — уверена Нина Рассен, победитель в номинации «Инновация в искусстве», создательница уникального направления в искусстве «многомерная бионика», основательница бренда RASSEN ART. — Проведение этой премии важно для стимулирования не только экономического прогресса, но и культурного обогащения бизнес-сообщества».

Национальная бизнес-премия показала, что победа в конкурсе — это не только дипломы и награды. Это знак качества, который становится сильным аргументом в развитии и продвижении бизнеса, а номинанты — авангард, задающий вектор повышения качества жизни в стране.

Успех через призму социальной значимости

Реальная польза обществу — один из определяющих критериев отбора лауреатов. Проекты-победители отличаются не только технологичностью и бизнес-успехами, они демонстрируют примеры ответственного предпринимательства.

Так, в номинации «Социально-ответственный бизнес в здравоохранении» был отмечен Научно-исследовательский медицинский центр МЕДИКА МЕНТЕ, создавший курс, обучающий детей основам оказания первой медицинской помощи, а «Достоянием нации» признан проект Агрокультурного туристический комплекса «Богдарня», созданный супружеской парой Джоном и Ниной Кописки. Его цель сохранять и популяризировать исконно русские традиции.

В числе лауреатов также те, чья работа напрямую влияет на повышение качества жизни людей: основатель и гендиректор компании «Азия Гудс» Яна Волкова; эксперт в области бэкенд-разработки, автор инновационного проекта кредитного биллинга Александр Коваленко; основатель сети сервисно-визовых центров Василий Ващенко; эксперт с многолетним опытом в проектной деятельности, глава инжиниринговой фирмы «Эпикон» Илья Бородин; основатель компании Re Derma Lab, сделавшей серьезный вклад в развитие косметологии и эстетической медицины Анна Феоктистова; эксперт в сфере недвижимости, автор методики повышения ликвидности объектов Екатерина Соколова и основатель архитектурного бюро «BE HOME BURO» Елена Поворова.

«Церемония награждения объединила людей, которые не просто делают бизнес, а создают ценности, трансформируют подходы и задают тренды. Для меня Национальная бизнес-премия — это не про конкуренцию, а про признание пути, который проходит каждый предприниматель. Увидеть и быть увиденным — это мощный импульс продолжать создавать и развивать», — подчеркивает член жюри премии, владелец сети вендинговых кофеен «КофеЛифт» Семен Трофимов.

Истории победителей подтверждают: признание на национальном уровне возможно не только для гигантов рынка, но и для тех, кто искренне увлечен своим делом и готов применять свой опыт для создания новых эффективных решений.

Сегодня Национальная бизнес-премия поддерживает популяризацию лучших бизнес-практик, поддержку малого и среднего предпринимательства, формирование культуры ответственности и развития. Победа в премии становится ориентиром качества для отрасли, а сами лауреаты — примерами для подражания.

Автор: Марина Шарапова