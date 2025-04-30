Популярные маринады для шашлыка: готовимся к майским праздникам

Какое мясо выбрать для шашлыка

Самый популярный шашлык — из свинины. Как правило, для него берут шею или корейку. Для сочного и вкусного шашлыка нужно оптимальное сочетание мяса и жира.

Также популярен шашлык из курицы. Для него хорошо подойдет филе бедра, оно более жирное. Можно также приготовить шашлык из окорочков или бедер на косточке.

Если вы любитель баранины, то стоит остановить выбор на окороке или корейке, они также имеют нужное сочетание мяса и жира.

Есть те, кто предпочитает индейку, для шашлыка из нее можно взять филе грудки или бедра. Но если грудку индейки можно готовить так же как курицу, то вот бедро по вкусу будет скорее ближе к мясу, для него стоит и маринад использовать соответствующий.

Есть и другие, немясные варианты, например, шашлык из овощей или шампиньонов — тут вопрос только в вашем вкусе.