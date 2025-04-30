Популярные маринады для шашлыка: готовимся к майским праздникам

Всем привет, это главный редактор «Клерка» и в преддверии майских праздников редакция решила порадовать вас для разнообразия вкусной статьей.
Собирая идея, мы использовали различные ресурсы в интернете, выбирая наиболее популярные рецепты маринадов среди пользователей. Но начнем мы с рекомендаций по выбору мяса.
Чтобы праздники прошли успешно и вам не пришлось потом проводить дни на больничной койке, вместо уютного домашнего дивана, Роспотребнадзор дал рекомендации — как правильно выбирать мясо для шашлыка.
Свежее мясо облает естественным запахом, без всяких примесей.
Жир на хорошем мясе белый, кремовый или желтоватый.
При надавливании ямка на мясе должна быстро выравниваться.
Если покупаете полуфабрикат — убедитесь, что упаковка целая, мясо хранилось в холодильнике, есть необходимая информация о дате изготовления и сроке хранения.
Какое мясо выбрать для шашлыка
Самый популярный шашлык — из свинины. Как правило, для него берут шею или корейку. Для сочного и вкусного шашлыка нужно оптимальное сочетание мяса и жира.
Также популярен шашлык из курицы. Для него хорошо подойдет филе бедра, оно более жирное. Можно также приготовить шашлык из окорочков или бедер на косточке.
Если вы любитель баранины, то стоит остановить выбор на окороке или корейке, они также имеют нужное сочетание мяса и жира.
Есть те, кто предпочитает индейку, для шашлыка из нее можно взять филе грудки или бедра. Но если грудку индейки можно готовить так же как курицу, то вот бедро по вкусу будет скорее ближе к мясу, для него стоит и маринад использовать соответствующий.
Есть и другие, немясные варианты, например, шашлык из овощей или шампиньонов — тут вопрос только в вашем вкусе.
Как и чем мариновать шашлык
Недавно мне сказали, что есть вариант маринования шашлыка без всяких там кефиров и прочих жидкостей) Просто мясо посыпают и обваливают в специях (набор специй для шашлыка + немного паприки), оставляют на пару часов и жарят. Получается действительно вкусно, но чаще классические и популярные рецепты маринадов включают в себя не только специи.
Рассмотрим в основном маринады для свинины, рассчитаны они на 1 кг мяса.
Уксусный маринад
Самый простой и доступный рецепт.
Ингредиенты:
Вода
Лук
Столовый уксус
Соль, сахар, перец по вкусу
Вам потребуется примерно 700 мл воды и 1,5 столовые ложки уксуса. Будьте внимательны! Уксус может «сушить» мясо, так что важно с ним не переборщить и не передерживать мясо в таком маринаде.
Маринад на кефире
Еще один очень распространенный рецепт.
Ингредиенты:
Кефир (примерно 1,5 л)
Лук
Соль, перец и другие специи по вкусу.
Простой, но нежный маринад. Имеет различные вариации. Например, популярная добавка к такому маринаду — горчица (преимущественно дижонская).
Томатный маринад
Не совсем обычный, но тоже насыщенный маринад получается из томатного сока или даже томатов в собственном соку.
Ингредиенты:
Томатный сок (или томаты в собственном соку, их можно прокрутить блендером) — 1 л
Болгарский перец (2-3 штуки)
Аджика или другие специи по вкусу
Соль, перец, можно немного сахару, чтобы убрать лишнюю кислинку.
Чем больше специй вы добавляете в такой маринад (да собственно и в любой другой), тем более пряным будет его вкус.
К мясу хорошо подходят такие виды добавок как розмарин, тимьян, базилик (очень пахучая трава, с ним нужно быть острожными), кориандр, кумин, куркума, мускатный орех, лавровый лист. Иногда в маринад добавляют можжевеловую ягоду.
Маринад на минералке
Здесь все почти как с кефиром, но стоит больше уделить внимания специям.
Ингредиенты:
Минеральная газирования вода (ее нужно не много — не больше стакана)
Репчатый лук
Соль, перец по вкусу. Рекомендуется добавить также подходящую смесь ароматных трав.
Винный маринад
Для маринования мяса лучше всего подойдет красное сухое вино. Конкретную марку вы можете выбрать сами.
Вино (300-400 мл), можно немного разбавить его водой для более мягкого вкуса.
Репчатый лук и чеснок
Соль, перец и другие специи по вкусу.
Из трав тут хорошо подойдут розмарин или тимьян.
Другие рецепты маринадов включают такие ингредиенты как йогурт (используют простой, без добавок, например, греческий или с добавками, которые подойдут к мясу, например, йогурт с черносливом), нарезанные овощи (болгарский перец, помидоры черри, цуккини, баклажаны, овощи потом запекают вместе с мясом), майонез (учитывая его калорийность, лучше использовать майонез для маринования не очень жирного мяса, например, филе грудки курицы или индейки).
Есть любители и шашлыка из рыбы (форель, судак, треска и др.), в рыбном маринаде нередко используют лимон.
Делитесь любимыми рецептами и фото в комментариях))) И давайте проведем вкусные праздники!
Комментарии5
Вот мы как раз и делаем по этому варианту! Просто соль (адыгейская соль), перец, много лука и маринуем. Получается очень вкусно! 😋
Идеален винный маринад - вино внутрь, а остальное к мясу 😃
Один из не очень популярных, но очень вкусных рецептов - баранина, замаринованная в киви. Рекомендую попробовать, не пожалеете)
О, киви по идее ведь тоже дает немного кислинку, так что должно получиться вкусно
после праздников
надо обменяться любимыми рецептами
и фото шашлыка
а на следующие выходные всем поэкспериментировать с лучшими рецептами клерков и огласить победителей