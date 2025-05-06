Как отражать обеспечительный платеж по аренде в бухгалтерском балансе

Обеспечительный платеж считается гарантом исполнения обязательств по аренде. Рассказываем, как арендатору учесть эту сумму в бухгалтерском балансе.

Если обеспечительный платеж (внесенный на дату начала аренды) при отсутствии повреждения имущества подлежит зачету в счет расчетов по аренде, то он считается авансом и подлежит включению в стоимость права пользования активами (ППА) наряду с обязательством по аренде по п. 7 ФСБУ 25/2018. Будут использоваться такие проводки: Дт 08 ППА — Кт 76.07.03.

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ППА нужно отражать в балансе в составе той же группы активов, к которой относится арендуемый объект. При аренде основных средств ППА нужно отражать в статье 1150 «Основные средства».

А вот если балансовая стоимость ППА существенна, то нужно выделить отдельную подстроку. Само обязательство по аренде отражается в балансе с выделением отдельных строк:

по стр. 1450 — в части задолженности, срок погашения которой превышает 12 месяцев после отчетной даты (или продолжительность обычного операционного цикла организации);

по стр. 1520 — в части задолженности, причитающейся к оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты (или продолжительности обычного операционного цикла организации).

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