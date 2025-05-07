Арендная плата увеличилась: как учесть изменения в учете

Если размер арендной платы увеличился, то изменение нужно отразить в учете. Рассказываем, как это сделать в соответствии с ФСБУ 25/2018.

Ситуация: по соглашению с арендодателем увеличилась арендная плата. Срок не менялся, но необходимо доплатить депозит, чтобы он соответствовал последнему месяцу аренды. Организация не может применять упрощенные способы учета, поэтому нужно применить дисконтирование.

Если размер арендной платы меняется, то по п. 21 ФСБУ 25/2018 необходимо пересчитать оставшуюся часть обязательства по аренде с учетом нововведений.

Научитесь работать с ФСБУ 25/2018 и другими действующими ФСБУ и ПБУ, а также подготовьтесь к работе с новыми на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс можно купить со скидкой 67% за 7 900 руб.

Так как организация не может применять упрощенные способы учета аренды, при расчете оставшейся части обязательства нужно подобрать новую ставку дисконтирования. Ее размер должен соответствовать ставке, под которую организация может получить займ (на сумму оставшихся арендных платежей) на срок, сопоставимый с оставшимся по аренде.

В график платежей, на основании которого рассчитывается обязательства, нужно внести дополнительную сумму депозита.

Величина изменения обязательства по аренде относится на увеличение ППА такими проводками: Дт 01 ППА — Кт 76 «Обязательство по аренде».

После этого исходя из оставшегося срока аренды пересчитывается ежемесячная сумма амортизации ППА.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.