Организация приобрела у физлица товар: нужно ли выдавать чек

Когда организации продают товары физлицам, они должны выдавать чек, подтверждающий расчет. Разбираемся что делать в обратной ситуации.

По п. 2 ст. 1.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь ККТ обязан выдавать кассовый чек или бланк строгой отчетности (БСО) на бумажном носителе или направлять кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю. Таким образом чек или БСО подтверждает факт расчета между продавцом и покупателем.

При заключении организацией ГПД с физическим лицом на реализацию им в пользу такой организации товаров, а также при последующей выплате денежных средств физическому лицу покупателем является сама организация.

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Поэтому при покупке товаров у физлица нужно пробивать чек только в одном случае: если это приобретение направлено на дальнейшую реализацию. Например, если организация купила товар, чтобы перепродать.

Такая же позиция содержится в письмах Минфина от 07.09.2021 № 30-01-15/72134 и ФНС от 13.04.2020 № АБ-4-20/6201@. Организации при покупке товара нужно выдать физлицу кассовый чек с признаком «расход».

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