Как в бухгалтерском учете отразить частичную ликвидацию ОС

Если основное средство непригодно для дальнейшей эксплуатации, его можно частично или полностью ликвидировать. Рассказываем, как отразить операцию в бухгалтерском учете.

Ситуация: организация на ОСНО приобрела башенный кран. Он учитывается в составе внеоборотных активов в качестве амортизируемого основного средства. Спустя два года эксплуатации организация решила демонтировать несколько секций и сдавать их в аренду. Как это отразить в учете?

В ФСБУ 6/2020 нет норм, которые регламентируют частичную ликвидацию. Поэтому организация вправе разработать и утвердить такой порядок самостоятельно, закрепив его в учетной политике.

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В п. 2 ст. 257 НК указано, что в случае частичной ликвидации меняется первоначальная стоимость объекта основных средств. А значит, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете необходимо списать остаточную стоимость ликвидируемой части ОС.

Согласно позиции Минфина из письма от 15.12.2016 № 03-03-06/1/75343 в отношении оставшейся части стоимости ОС амортизация начисляется по ранее установленной норме.

Если выделенные секции планируется использовать более 12 месяцев, то они будут считаться основными средствами. Выделение из объекта отдельных ОС можно отразить такими проводками:

Дт 01 субсчет «Выбытие ОС» — Кт 01 — списание первоначальной стоимости выделенных секций;

Дт 02 — Кт 01 субсчет «Выбытие ОС» — списание суммы начисленной амортизации выделенных секций;

Дт 08 субсчет «Новый объект 1» — Кт 01 субсчет «Выбытие ОС» — отражение первоначальной стоимости нового объекта 1;

Дт 01 субсчет «Новый объект 1» — Кт 08 субсчет «Новый объект 1» — принятие к учету выделенный объект ОС.

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