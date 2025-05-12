Как уплачивать минимальный налог в размере 1% по УСН «Доходы минус расходы»

Некоторые организации и ИП на УСН могут платить минимальный налог в размере 1% с дохода. Разбираемся, как рассчитывать авансовые платежи и исчислять налог.

Ситуация: организация на УСН «Доходы минус расходы» уплачивает минимальный налог — 1% с дохода. Как правильно рассчитывать авансовые платежи и в каких случаях их нужно доплачивать?

Минимальный налог в размере 1% платят только по итогам года, если расчетная сумма окажется меньше минимума. По итогам отчетных периодов — первого квартала, полугодия и 9 месяцев нужно рассчитывать и вносить авансовые платежи только исходя из фактически полученных результатов. Сравнивать их с минимальным налогом не нужно.

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Если по итогам 9 месяцев налоговая база будет меньше, чем было за полугодие, ничего доплачивать не стоит. При получении убытка по итогам отчетных периодов ничего перечислять в бюджет не надо. Минимальный налог проверяется и уплачивается только по итогам года.

Пени не будет, если на ЕНС с крайнего срока уплата аванса до даты расчета по итогам года была сумма, достаточная для покрытия расчетной суммы аванса. ИФНС проверит размеры всех начисленных авансов по декларации и сопоставит со средствами на ЕНС.

Если в уведомлении будет ошибка, например, неверная сумма, то пени по п. 3 ст. 75 НК не будут начисляться. Но при условии, что на ЕНС есть положительное сальдо в размере реальной задолженности.

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