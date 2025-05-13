Одна квитанция может решить судьбу всего наследства: разбираем новый пример

Когда речь идет о разделе наследства, даже одна квитанция может иметь решающее значение. Яркий тому пример нам недавно предоставил Верховный суд.

В 2020 году у женщины скончался супруг. Тогда в самом разгаре были карантинные ограничения — и она, будучи инвалидом второй группы, не стала рисковать и выходить из дома, чтобы оформить наследство супруга, с которым они давно уже жили раздельно.

А тем временем двоюродный брат покойного не побоялся карантина и оказался единственным, кто принял наследство.

В 2022 г. вдова попыталась подать нотариусу заявление о принятии наследства, но получила отказ, т. к. наследство уже было принято другим наследником.

Тогда женщина обратилась в суд, требуя признать ее фактически принявшей наследство покойного супруга (ст. 1153 ГК). Но снова получила отказ: никаких доказательств того, что она совершила фактические действия по принятию наследства, не было.

Мужу принадлежала квартира — но женщина не была зарегистрирована в этой квартире на дату его смерти и не проживала там. Коммунальные услуги она не оплачивала и никаких иных расходов на содержание имущества покойного не несла.

А то, что женщина все это время проживала в доме, который они с мужем купили в период брака, суд не принял во внимание, указав, что одного лишь факта владения совместной собственностью с покойным недостаточно для принятия его наследства.

Только в Верховном суде женщине удалось добиться пересмотра этого дела.

Там обратили внимание, что, проживая в общем с мужем доме, женщина и до, и после его смерти оплачивала коммунальные услуги за этот дом в полном размере — а не только за свою половину, которая фактически ей принадлежала.

А это значит, что супруга, проживая в доме, половина которого принадлежала ее мужу, после его смерти фактически приняла его наследство (определение ВС №4-КГ25-10-К1).

Таким образом, всего одна квитанция помогла женщине доказать, что именно она является единственной законной наследницей своего покойного супруга.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.