Как НКО сдавать отчетность по ФСБУ 4/2023, налоговый контроль, налоговое планирование и проверки в 2025 году. Обзор мероприятий с 15 по 31 мая

15 мая. Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как подготовиться к вступлению в налоговый мониторинг?
Типовые ошибки компаний при переходе в новый режим
Сроки, бюджет и ресурсы: сколько стоит подготовка и сопровождение?
Будущее налогового мониторинга: чего ожидать в 2026–2027 годах?
15 мая — 16 мая. Как настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля
Время: с 10:00 до 16:00
Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 55 000 ₽
Финансовое управление.
Практические задания.
Управленческий и финансовый учет.
Управление денежными средствами. Казначейство.
Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор и управление персоналом.
Практические задания.
Управление затратами в 2025 г.
Финансовый анализ и бизнес-анализ в 2025 г.
Бюджетирование.
Практические задания.
Внутренний контроль.
Практические задания.
Финансовый контроль и риск-менеджмент.
Правила продвижения финансиста по карьерной лестнице.
19 мая. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025 г.
Регистрация некоммерческой организации.
Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.
Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.
Налогообложение доходов некоммерческих организаций.
Налогообложение выплат в пользу физических лиц.
21 мая. Обработка персональных данных и основные требования 152-ФЗ
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Памятка оператора ПДн (что необходимо сделать).
Порядок направления уведомлений об изменениях обработки ПД.
Основные ошибки в документе Политика обработки ПД.
Особенности работы с Google.
Требования при распространении ПДн.
Уничтожение ПД, хранение доказательств уничтожения ПД и сроки хранения.
21 мая. EmplDocs меняет кадры: персональный ИИ-специалист, кадровый BI и HCM-функционал
Время: 16:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
EmplDocs AI: персональный кадровый специалист — решение любых кадровых запросов 24/7.
BI-модуль в EmplDocs: как данные о найме и текучести превратить в KPI для оптимизации HR-процессов.
HCM-функции: целеполагание, обратная связь, опросы. Как создать культуру открытого общения и постоянного развития.
Ответы экспертов на ваши вопросы.
21 мая — 22 мая. Налоговое планирование и реформа 2025 г. — полный курс изменений. Защита бизнеса
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, Москва, Пресненская набережная, 12, а28, эт. 29, oф.
Стоимость: 80 000 ₽
Налоговая реформа и финансовый кризис.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2025 г.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
23 мая. Налоговая проверка в 2025 г. Новые правила и суды для защиты во время камеральной и выездной проверок
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 20 000 ₽
Администрирование налогов и предпроверочный анализ.
Выездная проверка.
Камеральная проверка.
Обжалование результатов налоговых проверок.
26 мая — 27 мая. Строительство: все изменения 2025 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пресненская набережная, 12, а28, эт. 29, oф.
Стоимость: 55 000 ₽
Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025 г.
Инвестиционный договор и договор долевого участия.
Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика.
Налоговая реформа 2025 г. для строительных организаций.
ККТ в строительстве.
Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.
Новое ФСБУ «Доходы» и ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.
Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.
Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.
27 мая. Налоговый контроль в 2025 году: главные тренды, проблемы и перспективы
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, 1-я Тверская-Ямская, 19, oф.
Стоимость: 41 500 ₽
Налоговый контроль: текущий статус и перспективы.
Корпоративное налогообложение в 2025 году.
Налогообложение физических лиц.
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