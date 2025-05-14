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Обзоры для бухгалтера

Как НКО сдавать отчетность по ФСБУ 4/2023, налоговый контроль, налоговое планирование и проверки в 2025 году. Обзор мероприятий с 15 по 31 мая

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

15 мая. Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Как подготовиться к вступлению в налоговый мониторинг?

  2. Типовые ошибки компаний при переходе в новый режим

  3. Сроки, бюджет и ресурсы: сколько стоит подготовка и сопровождение?

  4. Будущее налогового мониторинга: чего ожидать в 2026–2027 годах?

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15 мая — 16 мая. Как настраивать системы управленческого финансового учета, бюджетирования и контроля

Время: с 10:00 до 16:00

Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

  1. Финансовое управление.

  2. Практические задания.

  3. Управленческий и финансовый учет.

  4. Управление денежными средствами. Казначейство.

  5. Управление финансово-экономической службой: оргструктура, мотивация, подбор и управление персоналом.

  6. Практические задания.

  7. Управление затратами в 2025 г.

  8. Финансовый анализ и бизнес-анализ в 2025 г.

  9. Бюджетирование.

  10. Практические задания.

  11. Внутренний контроль.

  12. Практические задания.

  13. Финансовый контроль и риск-менеджмент.

  14. Правила продвижения финансиста по карьерной лестнице.

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19 мая. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.

Стоимость: 18 000 ₽

Программа:

  1. Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025 г.

  2. Регистрация некоммерческой организации.

  3. Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.

  4. Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.

  5. Налогообложение доходов некоммерческих организаций.

  6. Налогообложение выплат в пользу физических лиц.

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21 мая. Обработка персональных данных и основные требования 152-ФЗ

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Памятка оператора ПДн (что необходимо сделать).

  2. Порядок направления уведомлений об изменениях обработки ПД.

  3. Основные ошибки в документе Политика обработки ПД.

  4. Особенности работы с Google.

  5. Требования при распространении ПДн.

  6. Уничтожение ПД, хранение доказательств уничтожения ПД и сроки хранения.

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21 мая. EmplDocs меняет кадры: персональный ИИ-специалист, кадровый BI и HCM-функционал

Время: 16:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. EmplDocs AI: персональный кадровый специалист — решение любых кадровых запросов 24/7.

  2. BI-модуль в EmplDocs: как данные о найме и текучести превратить в KPI для оптимизации HR-процессов.

  3. HCM-функции: целеполагание, обратная связь, опросы. Как создать культуру открытого общения и постоянного развития.

  4. Ответы экспертов на ваши вопросы.

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21 мая — 22 мая. Налоговое планирование и реформа 2025 г. — полный курс изменений. Защита бизнеса

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн, Москва, Пресненская набережная, 12, а28, эт. 29, oф.

Стоимость: 80 000 ₽

Программа:

  1. Налоговая реформа и финансовый кризис.

  2. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  3. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  4. Результаты проверок НДС.

  5. Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г.

  6. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  7. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  8. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  9. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025 г.

  10. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  11. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  12. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

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23 мая. Налоговая проверка в 2025 г. Новые правила и суды для защиты во время камеральной и выездной проверок

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: офлайн, Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.

Стоимость: 20 000 ₽

Программа:

  1. Администрирование налогов и предпроверочный анализ.

  2. Выездная проверка.

  3. Камеральная проверка.

  4. Обжалование результатов налоговых проверок.

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26 мая — 27 мая. Строительство: все изменения 2025 г. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщиков и подрядчиков

Время: с 10:00 до 17:00

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пресненская набережная, 12, а28, эт. 29, oф.

Стоимость: 55 000 ₽

Программа:

  1. Меры господдержки и изменения законов в сфере строительства в 2025 г.

  2. Инвестиционный договор и договор долевого участия.

  3. Изменения 2025 г. в бухгалтерском учете застройщика.

  4. Налоговая реформа 2025 г. для строительных организаций.

  5. ККТ в строительстве.

  6. Сложные вопросы формирования стоимости строящегося объекта.

  7. Новое ФСБУ «Доходы» и ПБУ 2/2008 в учете застройщика и подрядчика.

  8. Учет доходов и расходов при совмещении и разделении функций застройщика.

  9. Бухгалтерская и налоговая отчетность застройщика.

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27 мая. Налоговый контроль в 2025 году: главные тренды, проблемы и перспективы

Время: —

Формат: онлайн, офлайн, Москва, 1-я Тверская-Ямская, 19, oф.

Стоимость: 41 500 ₽

Программа:

  1. Налоговый контроль: текущий статус и перспективы.

  2. Корпоративное налогообложение в 2025 году.

  3. Налогообложение физических лиц.

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