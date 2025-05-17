Российский IT-дайджест #9 за 5 мая 2025–18 мая 2025

Битрикс24 представил новый интерфейс «Зефир»

Компания Битрикс полностью переработала интерфейс Битрикс24. Новый дизайн под названием «Зефир» делает сервис визуально лёгким и интуитивно понятным. Теперь Битрикс24 объединяет задачи, чаты, календарь и другие инструменты в одном пространстве. Мессенджер стал центральной точкой интерфейса, а виртуальный помощник Марта AI помогает с навигацией и настройками. Интерфейс настраивается под нужды бизнеса, включая логотипы и меню. Особое внимание уделено фокусировке — система уведомлений и счётчиков делает работу удобнее.

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