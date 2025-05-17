Российский IT-дайджест #9 за 5 мая 2025–18 мая 2025

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Битрикс24 представил новый интерфейс «Зефир»
Компания Битрикс полностью переработала интерфейс Битрикс24. Новый дизайн под названием «Зефир» делает сервис визуально лёгким и интуитивно понятным. Теперь Битрикс24 объединяет задачи, чаты, календарь и другие инструменты в одном пространстве. Мессенджер стал центральной точкой интерфейса, а виртуальный помощник Марта AI помогает с навигацией и настройками. Интерфейс настраивается под нужды бизнеса, включая логотипы и меню. Особое внимание уделено фокусировке — система уведомлений и счётчиков делает работу удобнее.
Юрлица:
ГК «Корус Консалтинг» внедрила чат-бот в e-commerce платформу
ГК «Корус Консалтинг» интегрировала чат-бота в систему «Бустрейд». Решение обрабатывает до 90% типовых запросов, снижает ручной труд на 50–60% и повышает предсказуемость процессов. Бот подключается к мессенджерам и внутренним системам, способен обращаться к базе знаний и справляться со сложными запросами. Рекомендован для среднего и крупного бизнеса.
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«Контур» и Astra Linux объединили усилия для удалённого доступа
Завершены испытания интеграции сервиса «Контур.Доступ» и операционной системы Astra Linux. Решение позволяет управлять рабочими столами, передавать файлы и администрировать устройства удалённо. Внедряется как универсальное UEM-решение.
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«Аквариус» изучил предпочтения компаний в выборе СХД
ГК «Аквариус» опубликовала исследование: 34% компаний используют СХД российских производителей, и 89% из них довольны качеством. Лидеры рынка — Yadro, Aquarius и «Аэродиск». В 2025 году 41% опрошенных планируют закупки отечественных решений.
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VK WorkSpace: как российские компании работают с документами
VK Tech проанализировала поведение пользователей: таблицы — основной инструмент в B2B, презентации редактируются чаще всего в конце месяца. В 2024 году 600 команд перенесли в VK WorkSpace 4 млн файлов (70 ТБ данных). Текстовые документы составляют 70% активности, из них почти половина редактируется после создания.
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«Гарда Маскирование» упрощает работу с персональными данными
Новая версия системы «Гарда Маскирование» улучшила настройку инсталляций и миграцию. Добавлена функция удаления критичных данных по запросу. Решение помогает компаниям соответствовать требованиям 152-ФЗ, обезличивая данные без потери структуры. «Гарда Маскирование» — российская система обезличивания данных в СУБД для безопасной работы с ними.
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«Диасофт» проведёт партнёрскую конференцию Diasoft Partners Day
20 мая 2025 года «Диасофт» проведёт первую партнёрскую конференцию Diasoft Partners Day. Компания приглашает ИТ-руководителей и специалистов, заинтересованных в проектах на базе low-code экосистемы Digital Q.
В программе — демонстрация решений на более чем 30 платформах Digital Q и обмен опытом по цифровизации и импортозамещению в ИТ-разработке.
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Автор: Борис Мальцев
Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru
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