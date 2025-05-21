Нужно ли работодателю-ИП подавать уведомление в Роскомнадзор

Операторы персональных данных обязаны подавать уведомления в Роскомнадзор. Разбираемся, относится ли это правило к работодателям.

Работодатели обязаны подавать в Роскомнадзор уведомление об обработке персональных данных. Даже если цель такой обработки — заключение гражданско-правового договора или оформление пропуска в офис.

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Операторов персональных данных Роскомнадзор вносит в специальный реестр. Если компании там нет, то ей грозит штраф по ст. 19.7 КоАП. С 30 мая новые размеры штрафов будут такими:

для компании — до 300 тыс. руб .

для должностных лиц — до 50 тыс. руб.

До этого времени рекомендуем проверить, включена ли компания или ИП в реестр Роскомнадзора.

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