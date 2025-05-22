Организация купила у молдавского контрагента ПО: что будет с налогом на прибыль

По п. 2 ст. 309 НК доходы иностранных организаций от передачи имущественных прав, не облагаются налогом на прибыль у покупателей. Разбираемся, относится ли это правило к покупке программного обеспечения.

Ситуация: российская организация заказала у контрагента из Молдовы разработку ПО. В договоре также указано, что с момента подписания акта сдачи-приемки работ заказчик становится владельцем исключительного права. Что будет с налогом на прибыль?

По пп. 4 п. 1 ст. 309 НК все платежи за права на объекты интеллектуальной собственности относятся к доходам от источников в РФ и облагаются налогом на прибыль.

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Однако эта норма относится к оплате интеллектуальных прав. Она будет выполняться при предоставлении права использования авторских прав на произведения искусства, патента или товарных знаков, передаче права на использование товарного знака.

В данном случае договор подразумевает выполнение работ, а не оплату интеллектуальных прав. Поэтому и удерживать у иностранной компании налог на прибыль не требуется.

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