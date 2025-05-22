Какие коды использовать в чеках по косметическим услугам

В чеках при расчете с покупателями необходимо указывать несколько обязательных реквизитов. Наименование услуг — один из них. Разбираемся, нужно ли прописывать коды в таких документах.

Из чека клиент должен понимать. за что он заплатил. Для указания наименования услуги необходимо уложиться в 128 символов. Если сократить не получается, нужно указать сокращенные наименования и коды.

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Коды предусмотрены для товаров, а не для услуг. Реквизит «Код товара» устанавливает Правительство согласно п. 5 ст. 4.7 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. В ФФД 1.05 и 1.1 код товара обозначен тегом 1162, а в ФФД 1.2 – тегом 1163.

Сейчас такие коды согласно постановлению Правительства от 21.02.2019 № 174 должны указывать:

продавцы товаров, маркированных средствами идентификации;

продавцы средств индивидуальной защиты.

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