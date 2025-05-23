Самозанятый работает в сфере красоты: нужно ли уведомлять Роскомнадзор

Если компания или ИП обрабатывает персональные данные сотрудников, контрагентов или клиентов, то нужно уведомить Роскомнадзор. Разбираемся, касается ли это правило самозанятых.

Ситуация: самозанятый работает в сфере красоты и записывает в программе ФИО и номера телефонов клиентов. Нужно ли уведомлять Роскомнадзор?

Персональные данные — любая информация, которая позволяет идентифицировать человека. Это могут быть даже полные ФИО, номер телефона, адреса, состояние здоровья, фотографии. Если существует хотя бы одна запись полного ФИО и номера, это считается обработкой персональных данных.

Уведомление в Роскомнадзор можно направить одним из этих способов:

В бумажном виде. Необходимо заполнить форму на сайте Роскомнадзора, распечатать, подписать и направить в территориальное отделение в Роскомнадзора. Через сайт Роскомнадзора. Для этого способа понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. В личном кабинете «Госуслуг» — понадобится подтвержденная учетная запись.

В течение 30 дней с даты поступления уведомления Роскомнадзор внесет информацию в реестр операторов персональных данных. Повторно подавать заявку, если вы уже есть в реестре, не нужно.

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Но стоит проверить сведения, которые есть в Роскомнадзоре. Это касается категорий персональных данных и субъектов, которые были указаны ранее. Если какие-то виды личной информации отсутствуют, нужно уведомить Роскомнадзор об изменении сведений согласно п. 7 ст. 22 закона от 27.07.2006 №152-ФЗ.

Это можно сделать с помощью информационного письма (направляется так же, как и уведомление). Оно подается до 15 числа месяца, следующего за месяцем изменений.

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