Бизнес Точка (Восход) 26.05 Мобилка

Российский IT-дайджест #10 за 19 мая – 25 мая 2025

О самых важных новостях российской ИТ-отрасли за неделю — в свежем дайджесте.

Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их в мой телеграм: https://t.me/totttttt или на почту: tot@klerk.ru.

Совместный продукт «Контур.Маркет» и Life Pay для малого бизнеса

«Контур.Маркет» и Life Pay запустили инструмент автоматизации для розницы и общепита, интегрированный с ЕГАИС и системой маркировки. Он работает с любым кассовым оборудованием, поддерживает оплату картами, СБП и наличными, а также помогает соблюдать требования ФНС и «Честного знака».

Юрлица:

Интеграция ELMA365 и «1С» от Onellect и ELMA365

Onellect и ELMA365 предложили no-code модуль для настройки обмена данными между ELMA365 и «1С» без участия разработчиков. Решение ориентировано на быструю интеграцию и автоматизацию бизнес-процессов через единый интерфейс, упрощая цифровую трансформацию.

Юрлица:

Архитектурное обновление MDM от «БФТ-Холдинг»

«БФТ-Холдинг» выпустил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» с переработанной архитектурой и расширенными возможностями кастомизации. Среди нововведений — переход на сервис-ориентированную архитектуру, использование обновлённой low-code платформы, визуальное проектирование, работа с иерархическими классификаторами и проверка качества данных.

Юрлица:

Аналитика под своим брендом от PIX Robotics

PIX Robotics представил OEM-модель платформы PIX BI. Она позволяет внедрять BI-инструменты под собственным брендом, что особенно удобно для разработчиков, агентств и интеграторов. Платформа оптимизирует ресурсы, повышает безопасность и улучшает UX, предоставляя полный цикл работы с данными: от сбора до визуализации.

Юрлица:

Новое решение от Rubytech для промышленности и ТЭК

Группа Rubytech разработала ПАК Скала^р — модульное решение для автоматизации и цифровизации АСУ ТП. Система с открытой архитектурой отвечает требованиям к защите критической инфраструктуры и предназначена для импортозамещения, повышения отказоустойчивости и снижения ИТ-издержек на предприятиях ТЭК и промсектора.

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Автор: Борис Мальцев

Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru

Дата публикации: 26.05.2025, 00:03

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