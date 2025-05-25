Российский IT-дайджест #10 за 19 мая – 25 мая 2025

Совместный продукт «Контур.Маркет» и Life Pay для малого бизнеса

«Контур.Маркет» и Life Pay запустили инструмент автоматизации для розницы и общепита, интегрированный с ЕГАИС и системой маркировки. Он работает с любым кассовым оборудованием, поддерживает оплату картами, СБП и наличными, а также помогает соблюдать требования ФНС и «Честного знака».

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