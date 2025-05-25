Российский IT-дайджест #10 за 19 мая – 25 мая 2025

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Совместный продукт «Контур.Маркет» и Life Pay для малого бизнеса
«Контур.Маркет» и Life Pay запустили инструмент автоматизации для розницы и общепита, интегрированный с ЕГАИС и системой маркировки. Он работает с любым кассовым оборудованием, поддерживает оплату картами, СБП и наличными, а также помогает соблюдать требования ФНС и «Честного знака».
Юрлица:
ООО «ПСП», бренд Life Pay
ООО «ОПЕРАТОР-ЦРПТ», бренд «Честный знак»
Интеграция ELMA365 и «1С» от Onellect и ELMA365
Onellect и ELMA365 предложили no-code модуль для настройки обмена данными между ELMA365 и «1С» без участия разработчиков. Решение ориентировано на быструю интеграцию и автоматизацию бизнес-процессов через единый интерфейс, упрощая цифровую трансформацию.
Юрлица:
ООО «ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСА», бренд Onellect
Архитектурное обновление MDM от «БФТ-Холдинг»
«БФТ-Холдинг» выпустил новую версию MDM-системы «БФТ.ЕНСИ» с переработанной архитектурой и расширенными возможностями кастомизации. Среди нововведений — переход на сервис-ориентированную архитектуру, использование обновлённой low-code платформы, визуальное проектирование, работа с иерархическими классификаторами и проверка качества данных.
Юрлица:
Аналитика под своим брендом от PIX Robotics
PIX Robotics представил OEM-модель платформы PIX BI. Она позволяет внедрять BI-инструменты под собственным брендом, что особенно удобно для разработчиков, агентств и интеграторов. Платформа оптимизирует ресурсы, повышает безопасность и улучшает UX, предоставляя полный цикл работы с данными: от сбора до визуализации.
Юрлица:
Новое решение от Rubytech для промышленности и ТЭК
Группа Rubytech разработала ПАК Скала^р — модульное решение для автоматизации и цифровизации АСУ ТП. Система с открытой архитектурой отвечает требованиям к защите критической инфраструктуры и предназначена для импортозамещения, повышения отказоустойчивости и снижения ИТ-издержек на предприятиях ТЭК и промсектора.
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Автор: Борис Мальцев
Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru
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