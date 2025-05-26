Семь способов сэкономить в отпуске

Организовать хороший отдых можно даже с ограниченным бюджетом — главное подойти к вопросу с умом. Рассказываем, как получить максимум впечатлений без лишних трат.

1. Рассмотрите все варианты жилья

В пик туристического сезона бывает трудно найти отельные номера по приемлемым ценам, даже если начать поиски за несколько месяцев до поездки. Зато владельцы квартир или частных домов нередко предлагают хорошие варианты существенно дешевле гостиниц. Это может быть особенно выгодно, когда бронируете место для проживания большой семьи или компании.

Плюсы частного жилья в том, что оно зачастую гораздо просторнее комнат в отелях. Скорее всего, в квартире или доме будет собственная кухня — так что удастся сэкономить на кафе и ресторанах. А соседство с местными жителями позволит лучше почувствовать местный колорит.

Безопаснее всего подбирать апартаменты или коттеджи через популярные сайты бронирования жилья — обычно они проверяют объект, прежде чем разместить объявление. Там же вы найдете отзывы людей, которые уже останавливались в выбранной квартире или доме. Будет проще понять, подходит ли вам этот вариант.

2. Получайте скидки

Если ищете именно гостиницу или санаторий, не забудьте посмотреть акции в купонаторах — это российские и зарубежные интернет-сервисы, которые собирают выгодные предложения от самых разных компаний.

Иногда по купонам можно забронировать жилье со скидкой до 80%. А еще — выгодно поесть в ресторане, сходить в театр или парк аттракционов, покататься на прогулочном кораблике или квадроциклах.

Правда, не всегда удается найти купоны на нужную дату, в конкретный отель или на определенное мероприятие.

Не стесняйтесь интересоваться скидками у самих организаторов развлечений. Для детей и пенсионеров билеты часто стоят дешевле, а многодетные семьи в России могут бесплатно посещать федеральные музеи, парки и выставки. Не забывайте брать с собой документы, которые дают право на льготы.

3. Ходите на выгодные экскурсии

Во многих городах проводятся бесплатные или недорогие обзорные экскурсии. Обычно о них можно узнать в информационных центрах для туристов. Офисы для туристов, как правило, находятся в центре города, рядом с основными достопримечательностями, в аэропортах и на вокзалах. Они обозначаются большой вывеской с буквой «i».

В инфоцентре часто можно бесплатно взять карты, брошюры со списком интересных достопримечательностей, скидочные флаеры в магазины и рестораны. Также там подскажут графики работы музеев, расписание транспорта, могут дать афишу спектаклей и выставок.

Многие музеи (обычно раз в месяц) устраивают дни свободного посещения для всех — поищите эту информацию на их сайтах, вдруг этот день выпадет как раз на вашу поездку. Но учтите, что в экспозиционных залах в такие дни может быть очень многолюдно.

Еще одна экономичная опция — скачать недорогой или бесплатный городской маршрут с аудиогидом. Аудиотуры по разным городам (в том числе на русском языке) есть, например, на сайтах izi.travel или WeGoTrip.

Если же вам интереснее пройтись по достопримечательностям с местным жителем, можете поискать гида на сайтах — агрегаторах экскурсий (например, Sputnik8 или Tripster). Там встречаются предложения гораздо дешевле, чем у турбюро. К тому же можно почитать отзывы туристов об экскурсоводе и его программе.

4. Покупайте сувениры в непопулярных местах

В центре города, в аэропортах и на вокзалах продавцы всегда завышают ценник на товары, особенно на сувениры для туристов. Поэтому не стоит откладывать покупки на последний момент и платить втридорога.

Лучше заранее выясните, в каких магазинах вы найдете интересные товары местных производителей или вещи мировых брендов по адекватным ценам. Если хотите привезти национальные деликатесы — поспрашивайте у местных, на какие рынки или фермерские лавки имеет смысл заглянуть. Сразу выделите бюджет и время на шопинг, чтобы он не обернулся бессмысленными тратами.

5. Продумайте, где будете питаться

С ресторанами ситуация такая же, как с сувенирами. Если будете наугад выбирать заведения рядом с самыми популярными туристическими местами, это наверняка сильно ударит по отпускному бюджету. Причем качество блюд в таких местах далеко не всегда сопоставимо с ценником.

Чтобы избежать разочарований, лучше заранее составить список кафе с интересной кухней, доступными ценами и отметить их на карте. Так вы будете сразу понимать, какие из них неподалеку от вашего маршрута. Найти хорошие заведения помогут советы гида, путеводители или сайты с рекомендациями путешественников (вроде Tripadvisor).

В ресторанах и кафе стоит спрашивать про бизнес-ланч или меню дня — комплекс готовых блюд часто обходится дешевле, чем они стоят по отдельности.

Самый бюджетный вариант — закупаться продуктами в магазине или на рынке и готовить еду самостоятельно. Или, например, устроить небольшой перекус в парке.

6. Экономьте на транспорте

Если на вашем маршруте много удаленных точек, не лишним будет заранее продумать способы передвижения. Во многих городах действуют единые карты оплаты для разных видов общественного транспорта.

Например, по одной карте можно ездить на метро и автобусах, пригородных электричках, а также посещать некоторые достопримечательности. Это оказывается выгоднее, чем оплачивать каждую поездку отдельно.

Иногда на карту можно закинуть какую-то сумму — и с баланса будут списываться деньги за каждый билет. Либо записать на нее абонемент — скажем, на 10 поездок или безлимит на несколько дней. Лучше еще до отпуска выяснить, где продаются транспортные карты и прикинуть, какой тариф вам подойдет.

Хотя в большинстве случаев общественный транспорт, аренда велосипеда или самоката экономичнее, посмотреть цены на аренду машины или такси тоже стоит. Особенно, если вы путешествуете втроем или вчетвером. В некоторых городах это может оказаться выгоднее автобусных билетов на несколько человек.

7. Планируйте заранее

Пожалуй, это главный совет: лучше всего от бессмысленных трат и других неприятных сюрпризов вас защитит хорошо продуманный план. Для начала выясните, когда самый большой наплыв туристов там, куда вы собираетесь ехать. Возможно, вас устроит отпуск в межсезонье — тогда он обойдется вам намного дешевле.

Вы наверняка выиграете в деньгах, если купите билеты и забронируете жилье за несколько месяцев. Можно понадеяться на горящие варианты, но есть риск, наоборот, переплатить. Билеты и номера в отелях часто дорожают ближе к дате поездки. Или вообще все хорошие и недорогие варианты будут забронированы.

Даже когда вы опытный путешественник и привыкли самостоятельно планировать все этапы отпуска, рассмотрите и пакетные предложения турфирм. Иногда туры «все включено» оказываются гораздо выгоднее, чем оплата жилья, билетов и еды по отдельности.

Если собираетесь отдыхать в небольшом городе или деревне, лучше взять с собой наличные (купюрами помельче) — маленькие магазины не всегда принимают карты. А когда едете за границу, стоит заранее купить валюту — по возможности тоже некрупного номинала, чтобы избежать проблем со сдачей.

Продумайте, как оставаться на связи в заграничной поездке. Если роуминг у вашего сотового оператора дорогой, вероятно, выгоднее будет купить местную сим-карту с доступом в интернет и общаться в мессенджерах.

Либо можно пользоваться только бесплатным WiFi. Выясните, есть ли интернет в вашем отеле или апартаментах и быстрый ли он. Во многих кафе, магазинах и других общественных местах тоже удастся подключиться к интернету.

Для поиска таких точек есть специальные мобильные приложения, например, WiFiConnect или WifiMap. Но будьте осторожны: открытые сети грозят утечкой данных. Лучше не пользоваться ими для входа в свой онлайн-банк или оплаты картой на сайтах.

Чтобы меньше зависеть от интернета, стоит перед отъездом скачать на смартфон офлайн-карту города.