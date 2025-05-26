Как правильно заполнить уведомление об обработке персональных данных (образец заполнения)

Однако на практике при оформлении уведомлений возможны ошибки, из-за которых Роскомнадзор отклоняет документы:
Форма и оформление — уведомление оформляют на бланке организации или заверяют печатью. Указывают исходящий номер и дату, согласно требованиям делопроизводства.
Адрес оператора — обязательно вносят индекс, улицу, номер дома, а также почтовый и фактический адрес. Наименование должно строго соответствовать данным из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Филиалы — отражают все территориально обособленные подразделения, относящиеся к оператору.
Правовое основание обработки — недостаточно просто сослаться на 152-ФЗ. Указывают отраслевые НПА, устав, положения, лицензии, приказы и локальные акты.
Цель обработки — опираются на уставные цели и реальные процессы: бухгалтерский и кадровый учет, исполнение государственных функций, подача отчетности, оказание услуг.
Категории персональных данных — используют четкие и полные формулировки, исключая «и др.», «анкетные данные» и т.п. Указывают конкретные категории: ФИО, дату рождения, образование, профессию.
Категории субъектов — список должен соответствовать целям обработки: работники, клиенты, учащиеся, родители, абоненты, пенсионеры, законные представители.
Действия с персональными данными и способы обработки — указывают только реально совершаемые действия: сбор, хранение, использование, передача, уничтожение.
Меры по обеспечению безопасности — перечисляют конкретные технические и организационные меры, применяемые в организацией. При использовании криптографических средств (ЭЦП) указывают полную информацию о них.
Дата начала обработки — обычно соответствует дате, указанной в ИНН.
Кто подписывает — только уполномоченное лицо: руководитель или представитель по доверенности (документ прикладывается).
Контакт исполнителя — обязательно указывают ФИО, телефон и e-mail ответственного за подготовку уведомления.
Для минимизации ошибок можно использовать портал Роскомнадзора и ориентироваться на утвержденные примеры заполнения.
Комментарии1
Не пропустите )