Как правильно заполнить уведомление об обработке персональных данных (образец заполнения)

Однако на практике при оформлении уведомлений возможны ошибки, из-за которых Роскомнадзор отклоняет документы:

Форма и оформление — уведомление оформляют на бланке организации или заверяют печатью. Указывают исходящий номер и дату, согласно требованиям делопроизводства.

Адрес оператора — обязательно вносят индекс, улицу, номер дома, а также почтовый и фактический адрес. Наименование должно строго соответствовать данным из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Филиалы — отражают все территориально обособленные подразделения, относящиеся к оператору.

Правовое основание обработки — недостаточно просто сослаться на 152-ФЗ. Указывают отраслевые НПА, устав, положения, лицензии, приказы и локальные акты.

Цель обработки — опираются на уставные цели и реальные процессы: бухгалтерский и кадровый учет, исполнение государственных функций, подача отчетности, оказание услуг.

Категории персональных данных — используют четкие и полные формулировки, исключая «и др.», «анкетные данные» и т.п. Указывают конкретные категории: ФИО, дату рождения, образование, профессию.

Категории субъектов — список должен соответствовать целям обработки: работники, клиенты, учащиеся, родители, абоненты, пенсионеры, законные представители.

Действия с персональными данными и способы обработки — указывают только реально совершаемые действия: сбор, хранение, использование, передача, уничтожение.

Меры по обеспечению безопасности — перечисляют конкретные технические и организационные меры, применяемые в организацией. При использовании криптографических средств (ЭЦП) указывают полную информацию о них.

Дата начала обработки — обычно соответствует дате, указанной в ИНН.

Кто подписывает — только уполномоченное лицо: руководитель или представитель по доверенности (документ прикладывается).