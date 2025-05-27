Российские системы интегрированного бизнес-планирования: кто лидирует в 2025 году

Рынок решений для интегрированного бизнес-планирования (IBP) в России демонстрирует стабильный рост и высокую конкуренцию. Рассказываем, какие системы сегодня выбирают российские компании и почему.

Среди множества игроков редакция «Клерка» выделила пять платформ, которые уверенно задают тон всей отрасли:

Платформа In.Plan (бренд компании ООО «Акстим») — относительно молодой продукт с понятным интерфейсом и хорошей интеграцией с ERP, ориентированный на средний и крупный бизнес. Компания-владелец в 2024 году получила выручку 12 млрд руб.

Платформа Knowledge Space (бренд компании ООО «Интегрированные системы управления») — одна из наиболее зрелых систем на рынке с широким функционалом для комплексного планирования, продвинутой визуализацией и высоким уровнем кастомизации под задачи конкретного бизнеса. Выручка компании в 2024 году составила 2,4 млрд руб.

Платформа Форсайт (бренд компании ООО «ФОРСАЙТ») — мощная BI-платформа с интеграцией возможностей IBP. Отличается глубокой аналитикой, возможностью моделировать различные сценарии и гибкостью работы с данными. Выручка компании в 2024 году — 1,3 млрд руб.

Платформа Optimacros (бренд компании ООО «Оптимакрос») — удобное решение для компаний с разветвленной структурой и сложными цепочками поставок, позволяющее выстроить единый план от операционного до стратегического уровня. Выручка компании в 2024 году составила 774 млн руб.

Платформа Novo Forecast Enterprise (бренд компании ООО «НОВО БИАЙ») — решение с мощной аналитической базой и качественным блоком прогнозирования, подходящее для бизнеса, которому важна точность моделей и прозрачность расчетов на всех уровнях. Выручка компании в 2024 году — 106 млн руб.

Что такое интегрированное бизнес-планирование

Интегрированное бизнес-планирование (IBP, от англ. Integrated Business Planning) — это подход, при котором все ключевые подразделения компании (финансы, продажи, производство, логистика, закупки и др.) работают по единому, согласованному плану. Такая модель позволяет компании видеть «картину целиком»: выстраивать взаимосвязанные планы, быстрее реагировать на изменения, повышать точность прогнозов и управлять эффективностью на всех уровнях.

Если раньше планирование велось в разных Excel-файлах и между отделами возникали «информационные разрывы», то IBP-системы объединяют всё в одной платформе. Это особенно важно для среднего и крупного бизнеса, где ошибки и несогласованность между департаментами могут стоить дорого.