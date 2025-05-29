Как внедрить электронную подпись, сложности налогообложения и учета в 2025 году, методики подбора и адаптации кадров, Летняя сессия. Обзор мероприятий с 1 по 15 мая

2 июня — 6 июня. Полный курс изменений 2025 г. в Сочи. Новые ФСБУ, отчетность. Налоговая реформа: прибыль, НДС, УСН
Время: с 10:00 до 13:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Сочи, Набережная Лаванда, 4, oф.
Стоимость: 82 000 ₽
Налоговая реформа 2025 г.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.
Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
Единый налоговый платеж.
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
Отчетность и аудит.
Налоговая реформа и финансовый кризис.
Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.
Как проходит налоговый контроль на предприятии.
Результаты проверок НДС.
Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г.
Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.
Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.
Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.
Все о контроле «зарплатных схем» в 2025 г.
Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
Принципы налогового планирования и использования основных средств.
Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.
Выездная проверка.
Камеральная проверка.
Обжалование результатов налоговых проверок.
5 июня. Прикладная Стратегия для адаптации бизнеса к целям собственника
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Прикладные Стратегии для адаптации бизнеса к целям собственников.
Мотивация ключевых для бизнеса руководителей по Программе «Золотой легион».
Оценка и ротация персонала по методу DISC.
5 июня. Вебинар «Все, что нужно знать для внедрения электронной подписи в бизнес»
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Какие процессы можно оцифровать с помощью ЭП и с кем подписывать документы.
Как регулируется сфера электронной подписи.
Какую подпись могут оспорить в суде и почему не стоит использовать ПЭП.
Какие есть примеры успешного использования электронной подписи в бизнесе.
10 июня. Корпоративная культура
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Подбор персонала.
Мотивация персонала.
Адаптация персонала.
Тим-биллинги.
Автоматизация бизнес-процессов.
18 июня — 20 июня. VIII Всероссийская бухгалтерская конференция
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 999 ₽
НДС: сложные вопросы.
Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ.
Кадровый и воинский учет: изменения 2025.
Налоговые проверки — 2025.
Бухгалтер маркетплейса.
НДС при работе на маркетплейсе.
Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика.
Налоговые проверки селлеров: требования ФНС.
Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист.
Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг.
Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя.
Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера.
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