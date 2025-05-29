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Обзоры для бухгалтера

Как внедрить электронную подпись, сложности налогообложения и учета в 2025 году, методики подбора и адаптации кадров, Летняя сессия. Обзор мероприятий с 1 по 15 мая

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

2 июня — 6 июня. Полный курс изменений 2025 г. в Сочи. Новые ФСБУ, отчетность. Налоговая реформа: прибыль, НДС, УСН

Время: с 10:00 до 13:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Сочи, Набережная Лаванда, 4, oф.

Стоимость: 82 000 ₽

Программа:

  1. Налоговая реформа 2025 г.

  2. Все изменения в расчете налога на прибыль.

  3. Все изменения в расчете НДС.

  4. Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

  5. Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

  6. Изменения в расчете НДФЛ.

  7. Изменения в расчете страховых взносов.

  8. Единый налоговый платеж.

  9. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация», новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы».

  10. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  11. ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».

  12. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

  13. ФСБУ 25/2018 «Аренда».

  14. Отчетность и аудит.

  15. Налоговая реформа и финансовый кризис.

  16. Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

  17. Как проходит налоговый контроль на предприятии.

  18. Результаты проверок НДС.

  19. Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г.

  20. Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

  21. Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

  22. Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

  23. Все о контроле «зарплатных схем» в 2025 г.

  24. Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

  25. Принципы налогового планирования и использования основных средств.

  26. Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

  27. Выездная проверка.

  28. Камеральная проверка.

  29. Обжалование результатов налоговых проверок.

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5 июня. Прикладная Стратегия для адаптации бизнеса к целям собственника

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Прикладные Стратегии для адаптации бизнеса к целям собственников.

  2. Мотивация ключевых для бизнеса руководителей по Программе «Золотой легион».

  3. Оценка и ротация персонала по методу DISC.

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5 июня. Вебинар «Все, что нужно знать для внедрения электронной подписи в бизнес»

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Какие процессы можно оцифровать с помощью ЭП и с кем подписывать документы.

  2. Как регулируется сфера электронной подписи.

  3. Какую подпись могут оспорить в суде и почему не стоит использовать ПЭП.

  4. Какие есть примеры успешного использования электронной подписи в бизнесе.

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10 июня. Корпоративная культура

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Подбор персонала.

  2. Мотивация персонала.

  3. Адаптация персонала.

  4. Тим-биллинги.

  5. Автоматизация бизнес-процессов.

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18 июня — 20 июня. VIII Всероссийская бухгалтерская конференция

Время: —

Формат: онлайн

Стоимость: 999 ₽

Программа:

  1. НДС: сложные вопросы.

  2. Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ.

  3. Кадровый и воинский учет: изменения 2025.

  4. Налоговые проверки — 2025.

  5. Бухгалтер маркетплейса.

  6. НДС при работе на маркетплейсе.

  7. Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика.

  8. Налоговые проверки селлеров: требования ФНС.

  9. Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист.

  10. Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг.

  11. Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя.

  12. Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера.

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