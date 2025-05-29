Как внедрить электронную подпись, сложности налогообложения и учета в 2025 году, методики подбора и адаптации кадров, Летняя сессия. Обзор мероприятий с 1 по 15 мая

Время: с 10:00 до 13:00

Формат: онлайн, офлайн, г. Сочи, Набережная Лаванда, 4, oф.

Стоимость: 82 000 ₽

Программа:

Налоговая реформа 2025 г.

Все изменения в расчете налога на прибыль.

Все изменения в расчете НДС.

Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.

Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.

Изменения в расчете НДФЛ.

Изменения в расчете страховых взносов.

Единый налоговый платеж.

Отчетность и аудит.

Налоговая реформа и финансовый кризис.

Новые законодательные акты в налоговом контроле и ответственности.

Как проходит налоговый контроль на предприятии.

Результаты проверок НДС.

Упрощенная система налогообложения — глобальные изменения с 2025 г.

Схемы и методы оптимизации налога на прибыль. Их анализ. Арбитраж.

Схемы бизнеса, связанные с реорганизацией.

Схемы по оптимизации НДС. Их правовой анализ. Арбитражная практика.

Все о контроле «зарплатных схем» в 2025 г.

Схемы оптимизации страховых взносов и НДФЛ.

Принципы налогового планирования и использования основных средств.

Активы и деньги за рубежом: как их контролируют и что с ними будет.

Выездная проверка.

Камеральная проверка.