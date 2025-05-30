Какими мессенджерами и почтовыми сервисами можно передавать счета, договоры и доверенности в свете закона о персональных данных?

С 1 марта 2025 года штрафы за нарушения при работе с персональными данными выросли до 3 млн рублей. Риски касаются не только крупных компаний, но и всех, кто пересылает счета, договоры, доверенности и другие документы, содержащие персональные данные.
Разбираемся, какими мессенджерами и сервисами можно пользоваться, чтобы не нарушить закон.
Почему просто пересылать документы — больше нельзя
Когда вы отправляете по почте или в мессенджере файл, в котором есть:
ФИО,
паспортные данные,
ИНН/СНИЛС,
адрес регистрации,
банковские реквизиты физлица,
вы автоматически обрабатываете персональные данные. А значит — становитесь оператором ПДн по 152-ФЗ.
Это обязывает:
обеспечить хранение и обработку только на территории РФ;
использовать зашифрованные каналы связи;
получить согласие на передачу данных, если нет договора или прямой обязанности по закону;
вести журнал передачи данных (для проверки Роскомнадзором).
Что точно нельзя
Gmail, Outlook, Yahoo, ProtonMail и прочие иностранные почты. Их сервера — за пределами РФ. Это нарушение требования локализации ПДн.
Telegram, WhatsApp, Viber, Signal и прочие мессенджеры. Они не обеспечивают контроль над маршрутом пересылки, не находятся под российской юрисдикцией, и шифрование — сквозное, но не управляемое вами.
Dropbox, Google Drive, iCloud. Аналогично — иностранные серверы и отсутствие правового контроля.
Какие инструменты использовать можно
Мы составили таблицу с проверенными сервисами. Все они:
работают в российской юрисдикции,
обеспечивают хранение на территории РФ,
поддерживают TLS/внутреннее шифрование,
позволяют работать с документами, содержащими персональные данные.
Сравнение сервисов
Сервис
Юрисдикция РФ
Локализация ПДн
Шифрование
Удобство
Подходит для
Яндекс 360 для бизнеса
✅
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Почта + диск
Переписка, вложения
Mail.ru (VK WorkMail)
✅
✅
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Почта + диск
Переписка, вложения
Рутокен.Почта
✅
✅
✅
Почта
Безопасная переписка
СБИС (Тензор)
✅
✅
✅
ЭДО + архив
Договоры, счета, доверенности
Контур.Диадок
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ЭДО
Договоры, счета, доверенности
Docsvision
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Корп. документооборот
Внутренние документы
МойОфис.Облако
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Почта + диск
Общий документооборот
Яндекс Облако S3
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Диск
Архивы и вложения
VK WorkCloud
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Диск
Архивы и вложения
Что делать уже сейчас
Выберите защищённую почту — например, Яндекс 360 или VK WorkMail.
Переведите всех сотрудников на единый корпоративный мессенджер/почту.
Заключите договор с сервисом, где указано, что он обрабатывает ПДн в рамках 152-ФЗ.
Включите в договоры с контрагентами пункт о передаче документов через конкретные защищённые каналы.
Подумайте об ЭДО — он решает сразу несколько проблем с безопасностью и юридической значимостью.
Подробные материалы и готовые шаблоны согласий, уведомлений и договоров — в рубрике «Защита персональных данных» на Клерке.
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