Какими мессенджерами и почтовыми сервисами можно передавать счета, договоры и доверенности в свете закона о персональных данных?

С 1 марта 2025 года штрафы за нарушения при работе с персональными данными выросли до 3 млн рублей. Риски касаются не только крупных компаний, но и всех, кто пересылает счета, договоры, доверенности и другие документы, содержащие персональные данные.

Разбираемся, какими мессенджерами и сервисами можно пользоваться, чтобы не нарушить закон.