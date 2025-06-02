Корректирующее уведомление в РКН: когда нужно подавать

Если организация состоит в реестре операторов — все в порядке.

Роскомнадзор не налагает штрафы сразу. Согласно п. 6 ст. 22 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О персональных данных»:

«В случае предоставления неполных или недостоверных сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных вправе требовать от оператора уточнения предоставленных сведений до их внесения в реестр операторов».

Таким образом, бояться штрафа не стоит, но если Роскомнадзор пришлет требование и попросит уточнить сведения, что нужно будет это сделать.

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