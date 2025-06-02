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Российский IT-дайджест #11 за 26 мая – 1 июня 2025

О самых важных новостях российской ИТ-отрасли за неделю — в свежем дайджесте.

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Релиз «1С:Касса» 4.1.5: переработка наличных и превращение товаров

«1С» выпустила обновление кассового приложения — переработан учёт наличных, добавлены правила для превращения одних товаров в другие (например, ингредиенты в готовое блюдо), поддержаны чеки общепита по 54-ФЗ, новые сценарии работы с заказами, улучшена маркировка и обновлены системные библиотеки.

Юрлица:

Интеграция SpaceVM и «ОСновы» прошла успешно

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и отечественной ОС «ОСнова». Решение протестировано по всем параметрам и готово к промышленному использованию. Это важный шаг для построения цифровой экосистемы на отечественном ПО.

Юрлица:

Axoft стал дистрибьютором решений Space

Axoft получил статус официального дистрибьютора экосистемы виртуализации Space от «ДАКОМ М». Партнерство усилит позиции российских ИТ-продуктов, включая SpaceVM и Space VDI, на ключевых рынках — от госсектора до телеком-индустрии.

Юрлица:

Новый облачный сервис от «Рег.ру»

«Рег.ру» запустил Backup as a Service — решение для резервного копирования с гибкими сценариями хранения и удаленным хранилищем. Новый сервис повышает устойчивость ИТ-инфраструктуры и уже доступен по всей стране.

Юрлица:

Yandex B2B Tech вывел YTsaurus в рынок

Компания представила управляемую платформу YTsaurus для хранения и обработки больших данных. Решение, ранее применявшееся для YandexGPT и других сервисов, теперь доступно бизнесу с поддержкой от команды «Яндекса».

Юрлица:

Обновление сервиса «Сайн.Клик»

«Сайн.Клик» от Sign.Me получил новые функции: кабинет сотрудников, проверка ЭП, интеграции с CRM и авторизация через «Сбер ID». Теперь бизнесу проще управлять документооборотом в «1С» и «Битрикс24».

Юрлица:

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Автор: Борис Мальцев

Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru

Дата публикации: 03.06.2025, 00:16

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