Российский IT-дайджест #11 за 26 мая – 1 июня 2025

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Релиз «1С:Касса» 4.1.5: переработка наличных и превращение товаров
«1С» выпустила обновление кассового приложения — переработан учёт наличных, добавлены правила для превращения одних товаров в другие (например, ингредиенты в готовое блюдо), поддержаны чеки общепита по 54-ФЗ, новые сценарии работы с заказами, улучшена маркировка и обновлены системные библиотеки.
Юрлица:
Интеграция SpaceVM и «ОСновы» прошла успешно
Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и отечественной ОС «ОСнова». Решение протестировано по всем параметрам и готово к промышленному использованию. Это важный шаг для построения цифровой экосистемы на отечественном ПО.
Юрлица:
ООО «ДАКОМ М», бренд SpaceVM
Axoft стал дистрибьютором решений Space
Axoft получил статус официального дистрибьютора экосистемы виртуализации Space от «ДАКОМ М». Партнерство усилит позиции российских ИТ-продуктов, включая SpaceVM и Space VDI, на ключевых рынках — от госсектора до телеком-индустрии.
Юрлица:
ООО «ДАКОМ М», бренд SpaceVM
Новый облачный сервис от «Рег.ру»
«Рег.ру» запустил Backup as a Service — решение для резервного копирования с гибкими сценариями хранения и удаленным хранилищем. Новый сервис повышает устойчивость ИТ-инфраструктуры и уже доступен по всей стране.
Юрлица:
Yandex B2B Tech вывел YTsaurus в рынок
Компания представила управляемую платформу YTsaurus для хранения и обработки больших данных. Решение, ранее применявшееся для YandexGPT и других сервисов, теперь доступно бизнесу с поддержкой от команды «Яндекса».
Юрлица:
Обновление сервиса «Сайн.Клик»
«Сайн.Клик» от Sign.Me получил новые функции: кабинет сотрудников, проверка ЭП, интеграции с CRM и авторизация через «Сбер ID». Теперь бизнесу проще управлять документооборотом в «1С» и «Битрикс24».
Юрлица:
АО «СМ», бренд Sign.Me
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Автор: Борис Мальцев
Хотите, чтобы новости вашей компании появились в следующем обзоре? Присылайте их на почту: tot@klerk.ru
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