Российский IT-дайджест #11 за 26 мая – 1 июня 2025

Интеграция SpaceVM и «ОСновы» прошла успешно

Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и отечественной ОС «ОСнова». Решение протестировано по всем параметрам и готово к промышленному использованию. Это важный шаг для построения цифровой экосистемы на отечественном ПО.

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