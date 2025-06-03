Пет-проект vs служебные произведения: как не отдать права работодателю

Pet-проект – это продукт, который разработчик или автор создает по собственной инициативе в свободное от работы время. Такие проекты не принадлежат работодателю, поскольку не являются служебными произведениями, но споры все равно возникают с завидной регулярностью. Часто на личные проекты работника претендуют именно бывшие работодатели.

Как разработчику защитить права на pet-проекты, что делать, если работодатель требует передать ему разработки, расскажем в этой статье.

Зачем нужны пет-проекты и чем они отличаются от служебных произведений

Личные проекты нужны разработчику для разных целей (в этой статье рассматриваю с точки зрения ПО, но все сказанное можно применить и к другим объектам авторского права): например, чтобы развивать навыки, креативно самовыражаться, создать портфолио, просто провести время за любимым делом, создать ПО для достижения личных целей и решения бытовых задач.

Как правило, у работодателей вызывают интерес не все личные проекты работника, а только те, которые имеют перспективу или уже стали популярными.

Например, работодатель может случайно обнаружить, что ваш проект приносит вам достойный доход и в этот момент у него возникнет идея отобрать его у вас — шансы действительно есть. При таком раскладе вы получите «приглашение в суд» и будете вынуждены защищать свое «детище».

Работодатель будет убеждать суд, что ваша разработка — это служебное произведение, которое создано в рамках выполнения трудовых обязанностей в рабочее время и за счет средств компании.

Если ему удастся это доказать, то исключительные права будут принадлежать ему по общему правилу при отсутствии иных положений в документах между разработчиком и работодателем.

Авторские права всегда у разработчика, но они не позволяют распоряжаться проектом, если исключительные права находятся у работодателя. Фактически все, на что может рассчитывать автор — это указание его имени в качестве разработчика.

Как трудовые отношения могут влиять на права на пет-проекты

Первое, что нужно запомнить:

Если в ваши трудовые обязанности входит разработка ПО, а исключительные права по договору переходят к работодателю, то есть риск, что ваши pet-проекты могут заинтересовать работодателя. Если в ваши трудовые обязанности не входит создание программного обеспечения, то работодатель точно не может претендовать на разработанные вами pet-проекты. Если между вами и компанией вообще не было договоров, то ваши личные проекты с большей вероятностью останутся вашими. Однако я не рекомендую работать без документов.

В суде обязательно будет проанализирован договор и должностная инструкция, поэтому обращайте особое внимание на эти два документа. Доказывать, что ПО — это служебное произведение должен работодатель, вам нужно быть готовыми «отражать нападение».

Многие из этих пунктов реально были использованы в договорах. Конечно, иногда эти пункты можно оспорить, опираясь на закон, но судебная практика недостаточно устоялась, чтобы надеяться на справедливость. Читать договор необходимо, а подобных формулировок лучше избегать.

Лучше согласовать подобный пункт:

«Из сферы действия настоящего соглашения исключаются пет-проекты, созданные работником по личной инициативе».

После изучения трудового договора и должностной инструкции в поле зрения суда попадает техническое задание — если оно есть, то оснований для признания личного проекта служебным становится больше. Формат ТЗ может быть разным: от официального бланка до постановки задачи в смс.

Следующий важный аргумент — акт приема-передачи ПО. Если он есть, то это еще один балл в пользу работодателя, а вот его отсутствие может стать основанием для отказа в иске.

В качестве аргументов работодатель также может использовать тот факт, что разработка pet-проекта проводилась в рабочее время и за счет его средств. Суд редко принимает эти обстоятельства во внимание, если отсутствуют документальные подтверждения в виде технического задания, договора и актов, но в совокупности все это станет серьезным основанием для признания произведения служебным.

Как защитить свои права на пет-проект

Действовать нужно уже в момент поступления на работу, тогда есть шанс свести риски к минимуму:

Обговорите четко круг своих должностных обязанностей на этапе обсуждения условий работы. Желательно избегать общих формулировок, лучше сузить их насколько это возможно. Изучите трудовой договор и должностную инструкцию. Обратите внимание, что входит в ваши обязанности, какой объем прав хочет получить работодатель. Сохраняйте выданные вам технические задания. Это нужно, чтобы доказать, что они выданы не на ваш личный проект, а на другие служебные произведения. Следите, чтобы личные проекты разрабатывались исключительно в нерабочее время. Как минимум, разработка в рабочее время может привести к дисциплинарным взысканиям. Не используйте ресурсы работодателя или фрагменты кода, которые использованы в служебных произведениях. Желательно, чтобы ваши личные и рабочие проекты были разными по направлениям, темам и функционалу. При командной работе над личным проектом зафиксируйте в договорах и соглашениях соавторов, чтобы потом можно было доказать, что над разработкой трудилась отдельная команда, которая не имеет отношения к работодателю. Регистрируйте ПО в Роспатенте, сохраняйте черновики и исходные файлы, депонируйте, чтобы зафиксировать свои авторские и исключительные права на разработку. Регистрируйте название вашего ПО в Роспатенте как товарный знак. Это исключит шансы работодателя завладеть прибыльным проектом и коммерциализировать его. Патентуйте IT-проекты и дизайн. С прошлого года для защиты IT-проектов предусмотрена возможность получения патента. Это серьезный шаг для защиты разработки.

Авторское право возникает в момент создания проекта, но свидетельства и патенты необходимы, поскольку позволяют документально подтвердить их наличие в суде.

Если ваш личный проект очень заинтересовал работодателя, он хочет его заполучить, вы можете заключить с ним лицензионное соглашение или договор отчуждения.

Как правильно сообщить работодателю о своих пет-проектах на собеседовании

Пет-проекты — это отличный способ показать свои навыки и инициативу, особенно на этапе собеседования или конкурса на вакансию. Разумеется, демонстрировать свои проекты стоит только после того, как ваши права на них будут подтверждены. Иначе есть риск потерять разработку.

Нужно избегать упоминания проектов, которые не завершены или не имеют четкой цели. Лучше говорить о тех, которые доведены до какого-то результата, даже если он небольшой. Упоминайте проекты, связанные с вакансией, исключите те, которые не демонстрируют нужные навыки.

Опишите проект кратко:

Цель проекта.

Используемые технологии/инструменты.

Ваша роль и достигнутые результаты.

Свяжите проект с требованиями вакансии.

Например: «Разработал веб-приложение на React, что помогло углубить навыки фронтенд-разработки, указанные в вакансии».

Наличие личных проектов — это плюс к вашему резюме, но нужно строго соблюдать правила, которые помогут не допустить кражи разработки.

Что делать, если работодатель требует отдать ему пет-проект

Если работодатель требует передать ему права на ваш пет-проект, защищайте свои интересы:

1. Уточните контекст требования:

Почему он хочет получить проект? Для проверки ваших навыков? Для использования в коммерческих целях? Или он считает проект служебным?

2. Проверьте документы:

Есть ли в трудовом договоре пункт о передаче прав на все, созданное вами (даже в нерабочее время)? В России пет-проекты, созданные без использования ресурсов компании и вне рабочего времени, не в рамках трудовых обязанностей, принадлежат разработчику.

Если проект создавался до трудоустройства — права за вами, если у вас есть подтверждения, о которых я говорил выше.

3. Откажите вежливо, но твердо, если документально подтверждена принадлежность проекта вам:

«Этот проект был создан в мое личное время и не связан с моими рабочими обязанностями. Я планирую продолжать его развивать самостоятельно».

«Готов обсудить сотрудничество или лицензирование, но передать права не могу».

«Согласно нашему договору, такие проекты не относятся к интеллектуальной собственности компании».

4. Предложите альтернативы:

Разрешите использовать проект на определенных условиях по лицензии .

Предложите интегрировать проект в продукт компании за дополнительное вознаграждение.

5. Если давление продолжается:

Соберите доказательства: скриншоты переписок, документы, подтверждающие время создания проекта и отсутствие использования рабочих инструментов (корпоративного ПО, оборудования).

Проконсультируйтесь с юристом. Особенно если работодатель угрожает увольнением или штрафами.

6. Чего нельзя делать:

Передавать исходный код или доступ без письменного соглашения , даже показывать не стоит.

Конфликтовать эмоционально и не иметь при этом доказательств своего авторства.

Вы имеете право заниматься разработкой личных проектов, несмотря на то, что рабочее время создаете похожие служебные произведения. Главное — исключить риски и следовать правилам.

Пет-проекты — ваша интеллектуальная собственность. Работодатель имеет право требовать только то, что создано в рабочее время или с использованием ресурсов компании в рамках трудовых обязанностей.