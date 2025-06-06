Возврат товара поставщику в 2025 году: когда, как и какие документы нужны

Варианты возврата товара
Основания возврата закреплены в ГК РФ. Вот основные:
Причина возврата
Норма ГК РФ
Товар поставлен не в полном объеме
ст. 466
Нет инструкции, документации
ст. 464
Нарушен ассортимент
ст. 468
Товар некомплектный
ст. 480, 519
Повторные нарушения сроков поставки
ст. 523
Существенные недостатки (неустранимые, дорогостоящие, повторяющиеся)
ст. 475, 518, 523
📌 Также возврат может быть предусмотрен в договоре без привязки к нарушению (например, товар не продался).
Как оформить возврат: пошагово
🔹 Шаг 1. Подготовка оснований и документов
Разные сценарии требуют разного набора бумаг:
Если товар качественный:
Допсоглашение к договору
Накладная на возврат
Корректировочный счёт-фактура от поставщика
Если товар с недостатками:
Акт о расхождениях (ТОРГ-2 или по форме компании)
Претензия
Накладная
Корректировочный счёт-фактура
🔹 Шаг 2. Возврат товара (если уже оприходован)
Дебет
Кредит
Описание
41 (10…)
60 (сторно)
Списана себестоимость
19
60 (сторно)
Сторно НДС
68
19 (сторно)
Восстановлен НДС
51
60
Получены деньги от поставщика
Если возвращается брак:
Дебет
Кредит
76-2
41
76-2
68
51
76-2
🔹 Шаг 3. Возврат товара, не принятого на учет
Дебет
Кредит
Пояснение
002
—
Отражение на забалансе
—
022
Передача товара продавцу
Как действовать поставщику при возврате
Возврат в том же году:
Дебет
Кредит
Описание
62
90-1 (сторно)
Сторно выручки
90-3
68 (сторно)
Сторно НДС
90-2
41 (сторно)
Сторно себестоимости
62
51
Возврат денег
Возврат в следующем году:
Дебет
Кредит
91-2
62
41
91-1
68
91-1
62
51
Образцы документов
Акт о расхождениях (ТОРГ-2) — если недостатки до оприходования
Акт в произвольной форме — если недостатки после принятия на учет
Претензия — в свободной форме с перечнем нарушений
Накладная на возврат (ТОРГ-12 или собственная форма)
Корректировочный счёт-фактура — от поставщика, вне зависимости от оприходования
📌 Если возврат оформлен как обратная реализация (по новому договору) — это уже новая поставка, с обычным счётом-фактурой и начислением НДС.
Что важно помнить
Без корректировочного счёта-фактуры (или корректирующего документа для неплательщика НДС) покупатель не сможет восстановить НДС.
Если возврат не оформлен должным образом, налоговые риски ложатся на покупателя.
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