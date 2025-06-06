Возврат товара поставщику в 2025 году: когда, как и какие документы нужны

Покупатель может вернуть товар поставщику по разным причинам — от брака до нарушения условий поставки. Оформление зависит от ситуации: качественный товар, некачественный, неверный ассортимент, излишки. Ниже — пошаговый алгоритм и проводки у обеих сторон.