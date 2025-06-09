Может ли самозанятый выставить чек задним числом

Организации могут учитывать в расходах услуги самозанятых на основании чеков исполнителей. В общем случае чек выставляется после оплаты, но иногда требуется сделать его задним числом.

Самозанятый может выставить чек задним числом. Приложение «Мой налог» дает такую возможность. Сумму налога рассчитается и учтется в новом налоговом периоде.

В качестве даты осуществления расчета можно указать прошедшую дату, однако плательщику НПД придется посчитать сумму неуплаченного налога и пени. Их нужно перечислить в тот же день, когда был создан документ. Такие меры помогуют избежать штрафов.

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А вот если не выставить чек, то компания не сможет его учесть в расходах. Согласно ч. 8—10 ст. 15 ФЗ от 27.11.2018 № 422-ФЗ чеки служат документальным подтверждением расчета и учитываются при определении налоговой базы.

Можно также составить акт приемки, в котором будут обозначены период или дата оказания услуги. Однако такой документ будет считаться дополнением к чеку, а не его заменой.