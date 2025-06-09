Как принять к вычету НДС по авиабилету

Если организация оплатила сотруднику авиабилет, она может принять НДС по нему к вычету.

Ситуация: организация оплатила физлицу авиабилет через посредника. Он выставил УПД, можно ли на основании этого документа принять НДС к вычету?

Посредник, который продает авиабилеты, вправе выставлять счета-фактуры и акты только на свое вознаграждение, поэтому принять НДС к вычету можно только по этой сумме. А вот по авиабилету налог берется к вычету на основании самого проездного документа (он же регистрируется в качестве счета-фактуры).

Подробнее о том, как и когда можно принять к вычету НДС, расскажем на курсе повышения квалификации «Учет НДС — 2025». Вы научитесь формировать налоговые регистры, вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, вести учет операций в 1С и заполнять новую декларацию. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Согласно письму Минфина от 30.10.2020 № 03-07-09/94559 в графе 3 книги покупок можно зарегистрировать документы, в которых НДС выделен отдельной строкой: