Летняя сессия Клерка, правила подготовки отчетности в 2025 г., персональные данные, изменения налогового и трудового законодательства. Обзор мероприятий с 16 по 30 июня

17 июня. Онлайн-кассы (ККТ): глобальные изменения 2025 г. в законе 54-ФЗ
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
Применение ККТ.
Контроль работы с ККТ.
Операции с денежной наличностью.
Расчеты с подотчетными лицами.
18 июня — 20 июня. VIII Всероссийская бухгалтерская конференция
Время: с 10:00 до 18:00
Формат: онлайн
Стоимость: 999 ₽
НДС: сложные вопросы.
Отчетность за полугодие и сложные вопросы исчисления НДФЛ.
Кадровый и воинский учет: изменения 2025.
Налоговые проверки — 2025.
Бухгалтер маркетплейса.
НДС при работе на маркетплейсе.
Импортный товар на маркетплейсах: бухгалтерские тонкости и практика.
Налоговые проверки селлеров: требования ФНС.
Бухгалтер на аутсорсе: договор, клиенты, прайс-лист.
Бухгалтер-аутсорсер, 115-ФЗ и Росфинмониторинг.
Психология в бухгалтерии и мышление предпринимателя.
Требования ФНС и ответственность бухгалтера-аутсорсера.
23 июня — 24 июня. Отчетность за полугодие 2025 г. Налоговая реформа 2025 г., новые ФСБУ и другие изменения
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 35 000 ₽
Налоговая реформа 2025 г.
Все изменения в расчете налога на прибыль.
Все изменения в расчете НДС.
Практические примеры и сложные ситуации в расчете НДС.
Контроль налоговой инспекцией правильности уплаты НДС.
Изменения в расчете НДФЛ.
Изменения в расчете страховых взносов.
Единый налоговый платеж.
ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и 28/2023 «Инвентаризация».
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения».
Отчетность и аудит.
25 июня. Заработная плата и персональные данные в 2025 г. Глобальные изменения в трудовом законодательстве
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
Персональные данные: новая административная и уголовная ответственность в соответствии с федеральными законами № 420-ФЗ и 421-ФЗ.
Персональные данные: новые правила работы 2025 г.
Как контролируют в 2025 г. «зарплатные» схемы трудовые и налоговые инспекторы.
Изменения 2025 г. в расчете заработной платы.
Удаленная и дистанционная работа.
Отпуска в 2025 г.
Командировки и разъездной характер работы в 2025 г. Вахта.
Сложные вопросы исчисления больничных, декретных и детских пособий.
Воинский учет: проверки 2025 г.
25 июня — 27 июня. Неделя бухгалтерского учета. Летний практикум 2025
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Тверская, 26/1, oф.
Стоимость: 51 200 ₽
Бухгалтерский учет и отчетность в 2025 году: рекомендации Минфина России по применению новых правил.
Капитализация затрат на ремонт основных средств: новый подход к учету в 2025 году.
Новые рекомендации БМЦ по вопросам учета и отчетности в 2025 году.
Современные подходы к учету и составлению отчетности в свете применения 402-ФЗ и новых ФСБУ. Сложные вопросы практики ФСБУ 14/2022 в 2025 году.
Коуч-сессия «Принцип существенности в бухгалтерском учете: значение и практическое применение. Как не промахнуться при выборе критерия оценки?».
Налоговый контроль в 2025 году: позиция ФНС России.
Налог на прибыль: последние изменения в разъяснениях Минфина России.
Налог на прибыль: актуальные вопросы формирования налоговой базы.
Внутригрупповые услуги: передача активов, дробление бизнеса, ИТ-льготы. Методы снижения рисков и примеры успешных кейсов.
Круглый стол «Все о налоговых рисках и налоговом контроле в 2025 году».
НДС-2025: новое в администрировании и контроле, позиция ФНС России.
НДФЛ и страховые взносы: новации 2025 года.
НДС: практические рекомендации по порядку налогообложения операций и заполнению декларации в 2025 году.
Совместные проверки налоговых органов и трудовой инспекции по переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.
Коуч-сессия «Запросы налоговых органов: анализ и оценка правомерности. Как правильно подготовить ответ?».
26 июня. Маркетинг и реклама в России: актуальные тенденции и стратегии 2025 года
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Сжатие потребительского рынка: как демографические изменения и экономические факторы влияют на спрос?Платформенная экономика и отток из розницы: как адаптировать маркетинговую стратегию к новой реальности.
Повышение стоимости привлечения клиентов: эффективные инструменты и подходы к оптимизации рекламных расходов.
27 июня. Изменения налогового законодательства: новое в бухгалтерском учете и отчетности за 1 полугодие 2025
Время: с 10:00 до 17:00
Формат: офлайн, г. Санкт-Петербург, отель ParkLane.
Стоимость: 5 200 ₽
Общие вопросы применения бухгалтерского законодательства.
Отдельные вопросы применения гражданского законодательства.
Предстоящие изменения части первой НК РФ.
Отдельные вопросы взаимодействия с налоговыми органами.
Отдельные вопросы начисления НДС.
Рассмотрение вопросов исчисления и уплаты НДС при использовании различных платформ при реализации товаров (работ, услуг).
Отдельные вопросы надлежащего применения ставок НДС.
Вопросы применения налоговых вычетов по НДС.
Отдельные вопросы признания доходов.
Признание отдельных видов расходов.
Исчисление налоговой базы по страховым взносам.
Применение пониженных тарифов страховых взносов.
Ожидаемые изменения НК РФ в части НДФЛ.
Текущие вопросы исчисления НДФЛ.
Ожидаемые изменения в НК РФ в части имущественных налогов.
Квалификация недвижимости в качестве объекта основных средств после оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.
Применение повышающих коэффициентов при исчислении земельного налога на земли ИЖС организациями.
30 июня. Некоммерческие организации: новая отчетность по ФСБУ 4/2023. Учет целевых средств и налоги НКО
Время: c 10:00 до 17:00
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, ул. Яблочкова, 21, к.3, эт. 5, oф.
Стоимость: 18 000 ₽
Меры господдержки и изменения законов для НКО в 2025 г.
Регистрация некоммерческой организации.
Особенности составления отчетности некоммерческих организаций.
Бухгалтерский учет некоммерческих организаций.
Налогообложение доходов некоммерческих организаций.
Налогообложение выплат в пользу физических лиц.
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