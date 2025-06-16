Летняя сессия Клерка, правила подготовки отчетности в 2025 г., персональные данные, изменения налогового и трудового законодательства. Обзор мероприятий с 16 по 30 июня

Время: —

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Тверская, 26/1, oф.

Стоимость: 51 200 ₽

Программа:

Бухгалтерский учет и отчетность в 2025 году: рекомендации Минфина России по применению новых правил.

Капитализация затрат на ремонт основных средств: новый подход к учету в 2025 году.

Новые рекомендации БМЦ по вопросам учета и отчетности в 2025 году.

Современные подходы к учету и составлению отчетности в свете применения 402-ФЗ и новых ФСБУ. Сложные вопросы практики ФСБУ 14/2022 в 2025 году.

Коуч-сессия «Принцип существенности в бухгалтерском учете: значение и практическое применение. Как не промахнуться при выборе критерия оценки?».

Налоговый контроль в 2025 году: позиция ФНС России.

Налог на прибыль: последние изменения в разъяснениях Минфина России.

Налог на прибыль: актуальные вопросы формирования налоговой базы.

Внутригрупповые услуги: передача активов, дробление бизнеса, ИТ-льготы. Методы снижения рисков и примеры успешных кейсов.

Круглый стол «Все о налоговых рисках и налоговом контроле в 2025 году».

НДС-2025: новое в администрировании и контроле, позиция ФНС России.

НДФЛ и страховые взносы: новации 2025 года.

НДС: практические рекомендации по порядку налогообложения операций и заполнению декларации в 2025 году.

Совместные проверки налоговых органов и трудовой инспекции по переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.