ЦОК КПП ОСНО 11.06 Мобильный
Ведение бизнеса

Семь типичных ошибок при выборе офисной оргтехники

Правильно подобранная офисная техника напрямую влияет на эффективность работы сотрудников и, как следствие, на успех компании. Однако широкий ассортимент моделей печатных устройств с разнообразными характеристиками может создать сложности даже у опытных специалистов. Раскрываем основные ошибки при выборе оргтехники.
Семь типичных ошибок при выборе офисной оргтехники
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Автор

Ошибка № 1. Некорректный расчет объема печати 

При выборе принтера для офиса важно учитывать реальные потребности компании, чтобы избежать лишних затрат и обеспечить бесперебойную работу. Эксперты отмечают, что одна из самых частых ошибок – несоответствие мощности устройства объему печати.

  • Покупка бюджетного принтера для организации с высокой нагрузкой (несколько сотен страниц в день) чревата его быстрым износом и постоянными затратами на ремонт. 

  • Профессиональные модели, рассчитанные на интенсивную работу, обладают более надежными компонентами и реже требуют замены расходных материалов, таких как ролики и барабаны. Однако приобретение дорогостоящего принтера для офиса с небольшим объемом печати также не является оптимальным решением — инвестиции в избыточную мощность могут оказаться неоправданными.

Совет: прежде чем покупать принтер, тщательно проанализируйте текущие и прогнозируемые потребности компании. Оцените объем печати и добавьте к нему запас примерно в 20% для учета возможного роста бизнеса. Такой подход позволит выбрать оптимальное решение, которое не только удовлетворит текущие нужды, но и обеспечит гибкость на будущее.

Ошибка № 2. Переплата за цвет

Приобретение цветного печатного устройства для офиса имеет смысл только при регулярном использовании функции цветной печати. В противном случае эта инвестиция не окупится, особенно если речь идет о струйных моделях. Картриджи в таких принтерах могут высохнуть, если его долго не использовать, что приведет к дополнительным расходам на замену.

Лазерные цветные принтеры в этом плане более надежны: даже после длительного простоя достаточно просто встряхнуть картридж, и он продолжит работать без сбоев.

Совет: прежде чем покупать цветной принтер, тщательно оцените частоту использования цветной печати. Учитывайте, что цветные устройства обычно дороже монохромных и занимают больше места.

Если цветная печать требуется редко, оптимальным выбором будет лазерный монохромный принтер — это позволит сэкономить средства и избежать проблем с расходными материалами.

Ошибка № 3. Неправильный способ подключения и обмена данными

Покупка принтера без поддержки сетевой печати в офисе, где она необходима, или выбор устройства только с проводным соединением при потребности в беспроводной печати — все это может привести к серьезным неудобствам и снижению производительности.

Совет: для средних и крупных офисов стоит выбирать сетевые технологии подключения. Они обеспечивают более высокую скорость работы, особенно при сканировании и печати больших объемов документов, что позволяет оптимизировать рабочий процесс и повысить эффективность сотрудников. 

Ошибка № 4. Слишком большое количество функций в оборудовании

При выборе нового офисного принтера многие компании стремятся приобрести модель с максимальным количеством функций: автоматическая подача документов, сортировка распечаток, отложенная печать, идентификация пользователей, поддержка различных типов бумаги, сканирование и копирование.

Безусловно, такие возможности могут значительно упростить работу в офисе. Однако стоит помнить, что расширенный функционал напрямую влияет на стоимость устройства. 

Совет: перед покупкой проанализируйте потребности вашего бизнеса и определите, какие именно функции действительно необходимы для эффективной работы. Избегая ненужных опций, вы сможете существенно сэкономить бюджет без ущерба для производительности.

Рис.1. Принтер должен соответствовать потребностям компании

Ошибка № 5. Игнорирование особенностей российского рынка

Приобретение принтера, изначально предназначенного для использования в других странах (например, в Азии), может обернуться сложностями. Таким устройствам часто требуются специфические картриджи и расходные материалы, которые не всегда доступны или не соответствуют стандартам, принятым на российском рынке.

Совет: выбирайте модели, которые были разработаны специально для использования в России. Это обеспечит вам легкую и бесперебойную замену картриджей, а также избавит от необходимости проводить сложные операции с ПО или прошивкой принтера в попытке обеспечить совместимость с расходными материалами из других стран.

Ошибка № 6. Отсутствие гарантии и сервисного обслуживания

Важно понимать ценность гарантийных обязательств и сервисной поддержки при приобретении нового оборудования. Недостаточное внимание к этим аспектам может обернуться серьезными проблемами в случае поломки: задержка ремонта приведет к простою сотрудников и, как следствие, к финансовым потерям.

Совет: перед покупкой оборудования важно внимательно ознакомиться с условиями гарантии и возможностями технической поддержки от производителя. Это поможет вам быть уверенными, что в случае возникновения проблем вы сможете оперативно получить квалифицированную помощь.

Ошибка № 7. Покупка устаревших моделей

При выборе оргтехники стоит обратить внимание на возраст оборудования. Покупка устаревших моделей принтеров, которые уже сняты с производства или имеют ограниченную функциональность, может привести к проблемам с поиском расходных материалов и отсутствием технической поддержки. Это чревато простоями в работе и дополнительными расходами на ремонт.

Совет: выбирайте модели, выпущенные не более одного-двух лет назад. Такая техника гарантирует, что вы сможете приобрести оригинальные картриджи и запчасти как минимум на ближайшие пять лет. Если поиск необходимых комплектующих вызывает затруднения, лучше отказаться от покупки – это позволит избежать потенциальных проблем в будущем и гарантировать бесперебойную работу офиса. 

Рис. 2. Современная печатная техника не создаст проблем в работе офиса

Как выбрать офисную технику: выводы

Правильно подобранная офисная техника — залог эффективной работы любой организации. При покупке принтера или многофункционального устройства (МФУ), объединяющего функции сканера и копира, важно тщательно проанализировать потребности компании и основные характеристики печатного оборудования.

Ошибочный выбор может сократить срок службы техники или не принести ожидаемой выгоды от инвестиций.

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум