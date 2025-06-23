Мои первые миры. Тверской период

Родился, рос и учился я на западе Валдайской возвышенности, в 263 км к западу от Твери — в городе Торопец. Закончил школу с золотой медалью и поехал в Тверь становиться врачом. Поступил в медицинский на врача-лечебника (профессия 1), начал путь длиною в 6 лет плотного обучения, и упорно шел на красный диплом.

Во время учебы я год подрабатывал массажистом (профессия 2), а потом понял, что так далеко не уедешь. И вдруг, на четвертом курсе я осознал, что это не мой путь — не мой мир! Меня просто ясно и однозначно осенило, что мне не сюда.

Учебу я не бросил, решил все-таки, как положено, получить диплом медика, но красный диплом уже отпал как надобность и цель. И, пока учеба шла к завершению, я начал строить свой собственный путь, исследовать миры — искать себя.

Я во время учебы в медицинском

Я во время учебы в медицинском

И попал я в сферу обучения: в языковую школу в Твери. Думаю, именно там я начал нащупывать свои перспективы и способности. Я пришел туда на позицию менеджера по продажам, за недели стал руководителем, еще через месяц мне доверили управление школой (профессия 3).

Мне нравилось смотреть на процессы и бизнес с высоты птичьего полета — без погрязания в рутинных процессах. Меня было не остановить — за полгода я открыл 11 филиалов, и мы стали крупнейшей сетью языковых школ в Твери — вот такой был буст!

Я с коллегами из языковой школы в г.Тверь. Я — справа

В этот период я собрал кучу ресурсов для нового этапа пути. До сих пор горжусь таким результатом и, даже сейчас, считаю его мощным скачком. Сеть школ до сих пор работает и преуспевает, а я, достигнув героического результата, обрел уверенность в своих силах для перехода на новый уровень — и переехал в Москву.