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Отзыв сотрудника Ларссон: путь из варяг в греки

Отзыв сотрудника Ларссон: путь из варяг в греки

Привет! Я Антон, мне почти 30, и я работаю РОПом. Но, вообще-то, все должно было быть не так.

Как говорил в популярном когда-то меме батька Лукашенко (мем тут: https://t.me/reels_memes/1052): «ну, во-первых, я продажник», «...я массажист», «...я инженер-сметчик», «...вы имеете дело с управленцем», «...я психолог», «... я медицинский университет заканчивал…»))) Да, вот такой я разнообразный, но все это было не зря. 

Это мой личный путь из варяг в греки, который всегда начинается с пустыми руками, но постепенно, добывая ресурсы, меняя инструменты, которые помогают выживать и развиваться — я исследовал разные профессии и ниши, в каждой собирал бонусы в виде навыков и кейсов в копилку, которые все в совокупности я аккумулировал, и использую для успешной карьеры сейчас. 

В этой статье хочу рассказать, почему и какой путь привел меня в продажи. И как мне помогают все мои испробованные профессии. 

Мои первые миры. Тверской период

Родился, рос и учился я на западе Валдайской возвышенности, в 263 км к западу от Твери — в городе Торопец. Закончил школу с золотой медалью и поехал в Тверь становиться врачом. Поступил в медицинский на врача-лечебника (профессия 1), начал путь длиною в 6 лет плотного обучения, и упорно шел на красный диплом.

Во время учебы я год подрабатывал массажистом (профессия 2), а потом понял, что так далеко не уедешь. И вдруг, на четвертом курсе я осознал, что это не мой путьне мой мир! Меня просто ясно и однозначно осенило, что мне не сюда. 

Учебу я не бросил, решил все-таки, как положено, получить диплом медика, но красный диплом уже отпал как надобность и цель. И, пока учеба шла к завершению, я начал строить свой собственный путь, исследовать миры — искать себя. 

Я во время учебы в медицинском
Я во время учебы в медицинском

И попал я в сферу обучения: в языковую школу в Твери. Думаю, именно там я начал нащупывать свои перспективы и способности. Я пришел туда на позицию менеджера по продажам, за недели стал руководителем, еще через месяц мне доверили управление школой (профессия 3).

Мне нравилось смотреть на процессы и бизнес с высоты птичьего полета — без погрязания в рутинных процессах. Меня было не остановить — за полгода я открыл 11 филиалов, и мы стали крупнейшей сетью языковых школ в Твери — вот такой был буст! 

Я с коллегами из языковой школы в г.Тверь. Я — справа

В этот период я собрал кучу ресурсов для нового этапа пути. До сих пор горжусь таким результатом и, даже сейчас, считаю его мощным скачком. Сеть школ до сих пор работает и преуспевает, а я, достигнув героического результата, обрел уверенность в своих силах для перехода на новый уровень — и переехал в Москву. 

Московская эра. 6 миров за 2 года

Вот я в Москве. С дамой сердца. Все прекрасно, и я не зациклен на какой-то сфере, был готов пробовать все новые и новые направления.

Мир 1. Франчайзинг

Столичная карьера началась с продаж франшизы (профессия 4). Открытие одиннадцати филиалов в Твери дало мне базу — понимание того, как открывается бизнес, филиал, как рассчитывается бизнес-план, и какие процессы в себя включает. Побывав в шкуре «открывателя», мне было легко продавать франшизу — я понимал страхи и боли тех, кто думает ее приобрести. 

Тогда я определил еще одну свою черту характера — я темповой, ну то есть быстрый. Думаю быстро, соображаю скоро, решаю оперативно, не приемлю волокиту и намеренное застревание в процессах. Движение в темпе — мой органичный подход. Я даже разговариваю в достаточно подвижном темпе. 

Поэтому, когда я изучил франчайзинговый рынок детально, увидел, что «наша» франшиза супер сырая, ее нужно наращивать как бизнес-модель, и тогда перспективы будут в разы больше. 

Но франшиза не спешила совершенствоваться, и я ушел исследовать новую сферу — консалтинг.

Мир 2. Консалтинг

В консалтинге по продажам и управлению отделом продаж я задержался на год. Было интересно и полезно систематизировать свой опыт и знания. Я использовал свое темповое качество для быстрого погружения в проблемы и задачи клиентов — получалось отлично. С радостью делился знаниями и научился быть наставником и обучать.

Но наступил потолок. Я понял, что личный консалтинг (профессия 5) — дело крутое, но не масштабируемое. И надо готовиться к смене ниши.

Мир 3. Психология

Пока я работал в консалтинге, некоторые обстоятельства на любовно-личном фронте побудили меня увлечься психологией. 

Меня зацепило, я погрузился с головой — такая интересная и необъятная сфера, которая уже даже сверх моего первичного запроса увлекла меня настолько, что я решил обучиться этому всерьез. Я получил психологическое образование, начал практику помогающим психологом (профессия 6) и даже вел блог в Ютубе. 

Скриншот блога Антона Векшина по психологии

В основном помогал знакомым и коллегам — мой темпоритм помогал закрывать кейсы быстро и результативно. В период пока клиентская база только накапливалась, я успел поработать пару месяцев пожарным (профессия 7). Помогающие профессии в тот момент были для меня привлекательны. 

Антон — сотрудник Ларссон — в период работы пожарным

Именно тогда я, к уже имеющемуся навыку клинического мышления, приобрел навык психологического мышления — профдеформация: когда каждого человека уже на автомате считываешь и делаешь интуитивный разбор его личности и психотипа.

Народ шел все больше и больше, а моя профессиональная фантазия уже снова смотрела в сторону выстраивания новых миров. Именно после этих двух этапов «одиночной» работы, я почувствовал, что мне не хватает рабочего коллектива единомышленников. Мне нужен был другой рабочий «биом» — где есть коллектив, коллеги. Работать «в одного» стало не моим.

Мир 4. Реклама

Я начал искать коллектив. Нашел вакансию в сфере рекламы (профессия 8), подумал — ну опыт и знания у меня уже есть со времен работы с языковой школой и франчайзингом. И вот первый степ-бэк: я столкнулся с гриферством (акт нанесения морального или материального ущерба людям в компьютерных играх) — токсичным коллективом по-нашему. Атмосфера в коллективе меня настолько ужаснула, что я, недолго думая, подался в спасительное увольнение.

Мир 5. Исследовательский

Теперь я сменил тактику и решил сначала исследовать ниши и рынок труда. 

Я прошерстил все ниши, читал тонну всего в интернете, разговаривал со знакомыми. И выявил для себя 3 привлекательных для дальнейшего движения ниши:

  1. Образование (тут я собаку съел уже, и тема вечная).

  2. IT (думаю, комментарии излишни).

  3. Стройка и ремонты (квартирный вопрос жил, жив, и будет жить).

Так начались мои поиски вакансий в этих трех нишах. Моими критериями были:

  • уровень дохода;

  • коллектив и перспективы развития;

  • ниша.

Я прошел около 40 собеседований за полгода в два захода. Первый заход: 20 собеседований за 2 недели до «Рекламного хардкора». И вторые 20 тоже за 2 недели — уже после ухода из токсичной рекламы. 

За весь период исследований рынка я обнаружил личный ред-флаг: я не выношу лжи и намеренного искажения информации — а на московском рынке работодателей, как показал мой опыт — это очень частая практика. Вакансия и реальная встреча были схожи между собой, порой, лишь названием компании.

Я выбирал спокойно и вдумчиво. В финал из сорока собеседований вышли 3 компании: по одной из каждой ниши — языковая школа, ИТ компания и строительно-ремонтная компания Ларссон.

Предложения были равноценные. Я выбирал. В ИТ и языковой школе меня подгоняли с решением. Но решающей для меня стала фраза от Ларссон — «Думай сколько нужно, мы тебя ждем!» — отзыв сотрудника компании Ларссон.

Антона Векшин — сотрудник Ларссон за рабочим местом в офисе

Для меня эта фраза стала показательной — в этой компании заинтересованы в человеке, а не только в функции. Еще неделю я взвешивал свое уже принятое решение. И с 12 февраля 2025 года я шагнул в мир ремонтов на позицию РОП (руководитель отдела продаж) в инженерно-сметно-договорном деле (профессия 8).

Мир 6. Ремонты. Ларссон

Сделаю полшага назад и расскажу о моих впечатлениях после собеседования. 

Еще одним фактором, из-за которого я все-же сделал выбор в пользу Ларссон — был руководитель, который проводил со мной собеседование. 

Я человек очень эмоциональный. Я, конечно, научился контролировать проявления, но эмоции порою мной завладевают до сих пор. А Станислав — нынешний руководитель департамента, в котором я РОП, — непоколебимо хладнокровный, уверенный в себе профессионал с инженерным мышлением и высоким уровнем адаптации. Я тогда подумал — мне не хватает этих качеств. Я пошел в том числе, чтобы приобрести и их.

Эра современная

Опыта в ремонтах и вообще в этой нише у меня практически не было. Я начинал с нуля. Хотя нет, был один. 

На своей малой родине я делал ремонт в мамином доме своими руками. Сделал тогда, надо сказать, на совесть — добротно и качественно. Но, конечно, ни о каком дизайне интерьеров я и в помине не помышлял тогда. Мама была довольна, я спокоен — и это был нужный результат. 

Я вспомнил этот опыт и решил — ну раз ремонт сделать смог, то и продавать ремонты тоже смогу. И шагнул в новый мир — изучения новой сферы, максимальной поддержки и наставничества в коллективе. 

Сказать, что я погружался в мир ремонта, будет не совсем верно. Скорее меня погружали. Это было как дайвинг с инструктором. 

Техническое обучение далось мне легко — эффективно и быстро грызть гранит науки меня научил еще медицинский (думаю, все знают о том, что учеба в медицинском — лидер по объему информации). Через неделю я успешно прошел аттестацию и начал уже работу «в полях».

Новый уровень и главное сражение с собой

За февраль у меня случилось, хоть и небольших по чеку, но 2 продажи — отличный старт. Я довольный и заряженный ринулся в март. А тут меня поджидали проблемки. 

Ну как проблемки — прям проблемище! Я впахивал, старался, ездил на встречи с клиентами, и за март я сделал ровно ноль продаж

К слову, стоит рассказать про первую мою февральскую рабочую встречу.

Это был «замер на семерых» — я так его называю. Я выехал на замер к клиентке. Пришел, мы начали беседовать, но спустя 15 минут пришел еще инженер-сметчик от другой компании-конкурента. Пока мы с ним делили квартирное пространство заказчицы — подошли еще двое инженеров из других фирм. Я был, мягко говоря, удивлен (да в шоке я был полном). Но я был первым и позиции свои сдавать не был намерен. Я решил продолжить работу по расчетам. А заодно провести разведку боем. Ну когда еще я смогу посмотреть как работают сразу три конкурента. Спустя два с половиной часа ушли все трое «лишних», и мы с хозяйкой наконец остались вдвоем. 

Но тут раздался еще звонок, потом еще. В общей сложности вместе со мной над объектом поработало 7 инженеров-сметчиков. Спустя 6 часов я вышел из квартиры — последним из всех. Мозг мой приобрел состояние кипящей каши, а нервы — состояние натянутых струн. 

К слову, ни одного из семи клиентка не выбрала тогда, выбрала знакомых частников. Но мой кейс был показательным для моего руководства. Стас мне тогда сказал«такого желания я давно не видел» — отзыв сотрудника Ларссон о моей работе.

Game over? Пан или пропал

Март заканчивался, а ноль все так же светился на моем табло результатов. Я был деморализован. Как так? Почему? С руководителем мы пробовали разбирать мои ошибки, строили гипотезы и тестировали новые подходы. Но все ни о чем. Стресс меня буквально съедал и не давал работать.

Я думал все. Ухожу. Не смог. 

Потом даже руководитель уже выгорел от моей паники и отправил меня в самостоятельное плавание — почти буквально сказав — «Я все что мог сделал, разберись с собой сам, попробуй. Если нужен отдых — пожалуйста!».

Я был поражен. У меня результат ноль, а мне предлагают отдых. Но тогда что-то в голове перещелкнуло. Я сменил стратегию игры. Я понял, что давление и прессинг неудачи делаю я себе сам. Руководство вовсе не в панике. А значит, это просто этап, который мне надо пройти. И я настроился на спокойную работу. Перестал искать опору в ком-то еще и опирался только на себя. 

И плотину прорвало! Апрель — первую половину месяца я все еще буксовал, а вот за две последних недели я закрыл 4 сделки. А в мае я уже достиг конверсии из встречи в договор 70% (против целевых 30%). Уровень пройден! Выдохнул. Я смог. 

И снова вспомнил свое первое впечатление на собеседовании — холодный подход и контроль над эмоциями — вот чему я сразу хотел научиться. Я сделал главный вывод: мне мешала работать повышенная эмоциональность и избыточная саморефлексия. А когда сменил тактику — голова остыла, и дело пошло. 

P.S. Сейчас июнь, я набираю свою команду инженеров-сметчиков и теперь уверен — результат у меня будет! Я пошел продолжать свой путь в греки. А вам желаю успехов в построении карьеры! Все будет гуд!

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