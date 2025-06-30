Зачем визитка в 2025 году: маленькая карточка для солидной репутации

Как сделать так, чтобы ваша визитка работала на карьеру, расскажем в этой статье.

Промах в одном номере телефона — и вы теряете клиента. Неразборчивый шрифт — и деловая встреча заканчивается не начавшись. Казалось бы, обычная визитка, но на деле — это ваш быстрый способ произвести впечатление, вызвать доверие и даже получить новый контракт.

В статье вы узнаете:

какие ошибки убивают доверие с первого взгляда;

какие элементы визитки действительно работают на вас;

почему оформление, подача и этикет — это больше, чем просто вежливость.

Итак, зачем нужна визитка сегодня — и как сделать ее инструментом профессионального роста?