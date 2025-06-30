Как получить отсрочку по уплате налогов

Организации и ИП, которые не могут уплатить налоги или взносы в установленный срок, могут воспользоваться отсрочкой или рассрочкой. Рассказываем, как это правильно сделать.

Изменение срока уплаты налогов или взносов возможно в виде:

Рассрочки — для погашения задолженности создают график платежей, в котором устанавливают суммы и сроки уплаты налогов и процентов по ним. Отсрочки — срок переносят на более поздний, при его наступлении нужно единовременно погасить сумму отсроченного платежа и процентов, начисленных за это время.

Для получения рассрочки или отсрочки у бизнеса должны быть соответствующие основания. Они перечислены в п. 2 ст. 64 НК:

причинение ущерба налогоплательщику в результате бедствия или техногенной катастрофы;

непредоставление бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств или недоведение предельных объемов финансирования расходов до налогоплательщика;

угроза возникновения признаков банкротства при уплате налогов/сборов;

имущественное положение физического лица исключает возможность единовременной уплаты;

производство и реализация товаров, работ или услуг носит сезонный характер ;

основания по отсрочке и рассрочке связаны с уплатой налогов при перемещении товаров через границу ЕАЭС ;

невозможность единовременной уплаты по результатам налоговой проверки.

Этот список исчерпывающий, однако субъекты и муниципальные образования могут предусмотреть дополнительные основания для отсрочки или рассрочки. Отсрочку и рассрочку можно получить на всю сумму налога или на ее часть. Но размер перенесенного платежа не может быть выше стоимости чистых активов организации.

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Какие документы нужны для получения отсрочки

Для переноса срока уплаты нужно собрать документы, заручиться обеспечением обязательств, а также получить согласие ФНС, финансового органа субъекта и муниципального образования. Также налогоплательщик должен составить заявление и указать в нем причины, по которым обязательства не удается выполнить в срок. Рекомендуемая форма утв. приказом ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@.

К заявлению нужно приложить документы, указанные в п. 5 ст. 64 НК: