Смена регистрации ИП после перехода на ОСНО: что важно знать и как выбрать “лояльную” налоговую инспекцию
Тема этой статьи родилась из обсуждения на форуме Клерка, где предприниматель задал вопрос о выборе налоговой инспекции после перехода на ОСНО: обсуждение «Москва/МоскОбл/Казань: компетентность ФНС» на club.klerk.ru.
Вопрос звучал так: ИП, зарегистрированное ранее в Калмыкии для использования пониженной ставки на УСН, перешло на общую систему налогообложения. Бизнес связан с недвижимостью и интересами в Москве, Московской области и Казани — встал вопрос, в каком регионе лучше зарегистрировать ИП, чтобы попасть в более «лояльную» налоговую инспекцию.
Москва и Московская область: повышенное внимание
В Москве и Подмосковье налоговые органы традиционно более требовательны. Особенно это заметно в центральных инспекциях столицы — например, ИФНС №46, №18, №25, которые известны детальными камеральными проверками и вниманием к расчетам с НДС. В Московской области ситуация зависит от конкретного района: в ближнем Подмосковье инспекции часто работают так же строго, как в Москве, а в более отдалённых городах есть инспекции с менее агрессивным стилем.
Стоит учитывать, что при больших оборотах или нетипичных операциях налоговые органы в этих регионах быстро реагируют и могут назначать комиссии или дополнительные проверки.
Казань: спокойнее, но не без нюансов
В Казани и Татарстане ФНС активно внедряет цифровой налоговый контроль, но стиль работы инспекций здесь зачастую мягче, чем в столичных регионах. В случае обнаружения расхождений инспекторы нередко сначала связываются с предпринимателем для разъяснений и предлагают решить вопросы без крайних мер. Однако, если у ИП значительный оборот или схемы с оптимизацией НДС, ФНС Казани проявляет не меньший интерес, чем московские коллеги.
Почему “бегство” в другой регион теряет актуальность
Раньше многие предприниматели регистрировали ИП в «тихих» регионах, чтобы снизить вероятность проверок или уменьшить нагрузку. Однако в 2025 году эта стратегия стала малоэффективной:
Электронные сервисы ФНС позволяют быстро собирать и анализировать данные о деятельности ИП, независимо от региона регистрации.
Централизованный обмен информацией между налоговыми органами сводит на нет выгоду фиктивного местонахождения.
При проверках налоговики уделяют внимание фактическому месту ведения бизнеса, и если ИП зарегистрировано в одном регионе, но работает в другом, это может вызвать вопросы.
Как выбрать регион регистрации ИП после перехода на ОСНО
Ориентируйтесь на фактическое место деятельности: если вы сдаете недвижимость или работаете с клиентами в Москве или МО, лучше зарегистрировать ИП там же, чтобы избежать обвинений в фиктивной регистрации.
Если основная деятельность реально ведётся в Казани и там расположены активы или офисы, регистрация в Татарстане будет обоснованной.
Не стоит выбирать регион регистрации только исходя из «мифической лояльности» инспекции — современные системы контроля нивелируют такие преимущества.
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