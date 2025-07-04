Смена регистрации ИП после перехода на ОСНО: что важно знать и как выбрать “лояльную” налоговую инспекцию

После перехода ИП на общую систему налогообложения многие задумываются о смене регистрации, чтобы попасть в «более удобную» налоговую инспекцию. Но насколько это актуально в 2025 году и действительно ли регион регистрации может повлиять на комфорт работы с ФНС? Разбираемся на примере Москвы, Московской области и Казани.

Тема этой статьи родилась из обсуждения на форуме Клерка, где предприниматель задал вопрос о выборе налоговой инспекции после перехода на ОСНО: обсуждение «Москва/МоскОбл/Казань: компетентность ФНС» на club.klerk.ru.

Вопрос звучал так: ИП, зарегистрированное ранее в Калмыкии для использования пониженной ставки на УСН, перешло на общую систему налогообложения. Бизнес связан с недвижимостью и интересами в Москве, Московской области и Казани — встал вопрос, в каком регионе лучше зарегистрировать ИП, чтобы попасть в более «лояльную» налоговую инспекцию.

Москва и Московская область: повышенное внимание

В Москве и Подмосковье налоговые органы традиционно более требовательны. Особенно это заметно в центральных инспекциях столицы — например, ИФНС №46, №18, №25, которые известны детальными камеральными проверками и вниманием к расчетам с НДС. В Московской области ситуация зависит от конкретного района: в ближнем Подмосковье инспекции часто работают так же строго, как в Москве, а в более отдалённых городах есть инспекции с менее агрессивным стилем.

Стоит учитывать, что при больших оборотах или нетипичных операциях налоговые органы в этих регионах быстро реагируют и могут назначать комиссии или дополнительные проверки.

Казань: спокойнее, но не без нюансов

В Казани и Татарстане ФНС активно внедряет цифровой налоговый контроль, но стиль работы инспекций здесь зачастую мягче, чем в столичных регионах. В случае обнаружения расхождений инспекторы нередко сначала связываются с предпринимателем для разъяснений и предлагают решить вопросы без крайних мер. Однако, если у ИП значительный оборот или схемы с оптимизацией НДС, ФНС Казани проявляет не меньший интерес, чем московские коллеги.

Почему “бегство” в другой регион теряет актуальность

Раньше многие предприниматели регистрировали ИП в «тихих» регионах, чтобы снизить вероятность проверок или уменьшить нагрузку. Однако в 2025 году эта стратегия стала малоэффективной:

Электронные сервисы ФНС позволяют быстро собирать и анализировать данные о деятельности ИП, независимо от региона регистрации.

Централизованный обмен информацией между налоговыми органами сводит на нет выгоду фиктивного местонахождения.

При проверках налоговики уделяют внимание фактическому месту ведения бизнеса, и если ИП зарегистрировано в одном регионе, но работает в другом, это может вызвать вопросы.

Как выбрать регион регистрации ИП после перехода на ОСНО