Может ли ИП получать оплату от физлиц на личный счет

В некоторых случаях ИП может понадобиться принимать оплату на личный счет. Это сопряжено с рисками как со стороны ФНС, так и со стороны банков. Рассказываем, что стоит учесть при таких расчетах.

ФНС разрешает использование личной карты для бизнеса, если все поступления ИП учитывает в качестве дохода и облагает налогом. По каждому платежу нужно формировать кассовый чек — это требование указано в ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

В письме от 20.06.2018 № ЕД-3-2/4043@ указывается, что в таком случае предпринимателю стоит переводить полученные средства с личной карты на расчетный счет ИП. Если этого не сделать, то ФНС может доначислить налоги на средства на счете.

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Ограничения со стороны банков

А вот со стороны банков ограничений больше. Многие организации запрещают использование личных счетов для предпринимательской деятельности. В инструкции Банка России от 30.06.2021 № 204-И указано, что текущие счета физлиц не предназначены для коммерческих операций.

Помимо этого банки вправе блокировать операции или закрыть счет при подозрении на бизнес-активность (на основании ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ). А также в договорах банковского обслуживания многие банки прямо запрещают использование личных счетов в коммерческих целях.

Использовать ли личную карту для предпринимательских целей — каждый ИП решает самостоятельно. Важно учитывать риски со стороны банков и ФНС, и на основании этих нюансов уже принимать решение.