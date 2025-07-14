Как выгодно кредитоваться при импорте из Китая, налоговый контроль и проверки бизнеса в 2025 году, чем полезен стоимостной консалтинг. Обзор мероприятий с 16 по 31 июля

16 июля. ВЭД: беспроцентный товарный кредит от поставщика в Китае
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Кому будет полезно участие.
Основные тематические блоки.
23 июля. Актуальные тенденции налоговых проверок и претензий
Время: 10:00
Формат: офлайн, г. Москва, Николоямская, 28, oф.
Стоимость: бесплатно
Основные изменения в налоговой системе с 2025 г.
Направления контроля и проверок в 2025 г.
Новые инструменты налоговых органов.
Примеры из практики и т.д.
30 июля. Стоимостной анализ бизнеса и активов
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Стоимостной консалтинг в недвижимости.
Стоимостной консалтинг при оценке бизнеса.
Стоимостной консалтинг при оценке нематериальных активов.
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