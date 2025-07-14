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Обзоры для бухгалтера
Как выгодно кредитоваться при импорте из Китая, налоговый контроль и проверки бизнеса в 2025 году, чем полезен стоимостной консалтинг. Обзор мероприятий с 16 по 31 июля

Как выгодно кредитоваться при импорте из Китая, налоговый контроль и проверки бизнеса в 2025 году, чем полезен стоимостной консалтинг. Обзор мероприятий с 16 по 31 июля

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

16 июля. ВЭД: беспроцентный товарный кредит от поставщика в Китае

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Кому будет полезно участие.

  2. Основные тематические блоки.

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23 июля. Актуальные тенденции налоговых проверок и претензий

Время: 10:00

Формат: офлайн, г. Москва, Николоямская, 28, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Основные изменения в налоговой системе с 2025 г.

  2. Направления контроля и проверок в 2025 г.

  3. Новые инструменты налоговых органов.

  4. Примеры из практики и т.д.

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30 июля. Стоимостной анализ бизнеса и активов

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Стоимостной консалтинг в недвижимости.

  2. Стоимостной консалтинг при оценке бизнеса.

  3. Стоимостной консалтинг при оценке нематериальных активов.

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