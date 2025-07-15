Что почитать руководителю: книжные бизнес-новинки 2025

Современный бизнес стремительно эволюционирует, и, чтобы остаться в лидерах, недостаточно руководствоваться полученными некогда знаниями. Изменения в технологиях, процессах и на рынке труда происходят быстро. Руководители и предприниматели, для которых постоянное обучение - приоритет, быстрее реагируют на новые тенденции и адаптируют стратегии компании. Без постоянного развития даже успешные игроки рискуют утратить свои позиции. В условиях конкурентной среды важно внедрять инновации и быть открытыми к новым идеям, чтобы оставаться на плаву и достигать новых вершин.
Онлайн семинары, тренинги, мастер-классы – всё это нацелено на то, чтобы повысить уровень компетенций, быть в потоке меняющейся реальности. Представляю вам обзор книжных новинок 2025 года для бизнеса.
Развитие бизнеса (Верн Харниш), 2025
Это обновленная версия классического бестселлера предлагает практические инструменты и методы для активного роста бизнеса, фокусируясь на четырех ключевых аспектах:
люди;
стратегия;
исполнение;
управление финансовыми потоками.
В издании представлены обновленные шаблоны и чек-листы, которые помогли более 40 тысячам компаний по всему миру. Несмотря на рост числа предпринимателей, 96% из них так и остаются небольшим бизнесом.
Эта книга станет ценным ресурсом для тех, кто стремится развить бизнес до уровня лучших 4%. Она будет особенно полезна менеджерам, аналитикам, высшему руководству и собственникам, желающим достичь уверенного роста.
Как открыть прибыльную клинику (Анна Соломахина), 2025
Книга представляет собой практическое руководство для тех, кто хочет основать и успешно управлять медицинским учреждением. В книге представлен пошаговый подход к созданию и развитию клиники, начиная от выбора концепции и местоположения до организации работы персонала и привлечения клиентов.
Книгой можно пользоваться, как справочником, отвечая на вопрос – а все ли мы делаем правильно, содержит подробные инструкции и советы по всем этапам открытия клиники: «Бери и делай».
Эксперты имеют многолетний опыт работы в сфере здравоохранения. Они делятся знаниями и рекомендациями, которые позволят избежать ошибок уже на старте бизнеса.
Рекомендована тем, кто задумывается о запуске собственной медицинской клиники и ищет информацию о том, как это лучше и проще сделать.
Культура роста (Мери Мёрфи), 2025
Мэри Мерфи преподает психологию и параллельно уже много лет работает с крупными корпорациями. Руководствуясь их примером, она учит процессу перенастройки себя и людей вокруг на мышление роста. Понятным языком она объясняет, что необходимо поправить, чтобы запустить эту систему.
«Культура роста» будет полезна как для перестройки крупных фирм и корпораций, так и как руководство к действию для учебных и некоммерческих организаций, спортивных команд и даже семей. Автор утверждает, что для достижения результата достаточно перенастроить на рост 10% коллектива.
Почитать книгу будет интересно менеджерам, которые хотят по максимуму реализовать свой потенциал, достигнуть высот личностного и карьерного роста.
Вся правда о карьерном успехе (Тесса Уайт), 2025
Четверть века Тесса Уайт управляет штатом сотрудников и является топ-менеджером крупной компании. Основываясь на своем опыте, она описывает технологии и модели, которые реально работают и приносят колоссальную прибыль. Прочитав эту книгу, вы не будете бояться принимать карьерные решения, «дослужитесь» до достойной оплаты труда, научитесь управлять конфликтами, предвидеть путь своей карьеры.
Здесь есть кейсы на все случаи жизни, которые пригодятся и начинающим, и топ-менеджерам.
Эта книга станет пошаговым пособием для карьеристов, которые идут вверх по лестнице несмотря ни на что.
Найди свою нишу (Крис Драйвер), 2025
Создатель собственного SEO-агентства Крис Дрейвер написал путеводитель для тех, кто желает найти для своего бизнеса узкую нишу, приносящую солидный доход. Здесь нет теории, только конкретные примеры мировых лидеров. Вы откроете для себя специфику нишевого бизнеса, узнаете, почему он выгоднее многопрофильного. Узнаете, как искать аудиторию для своего «особенного» бизнеса, найдете выход на лидирующие позиции, обойдя своих конкурентов.
Издание рассчитано на широкого читателя и будет полезно при проектировании своего дела, и для поиска новых стратегий его развития.
Уоррен Баффетт. Уроки великого инвестора и предпринимателя (Тодд Финкл), 2025
История жизни Уоррена Баффетта, крупного инвестора с мировым именем, может стать примером для многих. Он известен своими солидными финансовыми победами и особенной философией жизни.
Тодд А. Финкл подобно описывает историю становления империи Баффета, начиная с его детских стартапов. На примере успешного предпринимателя и инвестора автор издания знакомит читателя с современными трендами финансовых технологий, учит не пасовать перед трудностями и обходить острые углы.
Предполагаемая аудитория издания может быть разнообразной: от любителей историй успеха до серьезно увлеченных бизнесом и его развитием.
Управление продуктом: российская практика (Юлия Билинкис), 2025
Юлия Билинкис - специалист стратегического управления с многолетним опытом работы в крупных отечественных компаниях. Ее книга – реальная возможность изучить практики российского бизнеса с подачи компетентного эксперта.
Изучив опыт Билинкис, можно сформировать свою собственную стратегию управления цифровым продуктом, за короткий срок подняться на высокий уровень дохода. Автор знакомит нас с термином «продуктовый подход», рассказывает о способах сегментирования рынка и привлечения аудитории. Отдельные главы посвящены анализу клиентского опыта, созданию новых возможностей для бизнеса, флагманским методикам и стратегиям, которые помогут вам сделать продукт, максимально соответствующий требованиям и ожиданиям сегодняшнего рынка.
Эта книга станет отличным ресурсом как для новичков, так и для опытных специалистов в области product management.
У каждого из этих авторов свой неповторимый опыт, стиль управления. Это не просто теоретики, рассуждающие о бизнесе на основании общих теорий и тенденций рынка, а настоящие акулы в своей сфере, прошедшие своими ногами все ступени становления и развития. Они не боятся делиться своим опытом, успехами и неудачами, раскрывают секреты, рассказывают о решениях не всегда привычных и популярных, но помогающих порой выкрутиться из нестандартных ситуаций.
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