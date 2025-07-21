Как меняется рынок ОФД и кого выбирают предприниматели, бухгалтеры. Обзор лучших операторов фискальных данных в 2025 году

Кого выбирают и насколько довольны сервисом операторов фискальных данных
Опрос, охвативший более 1,5 тыс. бухгалтеров и предпринимателей, показал, какие ОФД знают и используют чаще всего. На первом месте оказалась Платформа ОФД (ООО «Эвотор ОФД»), давний лидер рынка. На втором и третьем месте, ожидаемо, гранды для бухгалтерского сообщества — СБИС и Контур.
У большинства пользователей высокая удовлетворенность сервисом. 85% опрошенных все устраивает, при этом для 57% пользователей все полностью соответствует их заявленным требованиям. Лишь 2% отметили, что недовольны своим ОФД.
Очевидно, что для реальной картины такого опроса недостаточно. Поэтому обратимся к старейшему рейтингу операторов фискальных данных, который с 2018 года профессионально готовит и ежегодно публикует аналитическое агентство CNews Analytics. На основе «Рейтинга ОФД — 2025» от аналитиков, подготовили обзор текущего состояния и перспектив развития рынка, определили лучшие ОФД и причины выбора бизнесом их сервисов.
О происходящем на рынке ОФД в 2025 году
К концу 2024 года (и началу 2025 г.) в России было зарегистрировано 3,79 млн онлайн-касс, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Это позволило вернуться к уровню 2021 года после небольшого спада в 2022 году. Автономные кассы продолжают терять долю — их доля составляет всего 1,7% от общего числа устройств.
Объем рынка электронной коммерции вырос на 41% по сравнению с 2023 годом и составил 9 трлн рублей. Это оказало прямое влияние на рост числа онлайн-чеков, обработанных ОФД. Только за декабрь 2024 года было передано 7,9 млрд фискальных чеков, что на 10% выше, чем в декабре 2023 года.
Топ-5 лидеров среди ОФД: кто доминирует на рынке
По данным ФНС и аналитиков, лидерство остается за крупными игроками:
Доля рынка:
Платформа ОФД — 31,9%
Первый ОФД — 13%.
Такском — 12,8%.
Тензор — 9,5%.
ОФД.ру — 9,3%.
Оставшаяся часть рынка распределена между СКБ Контур, Ярус, Калуга Астрал и другими участниками.
Лидер по динамике роста — Платформа ОФД. Ее доля увеличивается из года в год, достигнув рекордных показателей в 2025 году — почти трети рынка.
Основные тренды на рынке ОФД в 2025 году
Число онлайн-касс в стране стабильно растет, несмотря на падение объема производства ККТ в 2024 году (на 39,2%). Это говорит о том, что рынок активно использует уже имеющийся парк оборудования, а также развивает облачные решения и сервисы для малого бизнеса.
1. Рост числа подключенных касс
2. Переход к аналитике и дополнительным сервисам
3. Работа с маркировкой товаров
4. Удобство и цифровизация интерфейсов
Какие сервисы сейчас ценят предприниматели
Аналитики провели детальную оценку сервисов ОФД по четырем группам:
1. Сервисы обмена данными
В эту группу вошли:
ЭДО (электронный документооборот);
сдача отчетности в госорганы;
интеграция с внутренними системами учета;
внешние приложения (Telegram-боты, интеграция с CRM и ERP).
Лидер: Платформа ОФД — 3,2 балла из четырех возможных. После идут Тензор (3,1 балл) и Такском (3 балла).
2. Аналитика и рекомендации
ОФД используют большие данные для помощи бизнесу в следующих задачах:
анализ продаж и товарных запасов;
сравнение показателей с рынком;
прогнозирование спроса и рекомендации.
Лидер: Платформа ОФД — 2,8 балла из трех возможных, Первый ОФД (2,3 балла) — на втором месте, третий — Такском — 1,4 балла.
3. Работа с маркировкой
Система «Честный ЗНАК» требует точности и скорости. Здесь особенно выделяются: Платформа ОФД — 2,3 балла из трех возможных, Первый ОФД — 1,6 балла, и Тензор — 1,5 балла.
4. Удобство и функционал
Это самая важная категория для пользователей, в которой оценивались такие критерии, как:
мобильное приложение;
гибкость поиска чеков;
отправка электронных чеков;
формирование выписок и отчетов;
мониторинг основных показателей работы касс и корректности чеков;
возможность и удобство регистрации ККТ в ЛК ОФД;
автоматизация учета;
интеграция с кассовыми решениями;
клиентский аудит и поддержка.
Лучший пользовательский опыт обеспечивает Платформа ОФД (10,8 баллов из 11), Такском (9,1 баллов) и Первый ОФД (8,7 балла).
Вызовы и риски для игроков рынка ОФД, а также их пользователей в 2025 году
Законодательная нестабильность — изменения в 54-ФЗ и новые требования к чекам заставляют оперативно обновлять продукты.
Рост себестоимости услуг — из-за повышения затрат на ИТ-инфраструктуру и кадры.
Дефицит специалистов — нехватка IT-квалификаций замедляет развитие новых сервисов.
Конкуренция за клиента — теперь недостаточно просто передавать чеки: требуется строить экосистему вокруг кассового учета.
Что ждет рынок ОФД, а вместе с ним и бизнес
Количественный рост рынка:
Рост объема пользователей в сфере услуг, интернет-торговли, малого и микробизнеса в целом.
Расширение географии: рост числа касс в регионах и развитие партнерской сети.
Качественный скачок:
Интеграция машинного обучения и искусственного интеллекта для аналитики и прогнозирования
Персонализированные рекомендации по управлению бизнесом
Цифровая инфраструктура для бизнеса развивается. ОФД и их партнеры стали центрами экспертизы для предпринимателей, особенно в части технической поддержки, консультаций по налоговым рискам.
Прогноз на 2025–2026 годы
Рынок будет расти, но темпы замедлятся. Основные ниши заняты, дальнейший рост происходит за счет новых регионов и новых направлений бизнеса.
Сервисы будут играть ключевую роль в выборе ОФД. Просто «передавать чеки» явно недостаточно — нужен комплекс других инструментов под потребности бухгалтера и предпринимателя, интеграции с другими популярными сервисами.
Маркировка товаров укрепляет позиции ОФД как партнеров бизнеса. Операторы фискальных данных со своей сетью ЦТО и сервисных центров активно помогают розничному бизнесу в логистике и управлении товарными потоками, при этом четко соблюдая требования закона и системы Честный Знак.
Консолидация рынка ОФД скорее продолжится — малые игроки будут уступать место технологически развитым платформам.
Компании-ОФД в России завершают этап перехода к полноценному цифровому партнерству с бизнесом. Предприниматели ожидают от операторов фискальных данных не только надежности, но и гибкости, аналитики, интеграции и качественной поддержки.
Среди игроков рынка, Платформа ОФД демонстрирует устойчивое лидерство по большинству параметров. Но конкуренция сохраняется: Первый ОФД, Такском, Тензор, ОФД.ру, Контур также активно развиваются, добавляя новые функции и улучшая клиентский опыт.
ОФД стали не просто технической площадкой, а полноценным элементом цифровой инфраструктуры малого и среднего бизнеса. Уже сегодня сервисы операторов помогают бизнесу не только соответствовать требованиям закона, но и принимать более эффективные управленческие решения.
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