Как меняется рынок ОФД и кого выбирают предприниматели, бухгалтеры. Обзор лучших операторов фискальных данных в 2025 году

Кого выбирают и насколько довольны сервисом операторов фискальных данных

Опрос, охвативший более 1,5 тыс. бухгалтеров и предпринимателей, показал, какие ОФД знают и используют чаще всего. На первом месте оказалась Платформа ОФД (ООО «Эвотор ОФД»), давний лидер рынка. На втором и третьем месте, ожидаемо, гранды для бухгалтерского сообщества — СБИС и Контур.

У большинства пользователей высокая удовлетворенность сервисом. 85% опрошенных все устраивает, при этом для 57% пользователей все полностью соответствует их заявленным требованиям. Лишь 2% отметили, что недовольны своим ОФД.

Очевидно, что для реальной картины такого опроса недостаточно. Поэтому обратимся к старейшему рейтингу операторов фискальных данных, который с 2018 года профессионально готовит и ежегодно публикует аналитическое агентство CNews Analytics. На основе «Рейтинга ОФД — 2025» от аналитиков, подготовили обзор текущего состояния и перспектив развития рынка, определили лучшие ОФД и причины выбора бизнесом их сервисов.