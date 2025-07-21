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Как меняется рынок ОФД и кого выбирают предприниматели, бухгалтеры. Обзор лучших операторов фискальных данных в 2025 году

Как меняется рынок ОФД и кого выбирают предприниматели, бухгалтеры. Обзор лучших операторов фискальных данных в 2025 году

Публикуем подробный разбор: для чего и как сейчас использует бизнес сервисы от ОФД. 

Кого выбирают и насколько довольны сервисом операторов фискальных данных

Опрос, охвативший более 1,5 тыс. бухгалтеров и предпринимателей, показал, какие ОФД знают и используют чаще всего. На первом месте оказалась Платформа ОФД (ООО «Эвотор ОФД»), давний лидер рынка. На втором и третьем месте, ожидаемо, гранды для бухгалтерского сообщества — СБИС и Контур.

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У большинства пользователей высокая удовлетворенность сервисом. 85% опрошенных все устраивает, при этом для 57% пользователей все полностью соответствует их заявленным требованиям. Лишь 2% отметили, что недовольны своим ОФД.

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Очевидно, что для реальной картины такого опроса недостаточно. Поэтому обратимся к старейшему рейтингу операторов фискальных данных, который с 2018 года профессионально готовит и ежегодно публикует аналитическое агентство CNews Analytics. На основе «Рейтинга ОФД — 2025» от аналитиков, подготовили обзор текущего состояния и перспектив развития рынка, определили лучшие ОФД и причины выбора бизнесом их сервисов. 

О происходящем на рынке ОФД в 2025 году

К концу 2024 года (и началу 2025 г.) в России было зарегистрировано 3,79 млн онлайн-касс, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Это позволило вернуться к уровню 2021 года после небольшого спада в 2022 году. Автономные кассы продолжают терять долю — их доля составляет всего 1,7% от общего числа устройств.

Объем рынка электронной коммерции вырос на 41% по сравнению с 2023 годом и составил 9 трлн рублей. Это оказало прямое влияние на рост числа онлайн-чеков, обработанных ОФД. Только за декабрь 2024 года было передано 7,9 млрд фискальных чеков, что на 10% выше, чем в декабре 2023 года.

Топ-5 лидеров среди ОФД: кто доминирует на рынке

По данным ФНС и аналитиков, лидерство остается за крупными игроками:

Доля рынка:

  1. Платформа ОФД — 31,9%

  2. Первый ОФД — 13%.

  3. Такском — 12,8%.

  4. Тензор — 9,5%.

  5. ОФД.ру — 9,3%.

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Оставшаяся часть рынка распределена между СКБ Контур, Ярус, Калуга Астрал и другими участниками.

Лидер по динамике роста — Платформа ОФД. Ее доля увеличивается из года в год, достигнув рекордных показателей в 2025 году — почти трети рынка.

Основные тренды на рынке ОФД в 2025 году

Число онлайн-касс в стране стабильно растет, несмотря на падение объема производства ККТ в 2024 году (на 39,2%). Это говорит о том, что рынок активно использует уже имеющийся парк оборудования, а также развивает облачные решения и сервисы для малого бизнеса.

1. Рост числа подключенных касс

2. Переход к аналитике и дополнительным сервисам

3. Работа с маркировкой товаров

4. Удобство и цифровизация интерфейсов

Какие сервисы сейчас ценят предприниматели

Аналитики провели детальную оценку сервисов ОФД по четырем группам:

1. Сервисы обмена данными

В эту группу вошли:

  • ЭДО (электронный документооборот);

  • сдача отчетности в госорганы;

  • интеграция с внутренними системами учета;

  • внешние приложения (Telegram-боты, интеграция с CRM и ERP).

Лидер: Платформа ОФД — 3,2 балла из четырех возможных. После идут Тензор (3,1 балл)  и Такском (3 балла).

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2. Аналитика и рекомендации

ОФД используют большие данные для помощи бизнесу в следующих задачах:

  • анализ продаж и товарных запасов;

  • сравнение показателей с рынком;

  • прогнозирование спроса и рекомендации.

Лидер: Платформа ОФД — 2,8 балла из трех возможных, Первый ОФД (2,3 балла) — на втором месте,  третий — Такском — 1,4 балла. 

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3. Работа с маркировкой

Система «Честный ЗНАК» требует точности и скорости. Здесь особенно выделяются: Платформа ОФД — 2,3 балла из трех возможных, Первый ОФД — 1,6 балла, и Тензор — 1,5 балла. 

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4. Удобство и функционал

Это самая важная категория для пользователей, в которой оценивались такие критерии, как:

  • мобильное приложение;

  • гибкость поиска чеков;

  • отправка электронных чеков;

  • формирование выписок и отчетов;

  • мониторинг основных показателей работы касс и корректности чеков;

  • возможность и удобство регистрации ККТ в ЛК ОФД;

  • автоматизация учета;

  • интеграция с кассовыми решениями;

  • клиентский аудит и поддержка.

Лучший пользовательский опыт обеспечивает Платформа ОФД (10,8 баллов из 11), Такском (9,1 баллов) и Первый ОФД (8,7 балла).

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Вызовы и риски для игроков рынка ОФД, а также их пользователей в 2025 году

  • Законодательная нестабильность — изменения в 54-ФЗ и новые требования к чекам заставляют оперативно обновлять продукты.

  • Рост себестоимости услуг — из-за повышения затрат на ИТ-инфраструктуру и кадры.

  • Дефицит специалистов — нехватка IT-квалификаций замедляет развитие новых сервисов.

  • Конкуренция за клиента — теперь недостаточно просто передавать чеки: требуется строить экосистему вокруг кассового учета.

Что ждет рынок ОФД, а вместе с ним и бизнес

Количественный рост рынка:

  • Рост объема пользователей в сфере услуг, интернет-торговли, малого и микробизнеса в целом.

  • Расширение географии: рост числа касс в регионах и развитие партнерской сети.

Качественный скачок:

  • Интеграция машинного обучения и искусственного интеллекта для аналитики и прогнозирования

  • Персонализированные рекомендации по управлению бизнесом

Цифровая инфраструктура для бизнеса развивается. ОФД и их партнеры стали центрами экспертизы для предпринимателей, особенно в части технической поддержки, консультаций по налоговым рискам.

Прогноз на 2025–2026 годы

Рынок будет расти, но темпы замедлятся. Основные ниши заняты, дальнейший рост происходит за счет новых регионов и новых направлений бизнеса.

Сервисы будут играть ключевую роль в выборе ОФД. Просто «передавать чеки» явно недостаточно — нужен комплекс других инструментов под потребности бухгалтера и предпринимателя, интеграции с другими популярными сервисами.

Маркировка товаров укрепляет позиции ОФД как партнеров бизнеса. Операторы фискальных данных со своей сетью ЦТО и сервисных центров активно помогают розничному бизнесу в логистике и управлении товарными потоками, при этом четко соблюдая требования закона и системы Честный Знак.

Консолидация рынка ОФД скорее продолжится — малые игроки будут уступать место технологически развитым платформам.

Компании-ОФД в России завершают этап перехода к полноценному цифровому партнерству с бизнесом. Предприниматели ожидают от операторов фискальных данных не только надежности, но и гибкости, аналитики, интеграции и качественной поддержки.

Среди игроков рынка, Платформа ОФД демонстрирует устойчивое лидерство по большинству параметров. Но конкуренция сохраняется: Первый ОФД, Такском, Тензор, ОФД.ру, Контур также активно развиваются, добавляя новые функции и улучшая клиентский опыт.

ОФД стали не просто технической площадкой, а полноценным элементом цифровой инфраструктуры малого и среднего бизнеса. Уже сегодня сервисы операторов помогают бизнесу не только соответствовать требованиям закона, но и принимать более эффективные управленческие решения.

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