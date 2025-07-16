Лестница богатства: шаг за шагом выстраиваем финансовую стабильность

Нулевая ступень богатства: точка отсчета

Положение на нулевой ступени многим знакомо: денег едва хватает на базовые нужды — даже жилье, еда и одежда оплачиваются с трудом. Кредиты, долги, просрочки, жизнь от зарплаты до зарплаты — все это бьет по нервам и самооценке. Если осознали, что находитесь на этой ступени, не отчаивайтесь — сейчас нужно трезво оценить свои ресурсы и неспешно начать движение вверх.

Как это делать? Разберем по пунктам.

Составить список всех своих активов и долгов . Оценить, что можно продать, а что тянет вас вниз. Важно не переоценить то, чем вы владеете.

Закрыть долги с самой высокой процентной ставкой , чтобы меньше переплачивать. Составьте план, какими суммами, когда и что будете закрывать. Погасив долг или кредит, вы почувствуете себя увереннее и лучше.

Вести простой учет всех доходов и расходов, активов и пассивов . Для этого подойдет даже простая таблица в Google Sheets (или вообще тетрадь), куда вы будете записывать все финансовые движения. Анализируйте, на что тратятся деньги — возможно, вы обнаружите внезапную «черную дыру», которую легко залатать. Или же вы не тратите деньги попусту, но давно не повышали стоимость своего рабочего часа. Помните — мы занимаемся улучшением своего положения не для того, чтобы плохо себя чувствовать, а наоборот.

Оцифровать цели. Полезно сформулировать конкретные цели, например: «К 2030 году хочу купить дом стоимостью 20 миллионов рублей» или «Хочу через 5 лет иметь 1 миллион рублей на счету и получать с него пассивный доход». У вас есть горизонт планирования, есть цифры — это первый и очень важный шаг.

Живите по средствам — это привычка, которую можно развить.