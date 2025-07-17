Налоговый мониторинг: сущность, порядок проведения и значение для бизнеса

Что такое налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг является одной из форм налогового контроля, в рамках которой налоговый орган осуществляет проверку правильности исчисления, полноты и своевременности исполнения налогоплательщиком своих обязанностей. В процессе мониторинга уполномоченные лица вправе истребовать необходимые документы, запрашивать пояснения, проводить осмотр территорий, допрашивать свидетелей, а также привлекать экспертов и специалистов.

Результатом проведения налогового мониторинга является формирование мотивированного мнения налогового органа, содержащего оценку соблюдения налогоплательщиком требований законодательства. Данное мнение может быть составлено как по инициативе контролирующего органа при выявлении нарушений, так и по запросу самой организации в случае возникновения сомнений относительно корректности исчисления налогов, в том числе при совершении сложных или взаимосвязанных сделок.