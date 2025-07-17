Налоговый мониторинг: сущность, порядок проведения и значение для бизнеса

В отличие от традиционных форм налогового администрирования, данный инструмент позволяет минимизировать риски финансовых потерь, связанных с применением мер ответственности, и способствует поддержанию стабильности хозяйственной деятельности организаций.
Что такое налоговый мониторинг
Налоговый мониторинг является одной из форм налогового контроля, в рамках которой налоговый орган осуществляет проверку правильности исчисления, полноты и своевременности исполнения налогоплательщиком своих обязанностей. В процессе мониторинга уполномоченные лица вправе истребовать необходимые документы, запрашивать пояснения, проводить осмотр территорий, допрашивать свидетелей, а также привлекать экспертов и специалистов.
Результатом проведения налогового мониторинга является формирование мотивированного мнения налогового органа, содержащего оценку соблюдения налогоплательщиком требований законодательства. Данное мнение может быть составлено как по инициативе контролирующего органа при выявлении нарушений, так и по запросу самой организации в случае возникновения сомнений относительно корректности исчисления налогов, в том числе при совершении сложных или взаимосвязанных сделок.
Важно отметить, что мотивированное мнение носит рекомендательный характер и призвано содействовать налогоплательщику в соблюдении законодательных норм. Как подтверждает судебная практика (например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.02.2025 № Ф05-461/2025), своевременное использование данного инструмента позволяет избежать доначислений, пеней и штрафов, что делает налоговый мониторинг эффективным средством профилактики нарушений.
Что сделать для проведения мониторинга в отношении бизнеса
Для инициации процедуры налогового мониторинга организация должна соответствовать установленным критериям. В частности, совокупная сумма налогов (НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ и страховые взносы) за предыдущий календарный год должна составлять не менее 80 миллионов рублей, а сумма доходов – не менее 800 миллионов рублей.
Заявление о проведении мониторинга подается в налоговый орган по месту учета организации не позднее 1 сентября текущего года. К заявлению прилагается пакет документов, включающий регламент информационного взаимодействия, сведения о лицах, участвующих в деятельности организации, учетную политику для целей налогообложения, а также внутренние документы, регламентирующие систему контроля. В случае, если организация не заявит об отказе от мониторинга до 1 декабря, налоговый орган принимает решение о его продлении на следующий период.
Как соотносится мониторинг с налоговой проверкой
Налоговый мониторинг и проверки (камеральные и выездные) представляют собой различные формы налогового контроля, однако между ними существуют принципиальные различия. Ключевым преимуществом мониторинга является то, что его проведение исключает применение мер ответственности.
В течение срока проведения мониторинга камеральные проверки в отношении представленных деклараций не осуществляются, за исключением случаев досрочного прекращения мониторинга. Выездные налоговые проверки за период, охватываемый мониторингом, также не проводятся, за исключением отдельных ситуаций, таких как контроль со стороны вышестоящего органа, неисполнение налогоплательщиком мотивированного мнения или подача уточненной декларации с уменьшением суммы налога.
Таким образом, налоговый мониторинг выступает в качестве альтернативы проверочным мероприятиям, позволяя бизнесу минимизировать риски и оптимизировать взаимодействие с контролирующими органами.
Вывод
Налоговый мониторинг является эффективным инструментом налогового администрирования, сочетающим в себе элементы контроля и профилактики нарушений. Его применение способствует повышению прозрачности расчетов с бюджетом, снижению рисков доначислений и штрафных санкций, а также обеспечивает стабильность финансово-хозяйственной деятельности организаций. Для крупных компаний использование данного механизма представляется целесообразным с точки зрения как compliance-стратегии, так и долгосрочного планирования.
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