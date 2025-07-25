Регистрируем товарный знак без ошибок: пошаговый гайд для бизнеса

На пути будут сложности и риск совершить ошибки, цена которых велика: потеря времени (до 18 месяцев), денег (госпошлины не возвращаются) и самого бренда.
В статье расскажу, как зарегистрировать товарный знак без ошибок по этапам.
Подготовка
Нужно четко определить, что регистрируете: название, логотип, комбинированный знак (слово+лого), слоган, звук. Чаще всего начинают со словесного обозначения (названия или слогана). Логотип регистрируют отдельно или в комбинации.
Если не можете определиться, проанализируйте варианты:
Словесное обозначение (название/слоган). Защищает слово/фразу в любой визуальной форме. Рекомендуется начинать с него.
Изобразительное обозначение (логотип). Защищает конкретное графическое исполнение. Если измените логотип, старая регистрация его не защитит.
Комбинированное обозначение. Защищает конкретное сочетание слова и графики как единое целое. Защита не распространяется на слово отдельно или лого отдельно в отрыве от комбинации.
Каждый отдельный вид обозначения требует подачи самостоятельной заявки и оплаты пошлин. Если слоган — самостоятельная часть бренда, и вы хотите его защитить независимо, то подавать нужно две разные заявки.
Слоган может быть зарегистрирован как самостоятельное словесное обозначение. Если он используется только в сочетании с основным названием и не имеет самостоятельной ценности, его можно включить в заявку вместе с названием, но отдельной защиты слогану это не даст.
При наличии планов по использованию названия на кириллице и на латинице, рекомендую подавать две разные заявки на двух языках, если позволяет бюджет.
Регистрация на кириллице защищает знак в его оригинальном написании. Транслитерация и транскрипция считаются разными словесными обозначениями. Чтобы защитить бренд от копирования в латинском написании, нужно регистрировать эти варианты отдельно. Это особенно важно сейчас, поскольку принят новый закон, который запрещает использование иностранных слов в рекламе и на вывесках, за исключением товарных знаков.
Дальше нужно определиться, для каких товаров/услуг вы используете или планируете использовать обозначение. Ориентироваться при выборе видов деятельности надо по Международной классификации (МКТУ) в актуальной редакции.
На этом этапе вы можете совершить первую ошибку — выбрать слишком мало классов МКТУ и не защитить обозначение в основных видах деятельности или указать слишком много классов и потратить больше, а потом потерять ТЗ из-за неиспользования. Поэтому тщательно проанализируйте текущие и планируемые виды деятельности на ближайшие 5-10 лет.
Ответьте:
Какие товары/услуги вы уже предлагаете под обозначением?
Какие новые товары/услуги вы реально планируете запустить в обозримом будущем?
Какие товары/услуги логично могут быть ассоциированы с вашим брендом или куда вы можете расшириться (даже если пока не планируете)?
Например, производитель одежды может добавить классы для парфюмерии, сумок.
Есть ли классы, где использование вашего знака посторонними лицами нанесет ущерб репутации?
Теперь проанализируйте описания классов МКТУ. При сомнениях проконсультируйтесь с патентным поверенным.
Помните, что если вы зарегистрируете ТЗ в каком-то классе, но потом не будете его использовать 3 года после регистрации, любое заинтересованное лицо может подать заявление и досрочно прекратить охрану обозначения в отношении всех или части товаров/услуг этого класса по причине неиспользования.
Если вы не сможете доказать использование знака в этом классе за последние 3 года, охрана прекратится. Поэтому регистрируйте только в тех классах, где реально будете использовать или серьезно планируете.
Этап 1. Проверка на охраноспособность
Важно убедиться, что обозначение уникально и не нарушает права других. В реестр могут попасть только товарные знаки, которые не сходны по звучанию, смыслу или визуалу с уже зарегистрированными в конкретном классе.
Есть специально разработанный сервис, где каждый может проверить ТЗ самостоятельно. Ищите тождественные и сходные до степени смешения знаки по вашим классам МКТУ. Сложность проверки в анализе результатов. Сравнить обозначения и дать на 99% точный ответ о наличии или отсутствии сходства может только опытный специалист по регистрации ТЗ, поскольку он знает критерии сходства и практику. Почти во всех патентных бюро предварительная проверка бесплатна.
Нас часто спрашивают, достаточно ли просто проверить точное совпадение названия. Ответ — конечно, нет. В процессе поиска нужно учитывать фонетическое (звуковое сходство), семантическое (смысловое сходство, даже на разных языках) и визуальное (для логотипов). Нужно искать не только тождественные, но и сходные до степени смешения знаки в ваших классах МКТУ и даже в смежных классах. Есть классы, которые включают похожие товары и услуги.
Дополнительно можно использовать для проверки поисковики, соцсети, реестр юрлиц. Вам нужно понять, есть ли конкуренты с похожими названиями в вашей сфере.
Ошибка — пропускать этот этап или проводить проверку поверхностно. Вы рискуете получить отказ от эксперта, который выявит сходство. Рекомендую обратить внимание на основания для отказа, указанные в ст. 1483 ГК.
Главное!
Товарный знак должен:
Обладать различительной способностью. Не быть описательным прямо указывающим на вид/качество/характер товара (например, «Сладкие пирожки» для пирожков), не быть общепринятым термином.
ТЗ не должен:
Противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Вводить в заблуждение (например, нельзя регистрировать «Шелковый» для пластиковых изделий).
Содержать государственную символику, полные имена известных лиц без их согласия и т.д.
Возможно, вам придется получить дополнительные согласия или заранее подготовиться к ответам на запросы экспертов Роспатента.
Этап 2. Подготовка заявки
Вам нужно заполнить заявление, форма которого унифицирована, приложить изображение знака в высоком качестве. Для словесного обозначения нужно подготовить просто текст в обычном шрифте.
К заявке также прикладывается перечень товаров/услуг по классам МКТУ. Формулировки должны точно соответствовать официальным описаниям в МКТУ.
Дополнительно подготовьте описание товарного знака, квитанции об оплате пошлин. Я рекомендую оплачивать пошлины в два этапа — это позволит сохранить вторую часть суммы при отказе:
1 этап (при подаче). Пошлина за формальную экспертизу и пошлина за экспертизу обозначения по существу. Это основная часть.
2 этап (после положительного решения). Пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства.
Величина пошлины зависит от количества классов МКТУ — чем их больше, тем она выше. Минимальный размер пошлины за регистрацию в одном классе МКТУ — 35 000 рублей.
На этом этапе заявители ошибаются, когда предоставляют неточные или расплывчатые формулировки в МКТУ, допускают опечатки в названии или адресе заявителя, прилагают некорректное изображение низкого качества, не в тех цветах, с лишними элементами. Часто эксперты направляют уведомления из-за неправильного выбора вида товарного знака.
Внимательное и ответственное отношение к заполнению заявки — это обязательное условие. Вы можете обратиться к специалистам по регистрации, если сомневаетесь в правильном составлении заявки.
Этап 3. Подача заявки в Роспатент
Подать заявку можно разными способами. Ранее у онлайн подачи было преимущество — скидка 30% на оплату госпошлины, но теперь условия одинаковы для всех. Онлайн можно подать заявку через сайт ФИПС с усиленной квалифицированной электронной подписью. Плюс варианта в скорости подачи и в отсутствии риска потери документов почтой. Онлайн-подача с КЭП — оптимальный и равнодоступный способ для всех регионов.
При желании можно направить заявку почтой или доставить лично по адресу: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, РФ. Личная подача оправдана, когда невозможно подать онлайн или почтой.
Дата подачи заявки — это приоритетная дата. Кто первый подал на сходный знак по тем же классам, тот и прав. Если позже кто-то подаст заявку на сходный ТЗ в аналогичных классах МКТУ, приоритет будет за вами.
Этап 4. Формальная экспертиза
Обычно она длится 1-2 месяца. ФИПС проверяет правильность оформления заявки, наличие документов, оплату пошлин. Заявитель может получить запрос на исправление ошибок или дополнение документов. Срок на ответ — обычно 3 месяца.
Ключевая ошибка на этом этапе, которую совершают многие — это пропуск срока для ответа на запрос. Из-за этого заявку отклоняют.
Уведомление (запрос) — это стандартная процедура, когда эксперту что-то непонятно или требуется исправление или дополнение. Отвечать обязательно.
Этап 5. Экспертиза по существу
Длится от 3 до 18 месяцев. Длительность может зависеть от того, насколько тщательно вы проверили обозначение на охраноспособность. Чтобы «не замедлять» процесс, оперативно, полно и качественно отвечайте на все запросы экспертизы, не давая поводов для приостановок или новых запросов.
Эксперты Роспатента проверят, не нарушает ли знак закон (не описывает ли товар, не вводит ли в заблуждение, не является ли государственным символом и т.д.), есть ли сходство с уже зарегистрированными/поданными на регистрацию товарными знаками по вашим классам МКТУ.
На этом этапе вы можете получить предварительный отказ или запрос. На них обязательно нужно дать мотивированный ответ в срок, указанный в уведомлении:
Внимательно прочитайте запрос и проанализируйте, что именно требует эксперт.
Учтите срок ответа. Пропуск срока влечет отказ.
Дайте полный и аргументированный ответ на все пункты запроса, представьте запрашиваемые документы или внесите исправления.
Не паникуйте, но и не игнорируйте.
Иногда приходится довольно серьезно «побороться» с экспертами Роспатента, чтобы убедить их в возможности регистрации конкретного товарного знака. Ответ должен обязательно содержать аргументы, ссылки на закон и существующую практику. Часто вопросы решаются уточнением или представлением аргументов.
Реакцию эксперта на ваш ответ придется подождать. Сроки строго не регламентированы и сильно варьируются. После получения вашего ответа эксперту нужно его изучить и принять решение. Это может занять от нескольких недель до месяцев. Необходимо терпение.
К нам часто обращаются заявители, которые подали заявку самостоятельно, но получили предварительный отказ. Мы изучаем доводы экспертов Роспатента и помогаем отстоять позицию. Если заявитель обратился к нам сразу после получения первого уведомления, нам легче противостоять Роспатенту. Помните, если знак действительно важен, стоит бороться.
Результатом этого этапа будет либо отказ в регистрации, либо положительное решение. Оспорить отказ можно, нужно объективно оценить ситуацию:
Тщательно проанализируйте решение об отказе.
Проконсультируйтесь со специалистами по ТЗ. Они оценят, есть ли перспективы оспаривания.
Можно подать возражение в Палату по патентным спорам (ППС) Роспатента в течение 4 месяцев с даты получения решения об отказе. Это досудебная стадия обжалования. Нужно подготовить очень сильную аргументацию.
Если ППС оставит отказ в силе, можно обжаловать решение в Суде по интеллектуальным правам (СИП). Это уже более сложный процесс.
Подать новую заявку на тот же знак для тех же товаров/услуг сразу после отказа бесполезно. Экспертиза просто повторит предыдущий отказ, так как препятствия никуда не делись. Вы можете:
Обжаловать отказ.
Внести существенные изменения в знак, чтобы преодолеть основания для отказа (например, добавить уникальный графический элемент, изменить слово).
Сузить перечень товаров/услуг, исключив те, по которым были выявлены конфликты или описательность.
Дождаться, когда истечет срок действия мешающей регистрации (например, если отказ был из-за сходства с чужим знаком, а срок его охраны скоро истекает и не продлевается).
Просто переподача без изменений — пустая трата времени и пошлин.
Этап 6. Регистрация и выдача свидетельства
После получения положительного решения о регистрации нужно оплатить вторую часть госпошлины за регистрацию и выдачу свидетельства, затем в течение двух месяцев вы получите на руки свидетельство, если, конечно, оплатили за это 3 000 рублей. Если нет, то запись о регистрации появится в реестре, а вы получите электронный документ.
Пропуск срока оплаты влечет отказ в регистрации товарного знака. Все усилия предыдущих этапов будут аннулированы. Не рискуйте — оплачивайте вовремя!
Этап 7. Жизнь после регистрации
Получить свидетельство и стать правообладателем — это первый шаг. После этого вам нужно действовать так, чтобы ваш ТЗ продолжал быть под защитой:
Используйте обозначение. Неиспользование ТЗ 3 года подряд — основание для досрочного прекращения охраны по заявлению заинтересованного лица.
Следите за сроками. Свидетельство действует 10 лет. Продление возможно неограниченное число раз (подается за год до окончания срока или в течение 6 месяцев после с уплатой штрафа).
Следите, чтобы другие не регистрировали сходные знаки и не нарушали ваши права. Такое возможно, так как во время проведения экспертизы присутствует субъективный фактор. Подавайте возражения против чужих заявок и иски/претензии при нарушении.
Вносите изменения. Если меняется адрес или название правообладателя — подайте заявление в ФИПС. При передаче прав регистрация договоров обязательна, иначе сделка будет признана недействительной.
Процедуру можно проходить самостоятельно, но при регистрации сложных товарных знаков, в широком перечне МКТУ или при отсутствии опыта взаимодействия с госорганами помощь специалиста оправдана.
Регистрация ТЗ — инвестиция в безопасность и ценность вашего бизнеса, особенно сейчас, когда без товарного знака много ограничений и рисков. Сделав все правильно с первого раза, вы получите эксклюзивное право на бренд на десятилетия вперед.
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