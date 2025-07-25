ЦОК КПП ЗП 25.07 Мобильный
Товарный знак
Регистрируем товарный знак без ошибок: пошаговый гайд для бизнеса

Регистрируем товарный знак без ошибок: пошаговый гайд для бизнеса

Вы решили, регистрация товарного знака — необходимость. Теперь предстоит пройти путь от проверки обозначения на охраноспособность до получения на руки долгожданного свидетельства — это займет от 3 до 18 месяцев.

Автор

  • Юрий Горбачев

    Юрист, основатель и руководитель патентного бюро «Лирейт».

На пути будут сложности и риск совершить ошибки, цена которых велика: потеря времени (до 18 месяцев), денег (госпошлины не возвращаются) и самого бренда. 

В статье расскажу, как зарегистрировать товарный знак без ошибок по этапам.

Подготовка

Нужно четко определить, что регистрируете: название, логотип, комбинированный знак (слово+лого), слоган, звук. Чаще всего начинают со словесного обозначения (названия или слогана). Логотип регистрируют отдельно или в комбинации.

Если не можете определиться, проанализируйте варианты:

  • Словесное обозначение (название/слоган). Защищает слово/фразу в любой визуальной форме. Рекомендуется начинать с него.

  • Изобразительное обозначение (логотип). Защищает конкретное графическое исполнение. Если измените логотип, старая регистрация его не защитит.

  • Комбинированное обозначение. Защищает конкретное сочетание слова и графики как единое целое. Защита не распространяется на слово отдельно или лого отдельно в отрыве от комбинации.

Каждый отдельный вид обозначения требует подачи самостоятельной заявки и оплаты пошлин. Если слоган — самостоятельная часть бренда, и вы хотите его защитить независимо, то подавать нужно две разные заявки. 

Слоган может быть зарегистрирован как самостоятельное словесное обозначение. Если он используется только в сочетании с основным названием и не имеет самостоятельной ценности, его можно включить в заявку вместе с названием, но отдельной защиты слогану это не даст.

При наличии планов по использованию названия на кириллице и на латинице, рекомендую подавать две разные заявки на двух языках, если позволяет бюджет.

Регистрация на кириллице защищает знак в его оригинальном написании. Транслитерация и транскрипция считаются разными словесными обозначениями. Чтобы защитить бренд от копирования в латинском написании, нужно регистрировать эти варианты отдельно. Это особенно важно сейчас, поскольку принят новый закон, который запрещает использование иностранных слов в рекламе и на вывесках, за исключением товарных знаков.

Дальше нужно определиться, для каких товаров/услуг вы используете или планируете использовать обозначение. Ориентироваться при выборе видов деятельности надо по Международной классификации (МКТУ) в актуальной редакции. 

На этом этапе вы можете совершить первую ошибку — выбрать слишком мало классов МКТУ и не защитить обозначение в основных видах деятельности или указать слишком много классов и потратить больше, а потом потерять ТЗ из-за неиспользования. Поэтому тщательно проанализируйте текущие и планируемые виды деятельности на ближайшие 5-10 лет.

Ответьте:

  • Какие товары/услуги вы уже предлагаете под обозначением?

  • Какие новые товары/услуги вы реально планируете запустить в обозримом будущем?

  • Какие товары/услуги логично могут быть ассоциированы с вашим брендом или куда вы можете расшириться (даже если пока не планируете)?

Например, производитель одежды может добавить классы для парфюмерии, сумок.

  • Есть ли классы, где использование вашего знака посторонними лицами нанесет ущерб репутации?

Теперь проанализируйте описания классов МКТУ. При сомнениях проконсультируйтесь с патентным поверенным.

Помните, что если вы зарегистрируете ТЗ в каком-то классе, но потом не будете его использовать 3 года после регистрации, любое заинтересованное лицо может подать заявление и досрочно прекратить охрану обозначения в отношении всех или части товаров/услуг этого класса по причине неиспользования.

Если вы не сможете доказать использование знака в этом классе за последние 3 года, охрана прекратится. Поэтому регистрируйте только в тех классах, где реально будете использовать или серьезно планируете.

Этап 1. Проверка на охраноспособность

Важно убедиться, что обозначение уникально и не нарушает права других. В реестр могут попасть только товарные знаки, которые не сходны по звучанию, смыслу или визуалу с уже зарегистрированными в конкретном классе.

Есть специально разработанный сервис, где каждый может проверить ТЗ самостоятельно. Ищите тождественные и сходные до степени смешения знаки по вашим классам МКТУ. Сложность проверки в анализе результатов. Сравнить обозначения и дать на 99% точный ответ о наличии или отсутствии сходства может только опытный специалист по регистрации ТЗ, поскольку он знает критерии сходства и практику. Почти во всех патентных бюро предварительная проверка бесплатна.

Нас часто спрашивают, достаточно ли просто проверить точное совпадение названия. Ответ — конечно, нет. В процессе поиска нужно учитывать фонетическое (звуковое сходство), семантическое (смысловое сходство, даже на разных языках) и визуальное (для логотипов). Нужно искать не только тождественные, но и сходные до степени смешения знаки в ваших классах МКТУ и даже в смежных классах. Есть классы, которые включают похожие товары и услуги.

Дополнительно можно использовать для проверки поисковики, соцсети, реестр юрлиц. Вам нужно понять, есть ли конкуренты с похожими названиями в вашей сфере.

Ошибка — пропускать этот этап или проводить проверку поверхностно. Вы рискуете получить отказ от эксперта, который выявит сходство. Рекомендую обратить внимание на основания для отказа, указанные в ст. 1483 ГК.

Главное!

Товарный знак должен:

  • Обладать различительной способностью. Не быть описательным прямо указывающим на вид/качество/характер товара (например, «Сладкие пирожки» для пирожков), не быть общепринятым термином.

ТЗ не должен:

  • Противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали.

  • Вводить в заблуждение (например, нельзя регистрировать «Шелковый» для пластиковых изделий).

  • Содержать государственную символику, полные имена известных лиц без их согласия и т.д.

Возможно, вам придется получить дополнительные согласия или заранее подготовиться к ответам на запросы экспертов Роспатента.

Этап 2. Подготовка заявки

Вам нужно заполнить заявление, форма которого унифицирована, приложить изображение знака в высоком качестве. Для словесного обозначения нужно подготовить просто текст в обычном шрифте.

К заявке также прикладывается перечень товаров/услуг по классам МКТУ.  Формулировки должны точно соответствовать официальным описаниям в МКТУ.

Дополнительно подготовьте описание товарного знака, квитанции об оплате пошлин. Я рекомендую оплачивать пошлины в два этапа — это позволит сохранить вторую часть суммы при отказе:

  • 1 этап (при подаче). Пошлина за формальную экспертизу и пошлина за экспертизу обозначения по существу. Это основная часть.

  • 2 этап (после положительного решения). Пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства.

Величина пошлины зависит от количества классов МКТУ — чем их больше, тем она выше. Минимальный размер пошлины за регистрацию в одном классе МКТУ — 35 000 рублей.

На этом этапе заявители ошибаются, когда предоставляют неточные или расплывчатые формулировки в МКТУ, допускают опечатки в названии или адресе заявителя, прилагают некорректное изображение низкого качества, не в тех цветах, с лишними элементами. Часто эксперты направляют уведомления из-за неправильного выбора вида товарного знака.

Внимательное и ответственное отношение к заполнению заявки — это обязательное условие. Вы можете обратиться к специалистам по регистрации, если сомневаетесь в правильном составлении заявки.

Этап 3. Подача заявки в Роспатент

Подать заявку можно разными способами. Ранее у онлайн подачи было преимущество — скидка 30% на оплату госпошлины, но теперь условия одинаковы для всех. Онлайн можно подать заявку через сайт ФИПС с усиленной квалифицированной электронной подписью. Плюс варианта в скорости подачи и в отсутствии риска потери документов почтой. Онлайн-подача с КЭП — оптимальный и равнодоступный способ для всех регионов.

При желании можно направить заявку почтой или доставить лично по адресу: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, РФ. Личная подача оправдана, когда невозможно подать онлайн или почтой.

Дата подачи заявки — это приоритетная дата. Кто первый подал на сходный знак по тем же классам, тот и прав. Если позже кто-то подаст заявку на сходный ТЗ в аналогичных классах МКТУ, приоритет будет за вами.

Этап 4. Формальная экспертиза

Обычно она длится 1-2 месяца. ФИПС проверяет правильность оформления заявки, наличие документов, оплату пошлин. Заявитель может получить запрос на исправление ошибок или дополнение документов. Срок на ответ — обычно 3 месяца.

Ключевая ошибка на этом этапе, которую совершают многие — это пропуск срока для ответа на запрос. Из-за этого заявку отклоняют.

Уведомление (запрос) — это стандартная процедура, когда эксперту что-то непонятно или требуется исправление или дополнение. Отвечать обязательно.

Этап 5. Экспертиза по существу

Длится от 3 до 18 месяцев. Длительность может зависеть от того, насколько тщательно вы проверили обозначение на охраноспособность. Чтобы «не замедлять» процесс, оперативно, полно и качественно отвечайте на все запросы экспертизы, не давая поводов для приостановок или новых запросов.

Эксперты Роспатента проверят, не нарушает ли знак закон (не описывает ли товар, не вводит ли в заблуждение, не является ли государственным символом и т.д.), есть ли сходство с уже зарегистрированными/поданными на регистрацию товарными знаками по вашим классам МКТУ.

На этом этапе вы можете получить предварительный отказ или запрос. На них обязательно нужно дать мотивированный ответ в срок, указанный в уведомлении:

  • Внимательно прочитайте запрос и проанализируйте, что именно требует эксперт.

  • Учтите срок ответа. Пропуск срока влечет отказ.

  • Дайте полный и аргументированный ответ на все пункты запроса, представьте запрашиваемые документы или внесите исправления.

  • Не паникуйте, но и не игнорируйте. 

Иногда приходится довольно серьезно «побороться» с экспертами Роспатента, чтобы убедить их в возможности регистрации конкретного товарного знака. Ответ должен обязательно содержать аргументы, ссылки на закон и существующую практику. Часто вопросы решаются уточнением или представлением аргументов.

Реакцию эксперта на ваш ответ придется подождать. Сроки строго не регламентированы и сильно варьируются. После получения вашего ответа эксперту нужно его изучить и принять решение. Это может занять от нескольких недель до месяцев. Необходимо терпение.

К нам часто обращаются заявители, которые подали заявку самостоятельно, но получили предварительный отказ. Мы изучаем доводы экспертов Роспатента и помогаем отстоять позицию. Если заявитель обратился к нам сразу после получения первого уведомления, нам легче противостоять Роспатенту. Помните, если знак действительно важен, стоит бороться.

Результатом этого этапа будет либо отказ в регистрации, либо положительное решение. Оспорить отказ можно, нужно объективно оценить ситуацию:

  1. Тщательно проанализируйте решение об отказе.

  2. Проконсультируйтесь со специалистами по ТЗ. Они оценят, есть ли перспективы оспаривания.

  3. Можно подать возражение в Палату по патентным спорам (ППС) Роспатента в течение 4 месяцев с даты получения решения об отказе. Это досудебная стадия обжалования. Нужно подготовить очень сильную аргументацию.

  4. Если ППС оставит отказ в силе, можно обжаловать решение в Суде по интеллектуальным правам (СИП). Это уже более сложный процесс.

Подать новую заявку на тот же знак для тех же товаров/услуг сразу после отказа бесполезно. Экспертиза просто повторит предыдущий отказ, так как препятствия никуда не делись. Вы можете:

  • Обжаловать отказ.

  • Внести существенные изменения в знак, чтобы преодолеть основания для отказа (например, добавить уникальный графический элемент, изменить слово).

  • Сузить перечень товаров/услуг, исключив те, по которым были выявлены конфликты или описательность.

  • Дождаться, когда истечет срок действия мешающей регистрации (например, если отказ был из-за сходства с чужим знаком, а срок его охраны скоро истекает и не продлевается).

Просто переподача без изменений — пустая трата времени и пошлин.

Этап 6. Регистрация и выдача свидетельства

После получения положительного решения о регистрации нужно оплатить вторую часть госпошлины за регистрацию и выдачу свидетельства, затем в течение двух месяцев вы получите на руки свидетельство, если, конечно, оплатили за это 3 000 рублей. Если нет, то запись о регистрации появится в реестре, а вы получите электронный документ.

Пропуск срока оплаты влечет отказ в регистрации товарного знака. Все усилия предыдущих этапов будут аннулированы. Не рискуйте — оплачивайте вовремя!

Этап 7. Жизнь после регистрации

Получить свидетельство и стать правообладателем — это первый шаг. После этого вам нужно действовать так, чтобы ваш ТЗ продолжал быть под защитой:

  • Используйте обозначение. Неиспользование ТЗ 3 года подряд — основание для досрочного прекращения охраны по заявлению заинтересованного лица.

  • Следите за сроками. Свидетельство действует 10 лет. Продление возможно неограниченное число раз (подается за год до окончания срока или в течение 6 месяцев после с уплатой штрафа).

  • Следите, чтобы другие не регистрировали сходные знаки и не нарушали ваши права. Такое возможно, так как во время проведения экспертизы присутствует субъективный фактор. Подавайте возражения против чужих заявок и иски/претензии при нарушении.

  • Вносите изменения. Если меняется адрес или название правообладателя — подайте заявление в ФИПС. При передаче прав регистрация договоров обязательна, иначе сделка будет признана недействительной.

Процедуру можно проходить самостоятельно, но при регистрации сложных товарных знаков, в широком перечне МКТУ или при отсутствии опыта взаимодействия с госорганами помощь специалиста оправдана.

Регистрация ТЗ — инвестиция в безопасность и ценность вашего бизнеса, особенно сейчас, когда без товарного знака много ограничений и рисков. Сделав все правильно с первого раза, вы получите эксклюзивное право на бренд на десятилетия вперед.

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум