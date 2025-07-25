Регистрируем товарный знак без ошибок: пошаговый гайд для бизнеса

Подготовка

Нужно четко определить, что регистрируете: название, логотип, комбинированный знак (слово+лого), слоган, звук. Чаще всего начинают со словесного обозначения (названия или слогана). Логотип регистрируют отдельно или в комбинации.

Если не можете определиться, проанализируйте варианты:

Словесное обозначение (название/слоган). Защищает слово/фразу в любой визуальной форме. Рекомендуется начинать с него.

Изобразительное обозначение (логотип). Защищает конкретное графическое исполнение. Если измените логотип, старая регистрация его не защитит.

Комбинированное обозначение. Защищает конкретное сочетание слова и графики как единое целое. Защита не распространяется на слово отдельно или лого отдельно в отрыве от комбинации.

Каждый отдельный вид обозначения требует подачи самостоятельной заявки и оплаты пошлин. Если слоган — самостоятельная часть бренда, и вы хотите его защитить независимо, то подавать нужно две разные заявки.

Слоган может быть зарегистрирован как самостоятельное словесное обозначение. Если он используется только в сочетании с основным названием и не имеет самостоятельной ценности, его можно включить в заявку вместе с названием, но отдельной защиты слогану это не даст.

При наличии планов по использованию названия на кириллице и на латинице, рекомендую подавать две разные заявки на двух языках, если позволяет бюджет.

Регистрация на кириллице защищает знак в его оригинальном написании. Транслитерация и транскрипция считаются разными словесными обозначениями. Чтобы защитить бренд от копирования в латинском написании, нужно регистрировать эти варианты отдельно. Это особенно важно сейчас, поскольку принят новый закон, который запрещает использование иностранных слов в рекламе и на вывесках, за исключением товарных знаков.

Дальше нужно определиться, для каких товаров/услуг вы используете или планируете использовать обозначение. Ориентироваться при выборе видов деятельности надо по Международной классификации (МКТУ) в актуальной редакции.

На этом этапе вы можете совершить первую ошибку — выбрать слишком мало классов МКТУ и не защитить обозначение в основных видах деятельности или указать слишком много классов и потратить больше, а потом потерять ТЗ из-за неиспользования. Поэтому тщательно проанализируйте текущие и планируемые виды деятельности на ближайшие 5-10 лет.

Ответьте:

Какие товары/услуги вы уже предлагаете под обозначением?

Какие новые товары/услуги вы реально планируете запустить в обозримом будущем?

Какие товары/услуги логично могут быть ассоциированы с вашим брендом или куда вы можете расшириться (даже если пока не планируете)?

Например, производитель одежды может добавить классы для парфюмерии, сумок.

Есть ли классы, где использование вашего знака посторонними лицами нанесет ущерб репутации?

Теперь проанализируйте описания классов МКТУ. При сомнениях проконсультируйтесь с патентным поверенным.

Помните, что если вы зарегистрируете ТЗ в каком-то классе, но потом не будете его использовать 3 года после регистрации, любое заинтересованное лицо может подать заявление и досрочно прекратить охрану обозначения в отношении всех или части товаров/услуг этого класса по причине неиспользования.

Если вы не сможете доказать использование знака в этом классе за последние 3 года, охрана прекратится. Поэтому регистрируйте только в тех классах, где реально будете использовать или серьезно планируете.