Что такое эндаумент-фонд и как работает

Что такое эндаумент-фонд

Некоммерческий сектор часто не может работать стабильно из-за экономической турбулентности, вспышек эпидемии, санкций и других, независящих от НКО факторов. Одни организации не выдерживают внешнего давления и сворачивают программы. Другие находят выход в эндаумент-фондах.

Эндаумент-фонд — это целевой капитал некоммерческой организации, который складывается на основании договоров пожертвований и завещаний (в последнем случае применяются нормы ГК о дарении или о наследовании).

Сформированный бюджет идет на финансирование долгосрочных проектов. Как правило, это определенные области — медицина, образование, культура. Финансовая поддержка таких проектов рассчитана на 5–15 лет.

Не стоит путать понятия «целевой капитал» и «благотворительные пожертвования»:

Целевой капитал НКО поступает в доверительное управление управляющей компании. НКО может вкладывать деньги в ценные бумаги, драгоценные металлы, валюту, обеспечивая тем самым рост бюджета. Одна часть дохода от инвестиций идет на финансирование проектов, другая — обеспечивает сохранность капитала.

Формирование и пополнение целевого капитала регулируется нормами закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ (закон о целевом капитале).