Что такое эндаумент-фонд и как работает

Рассказываем, что такое эндаумент, как он связан с НКО, чем отличается от целевого капитала и инвестиций.
Что такое эндаумент-фонд
Некоммерческий сектор часто не может работать стабильно из-за экономической турбулентности, вспышек эпидемии, санкций и других, независящих от НКО факторов. Одни организации не выдерживают внешнего давления и сворачивают программы. Другие находят выход в эндаумент-фондах.
Эндаумент-фонд — это целевой капитал некоммерческой организации, который складывается на основании договоров пожертвований и завещаний (в последнем случае применяются нормы ГК о дарении или о наследовании).
Сформированный бюджет идет на финансирование долгосрочных проектов. Как правило, это определенные области — медицина, образование, культура. Финансовая поддержка таких проектов рассчитана на 5–15 лет.
Не стоит путать понятия «целевой капитал» и «благотворительные пожертвования»:
Целевой капитал НКО поступает в доверительное управление управляющей компании.
НКО может вкладывать деньги в ценные бумаги, драгоценные металлы, валюту, обеспечивая тем самым рост бюджета. Одна часть дохода от инвестиций идет на финансирование проектов, другая — обеспечивает сохранность капитала.
Формирование и пополнение целевого капитала регулируется нормами закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ (закон о целевом капитале).
Простыми словами, эндаумент — это деньги некоммерческой организации, полученные от пожертвований меценатов и коммерческих инвесторов. НКО вправе приумножать эти деньги за счет инвестирования в фондовый рынок и банковских вкладов, а доход направлять на финансирование текущих программ с долгосрочной перспективой.
Как работает эндаумент-фонд
НКО вправе открыть эндаумент-фонд после того, как капитал от пожертвований превысит 3 млн рублей за год. В течение двух месяцев частичное управление фонда передается под контроль управляющей компании.
Эндаумент применяется в определенных сферах:
Образование.
Наука.
Здравоохранение.
Культура.
Физическая культура и спорт (исключение — профессиональный спорт).
Искусство.
Архивное дело.
Социальная помощь.
Охрана окружающей среды.
Оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение граждан.
Больше всего эндаументов создается в сфере образования. Пример такого эндаумент-фонда — фонд целевого капитала МФТИ. Институт дает возможность жертвователям участвовать в учебной, научной и спортивной жизни вуза.
МФТИ использует современную модель формирования целевого капитала — через эндаумент-платформу. В рамках одного «зонтичного» фонда выделяется несколько тематических групп для вкладов — развитие вуза, стипендии студентам, поддержка преподавателей, участие в научных проектах института, поддержка студенческой футбольной команды и др.
Основные этапы эндаумента:
Жертвователь делает вклад в фонд.
Деньги из фонда поступают под контроль управляющей компании.
УК направляет средства в банк или инвестирует в конкретный проект.
Полученный доход передается некоммерческой организации.
Формируется фонд НКО для поддержки одного или нескольких тематических проектов.
Некоммерческая организация должна составить финансовый план — «карту» использования целевого капитала. Финансовый план утверждает высший орган управления НКО после согласования с советом по расходованию целевых средств.
Какие средства могут быть направлены на формирование эндаумент-фонда
Создание эндаумента — это «игра вдолгую». Перед использованием этого инструмента организация должна понимать, какую проблему и в течение какого времени будет решать эндаумент-фонд. Часто фонды создают НКО, которые понимают, что их проблема будет существовать через 20, 30 или 50 лет.
Эндаумент-фонды формируются из следующих средств:
Благотворительные пожертвования — добровольные взносы от физических или юридических лиц (разовые или регулярные).
Завещанное или подаренное имущество — это могут быть не только деньги, но и ценные бумаги, недвижимость, валюта.
Доходы от доверительного управления активами — это доходы от вкладов или инвестиций.
При создании фонда учредители могут внести стартовый капитал, который станет базой для будущих инвестиций. Грамотное планирование обеспечивает устойчивое финансирование на годы вперед.
Что такое эндаумент-фонд вуза
Сфера образования в России занимает лидирующие позиции по использованию эндаумент-фондов (эндаумент-платформ).
Эндаумент-фонд вуза — это целевой капитал учебного заведения. Он формируется за счет вкладов меценатов и частных жертвователей, а также от доходов некоммерческой организации от вкладов и инвестиций.
Например, эндаумент-фонд есть у СПГУ (Санкт-Петербургского государственного университета). Учебное заведение основано в 1724 году. В ноябре 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал закон о присвоении университету особого статуса — «уникального научно-образовательного комплекса, старейшего вуза страны, имеющего огромное значение для развития российского общества».
Таким образом, инвестиции в научные, культурные и спортивные проекты СПГУ играют важную роль в масштабах всей России. Жертвователи могут выбрать из перечня созданный проект или предложить другие направления для финансирования.
Какой университет имеет самый большой целевой фонд
Как правило, жертвователи делают вклады в целевые фонды вузов, исходя из внутренних предпочтений — например, в известный университет России или вуз в своем регионе.
По данным Forbes, в 2025 году в топ-5 лучших российских вузов вошли:
МФТИ.
НИУ «Высшая школа экономики».
МГУ.
МГТУ.
СПГУ.
Например, согласно отчету МГУ о ФЦК на 31.12.2024 года общая стоимость имущества составила порядка 250 млн рублей. Из них на формирование целевого капитала в 2024 году поступило 24,3 млн рублей.
Такой же отчет есть у СПГУ. Общая стоимость имущества вуза на 31.12.2024 год по договору доверительного управления составила более 352 млн рублей. Из них в 2024 году в виде добровольных пожертвований поступило 1,77 млн рублей.
Какой самый дорогой институт в России
Сколько обойдется стоимость обучения в топовых вузах России? Несколько примеров собрали в таблице:
Вуз
Направление / специальность
Стоимость обучения в 2025–2026 году (руб. в год)*
Международный бизнес
1 000 000
Образовательные программы физтех-школы бизнеса высоких технологий (ФБВТ) (по всем направлениям подготовки)
2 000 000
Политика и международные отношения (бакалавриат)
978 000
Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и военных технологий (магистратура)
1 020 000
Реклама и связи с общественностью, медиакоммуникации
790 000
Государственное и муниципальное управление (бакалавриат)
900 000
* Стоимость актуальна для поступивших в 2025 году.
Что означает понятие «эндаумент-фонд» в бухгалтерском учете
Некоммерческие организации обязаны вести бухгалтерский учет (п. 1 ст. 32 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ). При этом в бухгалтерском учете нет понятия «эндаумент-фонд», но есть термин «целевое финансирование».
Целевое финансирование НКО необходимо отделять от других средств — для этого используют счет 86. На нем отражают поступление и расходование целевых денег.
Например, НКО получила 1,2 млн руб. на покупку компьютеров. В учетной политике указано, что целевые средства оформляются в учете при заключении договора о финансировании и затем проходят через 98 счет. Бухгалтер использует следующие проводки:
Проводки
Сумма, руб.
Содержание
Дт 76 Кт 86
1 200 000
Учли обязательство по получению финансирования
Дт 51 Кт 76
1 200 000
Получили деньги на расчетный счет
Дт 60 Кт 51
1 200 000
Перечислили стоимость компьютеров поставщику
Дт 08 Кт 60
1 000 000
Оприходовали компьютеры по договору целевого финансирования
Дт 19 Кт 60
200 000
Начислили входящий НДС
Дт 01 КТ 08
1 000 000
Ввели компьютеры в эксплуатацию
Дт 86 Кт 83
1 000 000
Учли затраты в составе добавочного капитала
Дт 68 Кт 19
200 000
Приняли к вычету входящий НДС
Дт 86 КТ 98
1 000 000
Учли средства целевого финансирования в доходах будущих периодов
Дт 86 Кт 02
8 333,33
Начислили ежемесячную амортизацию при сроке полезного использования 10 лет
В данном случае отличительная особенность отражения целевого финансирования НКО — в проводке Дт 86 Кт 83. Она не касается коммерческих организаций.
Если деньги полностью израсходованы, то закрывать счет не нужно. Если есть остатки на счете, то бухгалтер оформляет проводку по возврату остатка или отнесению денег на доходы.
В чем разница между целевым капиталом и фондом
Понятие «целевой капитал» закреплено в законе № 275-ФЗ. Это имущество НКО, которое пополняется за счет пожертвований, по договорам завещаний и доходов от управления активами. Деньги передаются управляющей компании на длительный срок и используются для финансирования текущих программ или получения дохода.
Эндаумент-фонд — неформальное название целевого капитала. Слово позаимствовано из англоязычной практики (от англ. endowment — пожертвование, дарение). Не является юридическим термином, но прочно укрепилось в публикациях СМИ, обиходе университетов и меценатов.
В чем разница между инвестициями и целевым капиталом
Цель инвестиций — извлечение прибыли и прирост капитала для инвестора. Полученный доход остается у инвестора и используется по его усмотрению.
Целевой капитал может быть сразу направлен на проект или использоваться как источник дохода. Доход направляется строго на цели фонда. Например, в случае с вузами — на развитие научных и образовательных направлений, поддержку студентов, преподавателей, аспирантов.
Основная идея: инвестиции — инструмент обогащения, а целевой капитал — инструмент устойчивой поддержки важных социальных, образовательных, культурных и научных инициатив.
Главное
Эндаумент-фонд — это целевой капитал некоммерческой организации, который используется для долгосрочного финансирования социальных, научных, образовательных и культурных проектов.
Некоммерческая организация может открыть фонд, когда сумма пожертвований за год превысит 3 млн руб.
Управление фондом по договору передается управляющей компании.
В России одна из распространенных сфер, где популярны фонды и эндаумент-платформы — образование. Такие фонды есть у МФТИ, СПГУ, МГУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ.
Инвестиции, фонд и целевой капитал — разные понятия. Последнее закреплено в законе от 30.12.2006 № 275-ФЗ.
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