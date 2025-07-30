Закон против спама: как меняется регулирование SMS и обзвонов

С 1 августа 2025 года в России вступает в силу закон, позволяющий абонентам отказаться от получения массовых SMS-рассылок. Что важно сейчас сделать бизнесу.

С 1 августа 2025 года в России вступает в силу закон, позволяющий абонентам отказаться от получения массовых SMS-рассылок. Операторы обязаны предоставить такую возможность в личных кабинетах и мобильных приложениях. Это часть масштабной реформы цифровых коммуникаций, направленной на защиту пользователей от спама и фишинга.

Ключевая мотивация регулятора — борьба с мошенничеством. Отсутствие контроля за содержанием сообщений и массовыми обзвонами превратило этот канал в инструмент распространения вредоносных ресурсов. Новый закон — попытка устранить эти риски системно.

Следующий шаг — ограничения на массовые звонки. С сентября 2025 года любой абонент сможет установить запрет на автоматические обзвоны. Операторы будут обязаны исполнять это требование. До конца года также появится возможность подавать жалобы на нарушения через портал «Госуслуги».

Санкции за нарушения уже прописаны: для граждан — до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юридических лиц — до 1 млн руб. Законодатель считает, что новые меры помогут снизить объемы нежелательных коммуникаций и дадут потребителям больше контроля над каналами связи.

Последствия для бизнеса:

Ограничение охвата клиентов массовыми рассылками — стратегии на базе SMS и автоматических обзвонов потребуют пересмотра. Без цифрового согласия коммуникации становятся незаконными.

Рост репутационных и регуляторных рисков — компании, не адаптировавшиеся под новые правила, рискуют получить жалобы через «Госуслуги» и понести штрафы. Самовольные действия операторов и подрядчиков теперь становятся юридически значимыми.

Необходимость обновления юридических процедур — согласия на рассылку и звонки должны быть четко задокументированы и интегрированы в CRM-системы. Цифровой opt-in становится не рекомендованным, а обязательным.

Новая конкуренция за внимание клиента — в условиях ограниченного доступа к массовым каналам выигрывают те компании, которые выстраивают доверительные коммуникации с учетом прав и предпочтений клиентов.

Что важно сейчас сделать бизнесу:

Пересмотреть процессы сбора согласий на связь : добавить opt-in, хранить согласия в цифровом виде, информировать клиентов о праве отказаться.

Обновить скрипты обзвонов и стратегии маркетинговых кампаний.

Подготовить реакцию на возможные жалобы и процессы работы с претензиями через «Госуслуги».

Использовать закон как точку перезапуска клиентских коммуникаций в прозрачном и этичном формате.

Новый этап цифрового регулирования формирует для бизнеса новую норму: не просто «достучаться до клиента», а сделать это корректно, легально и с его согласия.