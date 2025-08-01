Самозанятого вызвали в налоговую: что говорить на допросе и как защититься

Всё чаще налоговая инспекция вызывает на допрос самозанятых, особенно если они сотрудничали с организациями, в отношении которых начата проверка. Цель ФНС в таких случаях — не узнать о вас, а собрать доказательства против компании, которая может использовать фиктивные договоры с самозанятыми, чтобы уйти от уплаты НДФЛ и страховых взносов.
Разбираемся, что делать, если вы получили повестку, и как говорить, чтобы не навредить себе.
Почему самозанятого вызывают
ФНС интересует: были ли ваши отношения с компанией настоящими гражданско-правовыми, или же это была маскировка трудовых отношений. Если инспекция докажет, что по сути вы были «штатным сотрудником», а не подрядчиком, — у организации появятся проблемы. А вместе с ними — и у вас.
Что инспекторы пытаются выяснить
Вот типовые вопросы, которые задают самозанятым:
Кто предложил вам работать с этой компанией?
Почему вы оформили статус самозанятого?
Сколько клиентов у вас было, кроме этой организации?
Кто определял график работы?
Были ли премии, отпускные, больничные?
Кто контролировал ваши действия?
Где вы работали — в офисе или удалённо?
Главная цель — доказать подчинение, регулярность, и включённость в процесс. Всё это признаки трудовых отношений.
Как себя вести
1. Не паникуйте
Вы не обвиняемый, а свидетель. Главное — не сказать лишнего и не «оговорить» ни себя, ни организацию.
2. Говорите грамотно — вот как
Опасная формулировка
Безопасная альтернатива
«Я работал у них»
«Я оказывал услуги как самозанятый»
«Они оформили меня как самозанятого»
«Я зарегистрировался по собственной инициативе»
«У меня был начальник»
«Я взаимодействовал с контактным лицом по задачам»
«Ходил в офис»
«Работал удалённо, со своего компьютера»
«Получал зарплату»
«Оплата производилась по актам в зависимости от объёма»
«Был привязан к графику»
«Сам определял порядок и время выполнения работ»
«Были премии и больничные»
«Никаких дополнительных выплат — только за услуги»
3. Подготовьте документы
Возьмите с собой:
копию договора,
акты выполненных работ,
чеки НПД,
переписку с заказчиком (если есть),
выписки по оплатам.
Это поможет подтвердить, что отношения были деловыми, а не трудовыми.
Что говорить на допросе
Вот несколько безопасных формулировок:
«Я самостоятельно планировал работу, графика не было»
«Выполнял задачи удалённо, с использованием личной техники»
«Работа подтверждалась актами, а оплата — через чеки НПД»
«У меня есть (или были) и другие заказчики»
«Оплата зависела от объёма работ, а не от времени»
Если вопрос выходит за рамки вашей деятельности:
«Не располагаю информацией»
«Это вне моей компетенции»
«Я не участвовал в этом процессе»
А можно не приходить?
Если вы получили повестку — игнорировать её нельзя. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф. Но вы имеете право прийти с представителем — например, с юристом. Это особенно важно, если вы не уверены в себе или чувствуете, что налоговая «копает» слишком глубоко.
Вывод
Если вы действительно оказывали услуги как самозанятый — защищаться не страшно. Главное — не дать инспектору повода интерпретировать ваши слова как подтверждение трудовых отношений.
✅ Говорите спокойно
✅ Не используйте слова из трудовой сферы
✅ Подтверждайте всё документами
✅ При необходимости — берите юриста
🧷 Если вы самозанятый и вас вызвали на допрос — не паникуйте. А если нужно, обращайтесь в сервис «Консультации» на Клерке: эксперты «Клерка» помогут составить письменное объяснение или подготовиться к разговору с инспектором.
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