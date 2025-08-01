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Самозанятые

Самозанятого вызвали в налоговую: что говорить на допросе и как защититься

Если вы работаете как самозанятый и получаете выплаты от организаций, которые стали объектом налоговой проверки, ФНС может пригласить вас для дачи пояснений. Формально — вы свидетель. Но на практике — любое неосторожное слово может привести к доначислениям и для компании, и для вас лично. Рассказываем, как подготовиться к допросу и вести себя грамотно.

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Всё чаще налоговая инспекция вызывает на допрос самозанятых, особенно если они сотрудничали с организациями, в отношении которых начата проверка. Цель ФНС в таких случаях — не узнать о вас, а собрать доказательства против компании, которая может использовать фиктивные договоры с самозанятыми, чтобы уйти от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Разбираемся, что делать, если вы получили повестку, и как говорить, чтобы не навредить себе.

Почему самозанятого вызывают

ФНС интересует: были ли ваши отношения с компанией настоящими гражданско-правовыми, или же это была маскировка трудовых отношений. Если инспекция докажет, что по сути вы были «штатным сотрудником», а не подрядчиком, — у организации появятся проблемы. А вместе с ними — и у вас.

Что инспекторы пытаются выяснить

Вот типовые вопросы, которые задают самозанятым:

  • Кто предложил вам работать с этой компанией?

  • Почему вы оформили статус самозанятого?

  • Сколько клиентов у вас было, кроме этой организации?

  • Кто определял график работы?

  • Были ли премии, отпускные, больничные?

  • Кто контролировал ваши действия?

  • Где вы работали — в офисе или удалённо?

Главная цель — доказать подчинение, регулярность, и включённость в процесс. Всё это признаки трудовых отношений.

Как себя вести

1. Не паникуйте

Вы не обвиняемый, а свидетель. Главное — не сказать лишнего и не «оговорить» ни себя, ни организацию.

2. Говорите грамотно — вот как

Опасная формулировка

Безопасная альтернатива

«Я работал у них»

«Я оказывал услуги как самозанятый»

«Они оформили меня как самозанятого»

«Я зарегистрировался по собственной инициативе»

«У меня был начальник»

«Я взаимодействовал с контактным лицом по задачам»

«Ходил в офис»

«Работал удалённо, со своего компьютера»

«Получал зарплату»

«Оплата производилась по актам в зависимости от объёма»

«Был привязан к графику»

«Сам определял порядок и время выполнения работ»

«Были премии и больничные»

«Никаких дополнительных выплат — только за услуги»

3. Подготовьте документы

Возьмите с собой:

  • копию договора,

  • акты выполненных работ,

  • чеки НПД,

  • переписку с заказчиком (если есть),

  • выписки по оплатам.

Это поможет подтвердить, что отношения были деловыми, а не трудовыми.

Что говорить на допросе

Вот несколько безопасных формулировок:

  • «Я самостоятельно планировал работу, графика не было»

  • «Выполнял задачи удалённо, с использованием личной техники»

  • «Работа подтверждалась актами, а оплата — через чеки НПД»

  • «У меня есть (или были) и другие заказчики»

  • «Оплата зависела от объёма работ, а не от времени»

Если вопрос выходит за рамки вашей деятельности:

  • «Не располагаю информацией»

  • «Это вне моей компетенции»

  • «Я не участвовал в этом процессе»

А можно не приходить?

Если вы получили повестку — игнорировать её нельзя. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф. Но вы имеете право прийти с представителем — например, с юристом. Это особенно важно, если вы не уверены в себе или чувствуете, что налоговая «копает» слишком глубоко.

Вывод

Если вы действительно оказывали услуги как самозанятый — защищаться не страшно. Главное — не дать инспектору повода интерпретировать ваши слова как подтверждение трудовых отношений.

✅ Говорите спокойно
✅ Не используйте слова из трудовой сферы
✅ Подтверждайте всё документами
✅ При необходимости — берите юриста

🧷 Если вы самозанятый и вас вызвали на допрос — не паникуйте. А если нужно, обращайтесь в сервис «Консультации» на Клерке: эксперты «Клерка» помогут составить письменное объяснение или подготовиться к разговору с инспектором.

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