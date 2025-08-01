Самозанятого вызвали в налоговую: что говорить на допросе и как защититься

Всё чаще налоговая инспекция вызывает на допрос самозанятых, особенно если они сотрудничали с организациями, в отношении которых начата проверка. Цель ФНС в таких случаях — не узнать о вас, а собрать доказательства против компании, которая может использовать фиктивные договоры с самозанятыми, чтобы уйти от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Разбираемся, что делать, если вы получили повестку, и как говорить, чтобы не навредить себе.