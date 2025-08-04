Алгоритмы против неопределенности: что учесть при выборе ПО для прогнозирования спроса

2. Сроки: нужно быстрее и точнее — смотри на ритейл

Раньше алгоритмы прогнозирования были проще — прогнозные модели можно было воспроизвести с помощью Excel, при этом компании сталкивались с ограничениями по объему и детализации данных и расчетов. Возросшие требования к точности и детализации прогноза привели к созданию новых методов прогнозирования (ML), одновременно создавая потребность в накоплении оцифрованных данных о факторах, влияющих на спрос.

При этом человек самостоятельно воспроизвести расчет уже не сможет, и успешность новых методов прогнозирования должна измеряться метриками качества. Каждый вендор патентует свою математику, итеративная разработка которой с промышленной апробацией гипотез в некоторых случаях занимает по 10-15 лет.

Главная причина усложнения — требования к скорости расчетов и точности. Самые строгие бенчмарки предъявляет ритейл (80-85% по разным метрикам против 70-75 у FMCG).

Например, в магазинах есть категории свежей выпечки и зелени, которые заказываются и доставляются больше одного раза в день. Значит, прогнозировать спрос необходимо с такой же детализацией, что требует быстродействия системы при сохранении возможности масштабирования. При этом возникает потребность учитывать не только общую сезонность, но и прогноз погоды на краткосрочном горизонте времени.

Корреляция метрик качества прогноза спроса и конечного бизнес-эффекта также требует отдельного внимания. Зачастую при внедрении прогнозных систем вводятся интегральные показатели точности прогноза, рост которых с большей степенью вероятности улучшит маржинальность бизнеса.

Система прогнозирования спроса сама должна уметь выявлять корреляции и устанавливать степень взаимного влияния факторов.

Например, учитывать эффект каннибализации — ситуацию, когда похожий товар по акции рядом на полке «съедает» часть спроса на нашу позицию или ввод нового товара приводит к снижению спроса на аналогичные позиции. Надо брать во внимание и влияние дополняющих товаров: конфет и чая, углей для мангала и жидкости для розжига и т. д. Для поиска таких взаимосвязей чаще всего используются алгоритмы машинного обучения.

Поскольку флагманом усложнения требований к прогнозированию является ритейл, компаниям, которым требуется максимальная точность и скорость, стоит изучить кейсы по внедрению именно из этого сектора.