Российский рынок EPM-систем в 2025: зрелость, безопасность и импортозамещение
1. Планум (ООО «Бипланум»)
Сайт: planum.tech / plan-platform.ru
ИНН: 5029208843
Описание: Платформа для бюджетирования, консолидации, прогноза и аналитики с in-memory OLAP и Excel-подобными моделями. Включена в реестр Минцифры, более 90 проектов с 2022 года — в торговле, добыче, финансах.
Особенности: сценарный анализ, автосценарии «что-если», высокая скорость внедрения.
2. 1С: Управление холдингом
Сайт: v8.1c.ru/cpm/
ИНН: нет отдельного ИНН (продукт распространяется через экосистему 1С)
Описание: Комплексное решение на платформе 1С:Предприятие — бюджетирование, казначейство, консолидация, аналитика. Высокая адаптивность под потребности клиента, знакомый интерфейс, интеграция с ERP и бухгалтерией.
3. Optimacros (ООО «Оптимакрос»)
Сайт: optimacros.com / optimacros.ru
ИНН: 7730246835
Описание: Low-code/no-code платформа EPM/IBP, позволяет строить модели бюджетирования, планирования и аналитики на формульной логике без программирования. Используется в энергетике, нефтегазе, фармацевтике, FMCG.
Особенности: self-service подход, высокая гибкость, масштабируемость, быстрая адаптация под требования бизнеса.
4. ТУРБО Бюджетирование (ООО «Консист», бренд TURBO EPM)
Сайт: turbosolution.ru
ИНН: 7717289050
Описание: Охватывает стратегическое, сценарное, факторное и версионное моделирование, обеспечивает прозрачность данных, интерактивные аналитические панели и отчеты в реальном времени с использованием in-memory OLAP. Лауреат ComNews Awards 2024.
Особенности: кросс-отраслевая применимость, скорость анализа, real-time отчеты, широкая интеграция.
5. Форсайт (Foresight) (ООО «Форсайт»)
Сайт: fsight.ru
ИНН: 7715841300
Описание: Self-Service BI-платформа с мощными репозиториями, поиском, созданием отчетов (дашборды, регламентные, ad-hoc), формами ввода. Сертифицирована ФСТЭК на 4 уровень доверия и 5 класс защиты — востребована в госсекторе.
Особенности: высокий уровень информационной безопасности, гибкая отчетность, импортонезависимость.
