Российский рынок EPM-систем в 2025: зрелость, безопасность и импортозамещение

Российский рынок EPM (Enterprise Performance Management) в 2025 году продолжает активный рост. Отечественные платформы, вытеснив западных игроков, демонстрируют зрелость, широкий функционал, ускоренные сроки внедрения и надежную защиту данных. Сегодня конкурентными преимуществами становятся качество, инновации и гибкость.

1. Планум (ООО «Бипланум»)

  • Сайт: planum.tech / plan-platform.ru

  • ИНН: 5029208843

  • Описание: Платформа для бюджетирования, консолидации, прогноза и аналитики с in-memory OLAP и Excel-подобными моделями. Включена в реестр Минцифры, более 90 проектов с 2022 года — в торговле, добыче, финансах.

  • Особенности: сценарный анализ, автосценарии «что-если», высокая скорость внедрения.

2. 1С: Управление холдингом

  • Сайт: v8.1c.ru/cpm/

  • ИНН: нет отдельного ИНН (продукт распространяется через экосистему 1С)

  • Описание: Комплексное решение на платформе 1С:Предприятие — бюджетирование, казначейство, консолидация, аналитика. Высокая адаптивность под потребности клиента, знакомый интерфейс, интеграция с ERP и бухгалтерией.

3. Optimacros (ООО «Оптимакрос»)

  • Сайт: optimacros.com / optimacros.ru

  • ИНН: 7730246835

  • Описание: Low-code/no-code платформа EPM/IBP, позволяет строить модели бюджетирования, планирования и аналитики на формульной логике без программирования. Используется в энергетике, нефтегазе, фармацевтике, FMCG.

  • Особенности: self-service подход, высокая гибкость, масштабируемость, быстрая адаптация под требования бизнеса.

4. ТУРБО Бюджетирование (ООО «Консист», бренд TURBO EPM)

  • Сайт: turbosolution.ru

  • ИНН: 7717289050

  • Описание: Охватывает стратегическое, сценарное, факторное и версионное моделирование, обеспечивает прозрачность данных, интерактивные аналитические панели и отчеты в реальном времени с использованием in-memory OLAP. Лауреат ComNews Awards 2024.

  • Особенности: кросс-отраслевая применимость, скорость анализа, real-time отчеты, широкая интеграция.

5. Форсайт (Foresight) (ООО «Форсайт»)

  • Сайт: fsight.ru

  • ИНН: 7715841300

  • Описание: Self-Service BI-платформа с мощными репозиториями, поиском, созданием отчетов (дашборды, регламентные, ad-hoc), формами ввода. Сертифицирована ФСТЭК на 4 уровень доверия и 5 класс защиты — востребована в госсекторе.

  • Особенности: высокий уровень информационной безопасности, гибкая отчетность, импортонезависимость.

Дата публикации: 26.08.2025, 13:11

