Валютные переводы через агента А7: предприниматели жалуются на задержки и пропавшие деньги

На форуме бухгалтеров развернулось горячее обсуждение работы крупнейшего платежного агента А7. Всё больше предпринимателей жалуются на задержки переводов и отсутствие обратной связи от менеджеров.

История началась с поста предпринимательницы с маленьким ИП, которой нужно переводить деньги в Испанию. Ранее с этим справлялся банк, но теперь средства до контрагента перестали доходить. В поисках альтернативы она обратилась к А7.

К обсуждению присоединились и другие участники форума — и картина оказалась тревожной:

Максим Монченко сообщил, что компания перевела через А7 30 тысяч евро. Деньги ушли в понедельник, а к пятнице так и не дошли до адресата. Параллельно он как физлицо оплатил авто в Корее — и этот платёж также «завис». Сроки сорваны, есть риск потерять бронь на 60 тысяч рублей.

elenap1013 рассказала, что пользовалась А7 восемь месяцев без проблем, но в сентябре последний перевод «пропал». Менеджер не отвечает ни на звонки, ни на письма. Даже трек платежа предоставить не могут.

ekaterinaun подтвердила аналогичную ситуацию и спросила у коллег, удалось ли кому-то вернуть деньги.

Некоторые пользователи отмечают, что риски при работе с агентами есть всегда: маленькие комиссии в обмен на отсутствие гарантий. Но, судя по сообщениям на форуме, теперь сбои носят системный характер.

📌 Главный вопрос для всех пострадавших один — куда обращаться и с кого спрашивать?

Если вы работаете с агентами для зарубежных переводов, поделитесь своим опытом и советами коллегам.