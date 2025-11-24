Осенний пакет налоговых поправок принят: НДС 22%, УСН и льготы — что меняется с 2026 года

Большой пакет налоговых поправок, принят во втором и третьем чтениях.
Этим законопроектом предлагается:
повышение ставки НДС;
сокращение ИТ-льгот;
повышение тарифов страховых взносов для представителей МСП;
снижение порога по доходам плательщиков УСН для перехода на уплату НДС;
расширение доступности налогового мониторинга и многие другие.
По сравнению с первым чтением редакция законопроекта претерпела серьёзные изменения, среди которых:
новое условие для освобождения от налогообложения прибыли КИК, являющихся активными холдинговыми/субхолдинговыми компаниями;
новое основание для признания сделок контролируемыми;
изменение правил определения расходов на приобретение участия в ЭЗО;
введение технологического сбора;
сохранение льготы по НДС для реестрового ПО;
продление отдельных мер, введённых ранее в связи с приостановлением СОИДН, и др.
Ниже приведён обновлённый обзор с учётом поправок.
Налогообложение прибыли КИК и новое основание для признания сделок контролируемыми
Налогообложение прибыли КИК
Текущая редакция НК РФ позволяет освободить от налогообложения прибыль КИК, которая признаётся активной иностранной холдинговой компанией или активной иностранной субхолдинговой компанией.
Такое освобождение применяется при условии, что страна нахождения КИК не включена в перечень офшорных стран (до конца 2026 года — в специальный перечень офшорных стран).
Поправками вводится ещё одно условие для применения освобождения — в соответствии с законодательством страны нахождения КИК ставка налога на прибыль должна быть не ниже 15%.
Нововведения будут применяться в отношении освобождения от налогообложения доходов в виде прибыли КИК за налоговые периоды начиная с 2026 года.
Новое основание для признания сделок контролируемыми
Сделки, стороной которых являются лица с местом жительства/регистрации/резидентства в странах, в которых ставка налога на прибыль организаций составляет 15% и менее, будут признаваться контролируемыми (безотносительно взаимозависимости), если сумма доходов по ним за год превысит 120 млн руб.
Нововведения будут применяться к сделкам, доходы/расходы по которым признаются после 1 января 2026 года (вне зависимости от даты заключения договора).
Комментарий (Дмитрий Кулаков, партнёр ДРТ): поправки прежде всего нацелены на юрисдикции со ставкой ≤15% (в т.ч. ОАЭ с 9%), и увеличат административную нагрузку: нужно отслеживать ставки по странам контрагентов, определять «применимую» ставку и выполнять процедуры ТЦО при признании сделки контролируемой.
НДС
Повышение ставки НДС
Общая ставка НДС увеличится с 20% до 22%.
Ставка 10% для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) будет сохранена.
Отменяется возможность применения льготной ставки 10% в отношении молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира, а также спредов/сливочно-растительных топлёных смесей.
Расчётная ставка для отдельных операций (реализация предприятия как имущественного комплекса, электронные услуги и др.) вырастет с 16,67% до 18,03%.
Новая ставка будет применяться к отгрузкам, совершённым с 1 января 2026 года, вне зависимости от даты заключения договора.
Переходные положения законопроект не содержит, поэтому возможны практические вопросы исчисления НДС (доплата аванса 2%, корректировки стоимости и др.). Ожидается подход по аналогии с переходом с 18% на 20% (с письмом ФНС о «переходных положениях»).
Комментарий (Сергей Щелкалин, управляющий партнёр ДРТ): рост НДС повлияет на цены и инфляцию; компаниям стоит заранее анализировать договоры на предмет пересмотра/уточнения НДС-условий.
Переходные ситуации по НДС
Ситуация
Позиция (с учётом «прошлого» письма ФНС России)
Аванс получен/выдан в 2025 году, а отгрузка состоялась в 2026 году
Аванс, полученный в 2025 году, облагается по ставке 20/120.
Покупателю выставлена доплата аванса в части НДС (дополнительные 2%)
Если доплата аванса в части дополнительных 2% НДС осуществлена после 1 января 2026 года, то она не рассматривается как аванс и представляет собой доплату налога. Продавцу нужно выставить корректировочный счёт-фактуру на разницу в сумме НДС с аванса.
Корректировка/исправление счетов-фактур в 2026 году по отгрузкам 2025 года, а также возврат в 2026 году продукции, отгруженной в 2025 году
При составлении корректировочного счёта-фактуры применяется ставка, действовавшая на дату отгрузки.
Вознаграждение за услугу, местом реализации которой признаётся территория РФ, выплачено в 2025 году, а услуга оказана в 2026 году
Применяется ставка 20/120, после оказания услуг агентский НДС не пересчитывается.
Услуга, местом реализации которой признаётся территория РФ, оказана в 2025 году, а оплата перечислена в 2026 году
Применяется ставка 20/120, после оплаты агентский НДС не пересчитывается.
Снижение порога по доходам для УСН в целях исчисления НДС
Снижается порог по доходам, по достижении которого налогоплательщики на УСН утрачивают право на освобождение от НДС. Порог будет снижаться постепенно: до 20 млн руб. — в 2026 году, 15 млн руб. — в 2027 году и 10 млн руб. — с 2028 года.
Право на использование льготных ставок 5% и 7% сохранится.
В 2026 году налогоплательщики на УСН будут уплачивать НДС, если доход превысил 20 млн руб. в 2025 году или превысит 20 млн руб. в течение 2026 года. Выбор:
общие ставки (0%, 10%, 22%) с правом на вычет входного НДС;
льготные ставки (5% — при доходах до 250 млн руб.; 7% — при доходах 250–450 млн руб.) без права на вычет входного НДС.
Организации и ИП, впервые перешедшие на льготные ставки 5%/7%, смогут отказаться от них досрочно (в течение года с начала применения). За непредставление первой декларации по НДС в 2026 году штрафа не будет.
Отмена освобождения для отдельных банковских операций
Отменяется освобождение от уплаты НДС:
для услуг по обслуживанию банковских карт;
для операций по информационному и технологическому взаимодействию между участниками расчётов, включая эквайринг.
Комментарий (Георгий Гукасян, директор ДРТ): введение НДС на эквайринг/процессинг вероятно приведёт к росту комиссий и удорожанию безналичных транзакций с 2026 года.
НДС при реализации руды
Устанавливается ставка НДС 0% при реализации руды, концентратов и иных промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы, добывающими организациями аффинажным организациям.
Для подтверждения ставки 0% нужны:
договор на реализацию для последующего аффинажа;
документы, подтверждающие передачу продукции аффинажным организациям.
Перенос льготы в категорию 0% позволит заявлять вычеты входного НДС.
Майнинговая инфраструктура
При сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры и предоставлении вычислительной мощности для майнинга иностранным лицам НДС будет уплачиваться в России.
Цифровые платформы и цифровые права
Освобождаются от НДС услуги операторов инвестиционных платформ (кроме консультаций и услуг по предоставлению прав на ПО), а также иные услуги, непосредственно связанные с привлечением инвестиций. Уточняется порядок определения налоговой базы по операциям с утилитарными цифровыми правами.
Льгота для туроператоров
Льгота по НДС для туроператоров (освобождение по реализации туристского продукта внутреннего/въездного туризма) продлевается до конца 2030 года.
Изъятие недвижимого имущества
Передача объектов недвижимости, изымаемых для государственных/муниципальных нужд с выплатой возмещения, не будет объектом обложения НДС.
Счет-фактура при авансах
При наличии предоплаты в счёте-фактуре на реализацию нужно указывать номер и дату счёта-фактуры, выставленного при получении предоплаты, в оплату которой предоплата зачитывается.
Упрощённый заявительный порядок возмещения НДС
До конца 2026 года продлевается упрощённый заявительный порядок возмещения НДС без банковской гарантии/поручительства (в пределах суммы налогов и взносов, уплаченных в прошлом году).
Налог на прибыль
Ограничение на перенос убытка
Ограничение на перенос убытков прошлых лет (не более 50% налоговой базы текущего периода) продлевается до конца 2030 года.
ИТ-льгота
Участники «Сколково» и ИНТЦ не смогут применять льготную ставку налога на прибыль для ИТ-организаций. Компании с госучастием смогут сохранить льготу при выполнении критериев Правительства РФ (пока не утверждены).
Льготная ставка для личных фондов
Доходы от доверительного управления имуществом ПИФов учитываются при расчёте 90% пассивных доходов личного фонда для льготной ставки 15%.
Статус иностранного агента и льготные ставки
Почти все льготные ставки по налогу на прибыль (включая ИТ и личные фонды) не применяются, если доход получен налогоплательщиком–иностранным агентом, либо если в его капитале более 10% прямо/косвенно участвуют иностранные агенты.
РИНВ
РИНВ смогут применять налогоплательщики со ставкой 40% (субъекты естественных монополий по транспортировке нефти/нефтепродуктов) и их «дочки». Субъекты РФ смогут расширять расходы под РИНВ и устанавливать норматив вплоть до 100%; такие расходы становятся невычитаемыми.
Среди прочих изменений РИНВ: снимается запрет на РИНВ по инвест-ОС для добычи углеводородов на новых морских месторождениях, но уменьшать федеральную часть налога на сумму РИНВ такие организации не смогут.
ФИНВ
Право на ФИНВ можно передавать внутри группы компаниям без профильного ОКВЭД (он нужен только у передающей стороны). ФИНВ нельзя применять к неамортизируемым ОС и ОС, сформированным за счёт субсидии.
Доход при передаче товаров/прав в счёт погашения обязательств
Выручка от реализации при передаче имущества/прав/работ/услуг в счёт погашения ранее возникших денежных обязательств определяется как величина обязательства с учётом правил ТЦО.
Комментарий: это, в частности, означает, что передача имущества в счёт выплаты дивидендов будет признаваться реализацией; возможен расчёт дохода по рыночной стоимости передаваемого имущества.
Безвозмездное получение имущества от иностранного агента
Освобождение по безвозмездному получению имущества между материнской и дочерней компаниями (при доле ≥50%) не действует, если получатель — иностранный агент или в его капитале более 10% иностранные агенты.
Повышающий коэффициент 2 для лицензий на реестровое ПО
Коэффициент 2 не применяется, если договор с правообладателем предусматривает сублицензирование. Льгота — только для «собственного» использования ПО.
Сомнительная задолженность
Сомнительным долгом будет считаться также задолженность по штрафам/пеням/санкциям, подтверждённая решением суда, если возникла по договорам, долги по которым признаны сомнительными.
Безнадёжный долг
Право признавать безнадёжными долги по приобретённым правам требования по кредитам распространяется на коллекторские организации из специального реестра. Также уточняется, что безнадёжным не может быть долг на сумму доходов, дата признания которых ещё не наступила.
Долги иностранных госкомпаний по процентам и штрафным санкциям
Проценты/штрафы по долговым обязательствам иностранных организаций с госучастием ≥50% и под санкционными ограничениями признаются по кассовому методу до 31.12.2029. При прощении/истечении исковой давности налога у источника не возникает; ранее учтённые проценты/штрафы могут стать безнадёжной задолженностью.
Кассовый метод для отдельных доходов
Кассовый метод вводится для доходов в виде возмещения убытков/ущерба по решениям суда в банкротстве или из-за действий третьих лиц. У виновного лица расход также по кассовому методу.
Стоимость акций/долей ЭЗО
ЭЗО смогут по решению использовать долю рыночной стоимости (вместо балансовой) акций/долей ЭЗО в активов ИХК, рассчитанную через 150 дней после решения о приостановлении прав ИХК; оценка — независимым оценщиком по РФ-праву, однократно в течение трёх лет. При соблюдении условий (балансовые активы ИХК на 1.03.2022 в основном — акции ЭЗО и деньги; деньги затем сократились) доля приравнивается к 1. Поправки ретроспективны с 1.01.2025.
Представление декларации по месту ОП
С 2027 года сдавать декларации по месту нахождения каждого обособленного подразделения не нужно.
Льготы для МХК
Условие: не менее 70% расходов МХК на товары/работы/услуги — на территории России. Из расчёта исключаются расходы по операциям с ценными бумагами. Поправки ретроспективны с 1.01.2025.
Прочие изменения
Средства застройщиков со счетов эскроу при наличии иных незавершённых объектов сохранят статус целевого финансирования.
Компенсация за изъятие имущества для госнужд не учитывается в доходах (кроме ранее учтённых убытков); соответствующие расходы/убытки не вычитаются.
Для радиоэлектронной отрасли профильным доходом считается также доход от проектирования/разработки оборудования для производства электронной компонентной базы и продукции.
Налог у источника
Перечень пассивных доходов
Налогом у источника не будут облагаться активные доходы иностранных компаний, кроме прямо упомянутых как облагаемые. Это устраняет сомнения о налогообложении международных перевозок.
Продление мер поддержки в связи с приостановлением СОИДН
Доход
Продление/изменение льготы
Проценты иностранным экспортно-кредитным агентствам и иностранным банкам по соглашениям, заключённым до 8 августа 2023 года
Продлевается до конца 2035 года
Доходы от аренды/лизинга воздушных судов по договорам до 5 марта 2022 года, для судов, зарегистрированных/подлежащих регистрации в ГРГВС РФ
Продлевается до конца 2028 года
Роялти на телеканалах (аудиовизуальные произведения и др.)
Продлевается до конца 2028 года, но только для прав трансляции определённых спортивных мероприятий и международного/иностранного спортивного контента
Права использования объектов авторского/смежных прав, включая ПО
Не продлевается
Использование патентов, чертежей, моделей, схем, технологий, ноу-хау
Продлевается до конца 2028 года, кроме доходов от использования коммерческого ноу-хау
Реализация морских судов, зарегистрированных в РМРС и находящихся на территории РФ
Не продлевается
Доходы от международных перевозок по договорам до 8 августа 2023 года
Продлевается до конца 2028 года, но только в части морских перевозок
Аренда/субаренда морских судов по договорам с иностранными арендодателями/фрахтовщиками до 8 августа 2023 года
Продлевается до конца 2028 года
Также до конца 2028 года продлевается ставка 0% по доходам иностранных страховых организаций по договорам урегулирования требований в рамках лизинга воздушных судов (договоры до 5 марта 2022 года).
Российский аналог Pillar 2
Каждый участник МГК рассчитывает эффективную ставку налога на прибыль и, если она ниже 15%, доплачивает налог до 15%.
Правила затронут участников МГК, где:
материнская компания — иностранный резидент;
материнская и/или промежуточные холдинговые компании — резиденты стран с правилами минимального эффективного налогообложения (IIR) или хотя бы один участник — резидент страны с UTPR (перечни стран утвердит Минфин РФ);
выручка МГК по консолидированной отчётности превышает 750 млн евро в каждом из двух предшествующих финансовых годов (если консолидации нет — берутся данные индивидуальной отчётности).
Ставка 15% применяется при коэффициенте налоговой нагрузки < 0,15 и > 0. Коэффициент — отношение «обычного» налога на прибыль (без налога с дивидендов) к сумме баз (без дивидендов) с учётом переноса убытков. Из баз исключаются доходы/расходы от выбытия долей/акций участия >10% в российских/иностранных компаниях; на эти суммы корректируется и налог.
Доплата платится в федеральный (5%) и региональный (10%) бюджеты; «обычные» авансы засчитываются. Стабилизационные оговорки для СПИК/ТОР/СПВ/ОЭЗ/СЗПК/МХК на новые правила не распространяются.
Комментарий (Наталья Кузнецова, партнёр ДРТ): тестируется эффективная ставка каждого участника МГК отдельно, что отличается от «оригинального» Pillar 2.
Страховые взносы
ИТ-компании и радиоэлектронная отрасль
С 2026 года меняются тарифы страховых взносов. При снижении доли госучастия ниже 50% льгота применяется с 1-го числа месяца, когда это произошло; при увеличении выше 50% — льгота утрачивается с 1-го числа месяца превышения.
Участники «Сколково» и ИНТЦ не смогут применять ИТ-льготу по взносам (для них действует отдельная льгота: 30% в пределах 1,5 МРОТ и 15% сверх 1,5 МРОТ).
Льготная категория
Льготный тариф в 2025 году
Льготный тариф с 2026 года
Организации радиоэлектронной промышленности
7,6% (вне зависимости от суммы вознаграждения)
7,6% в пределах предельной базы и 0% — свыше предельной базы
ИТ-компании
7,6% (вне зависимости от суммы вознаграждения)
15% — в пределах предельной базы и 7,6% — свыше предельной базы
Комментарий (Эмиль Бабуров, партнёр ДРТ): повышение тарифов чувствительно для разработчиков, а резиденты «Сколково» лишаются возможности выбора льготы с 2026 года.
МСП
Сейчас действуют льготы:
базовая: 30% на выплаты в пределах 1,5 МРОТ и 15% сверх 1,5 МРОТ;
обрабатывающее производство: 30% в пределах 1,5 МРОТ и 7,6% сверх;
общественное питание (численность >250): 30% в пределах 1,5 МРОТ и 15% сверх при доп. требованиях.
Поправки ограничивают базовую льготу: применима только если основной вид деятельности входит в перечень приоритетных отраслей (утвердит Правительство РФ) и доля доходов по нему >70%.
Комментарий: отмена «общей» льготы повысит расходы МСП на персонал и может повлиять на найм/зарплаты.
НДФЛ
Освобождение от НДФЛ при продаже акций/долей
Вводятся единые критерии освобождения доходов (в пределах 50 млн руб.) от реализации акций российских организаций и долей в уставном капитале российских компаний, находившихся в собственности ≥5 лет. Доход от реализации иностранных акций больше не освобождается. Также условие о доле недвижимости в активах >50% распространяется и на доли. Выплаты при выходе из общества больше не считаются «реализацией» для льготы. С 2026 года продажа иностранных акций облагается НДФЛ и декларируется.
Дарение ценных бумаг и ПФИ
Доходы от дарения любых ценных бумаг и производных финансовых инструментов облагаются НДФЛ всегда, кроме дарения между близкими родственниками.
Возмещение утраченного имущества
В перечень необлагаемых доходов включается возмещение стоимости утраченного имущества виновным лицом.
Условия «трёхлетней льготы»
Инвестиционный вычет можно применять к доходу от реализации ценных бумаг, которые являются обращающимися на момент реализации, даже если ранее таковыми не были. Вычет распространяется на продажу паёв ОПИФов российских УК. Также «наследуется» срок владения акциями/долями ЭЗО, полученными по 470-ФЗ.
Выигрыши в азартных играх и лотереях
Отменяется обязанность физлиц платить НДФЛ самостоятельно с выигрышей до 15 тыс. руб.; налог полностью удерживает налоговый агент-организатор.
Стандартный вычет на ребёнка
При расчёте вычета учитываются только доходы основной налоговой базы (сейчас — все, кроме дивидендов).
Продажа имущества, полученного в счёт погашения обязательств
Налогоплательщик вправе уменьшить доходы от реализации такого имущества на сумму, с которой был исчислен и уплачен налог при его получении.
Налогообложение иностранных агентов
Иностранные агенты (физлица) не вправе применять ряд освобождений и вычетов (в т.ч. по продаже имущества, наследованию/дарению, инвест-вычетам и долгосрочным сбережениям). Для всех их доходов устанавливается ставка 30% (если статус был хотя бы один день в налоговом периоде).
Метод ФИФО для ПФИ
Расходы при реализации производных финансовых инструментов признаются по методу ФИФО.
Северные выплаты
Специальная шкала 13%/15% для «северной» части зарплаты применяется и к выплатам из среднего заработка в части районных коэффициентов/надбавок.
Передача акций/долей в уставный капитал
Аналогичные правила расчёта материальной выгоды распространяются на передачу акций/долей в уставный капитал при учреждении/увеличении капитала российского общества.
Расходы на участие в ЭЗО при дарении/наследовании долей в иностранной компании
Если при дарении/наследовании налог не уплачивался — в расходы берутся подтверждённые затраты дарителя/наследодателя; если налог уплачивался — учитывается сумма налога. Ретроспективно с 1.01.2025.
Ставка НДФЛ для граждан ЕАЭС
Предлагается применять «резидентскую» шкалу НДФЛ ко всем доходам граждан ЕАЭС от работы в РФ вне зависимости от их налогового статуса (13/15/18/20/22%).
Налоговый мониторинг
Расширение контрольных мероприятий
В рамках мониторинга разрешается проводить осмотр при выявлении противоречий в документах, фактов неверного исчисления/уплаты налогов и при проверке фактических затрат участников СЗПК. Поправка о выемке документов исключена во втором чтении.
Мониторинг при правопреемстве
Правопреемник сможет продолжить мониторинг при реорганизации: срок не прерывается, суммовые критерии соблюдать не нужно, сведения надо актуализировать в течение месяца.
Мониторинг участников СЗПК
Период документов для контроля затрат расширяется: начиная с наиболее ранней из дат утверждения бюджета капвложений или решения о реализации проекта.
Досрочное прекращение мониторинга
Добавлены основания: неактуальность сведений о правопреемнике; несоответствие регламента/ИС/ВК требованиям ФНС; систематические нарушения доступа к ИС.
Комментарий (Юлия Орлова, партнёр ДРТ): законодатель отказался от резкого снижения порога «входа» и от выемки документов в мониторинге.
Налоговое администрирование
Смягчающие обстоятельства
При наличии смягчающих обстоятельств штраф нельзя уменьшить более чем в 10 раз.
Экстерриториальный принцип камеральных проверок
Камеральные проверки смогут проводить инспекции, уполномоченные центральным аппаратом ФНС, а не только по месту учёта.
Льготные пени
Особый порядок расчёта пени (1/300 ключевой ставки в первые 30 дней, 1/150 — с 31-го по 90-й, 1/300 — с 91-го) продлевается до конца 2026 года.
Отсрочки/рассрочки/инвесткредиты
Расширяется применение отсрочек/рассрочек для сезонных видов деятельности, при снижении масштаба работы >50% из-за климата или падения спроса.
Максимальный срок инвестиционного налогового кредита увеличивается с 5 до 10 лет.
Новое основание для отказа: рассмотрение дела о правонарушении при недоимке/штрафе >10% запрошенной суммы отсрочки/рассрочки или >100 тыс. руб.
Ошибки прошлых лет
Нельзя исправлять ошибки прошлых лет в текущем периоде, если выросла ставка налога; нужно подавать уточнённую декларацию. Действует с 1.01.2026.
УСН, ЕСХН и ПСН
Регионы смогут устанавливать пониженные ставки УСН только для видов деятельности и критериев, определённых Правительством РФ.
УСН не смогут применять международные компании.
Перечень расходов по УСН «доходы минус расходы» становится открытым — разрешены иные расходы по правилам гл. 25 НК РФ.
При переходе с УСН/ЕСХН на общий режим можно учесть оплаченные, но не признанные расходы за три предыдущих года.
Плательщики ПСН утратят право на ПСН при доходах: >20 млн руб. (2026), >15 млн руб. (2027), >10 млн руб. (с 2028).
Акцизы, НДПИ и НДД
Индексируются ставки акцизов; меняется порядок вычетов по отдельным операциям (вина, виноград, нефтепереработка).
Уточняется порядок соглашений о развитии виноградарства и виноделия.
Вводится повышающий коэффициент вычета по акцизам для полиэфирного производства.
Уточняются положения об инвестнадбавке к вычетам для НПЗ.
Отменяется авансовый акциз для производителей алкогольной/спиртосодержащей продукции.
Уточняется обложение акцизами спирта для автобензина; вводится обратный акциз для давальческой переработки нефти за рубежом.
Уточняется исчисление НДД при изменении расходов; ограничение на перенос убытков продлевается до 2030 года.
Вычет по НДПИ для добычи железной руды в г. Оленегорск.
Новые коэффициенты/вычеты по НДПИ при добыче газа и для собственников Единой системы газоснабжения.
Технические изменения по цене нефти для НДПИ/НДД/акцизов/СРП/пошлины.
Технологический сбор
Вводится технологический сбор при ввозе/производстве электронной компонентной базы и/или продукции, содержащей её, по перечню Правительства РФ.
Плательщики: импортеры и производители (ЮЛ и ИП).
Сбор за каждую единицу продукции; ставка — Правительством РФ, но не более 5 тыс. руб. за единицу.
Порядок расчёта и сроки уплаты определит Правительство РФ.
Поступления направляются на мероприятия в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.
Комментарий: детали будут в подзаконных актах, вероятно в начале 2026 года; ввод предполагается поэтапный, сначала для готовой продукции.
Другие вопросы
Меняются правила налогообложения игорного бизнеса.
Растут отдельные госпошлины, в т.ч. в сфере алкогольной продукции.
С 1.01.2027 имущественные налоги организаций (транспортный, земельный, имущество по кадастру) рассчитывают налоговые органы; уплата — до 28 марта следующего года, авансы — до 28-го числа второго месяца после отчётного периода.
Организации и ИП смогут заранее сдавать уведомления по планируемому НДФЛ и страховым взносам (например, один раз на год).
Уточняются процедуры взыскания налоговой задолженности.
В определении административно-деловых/торговых центров по кадастру учитывается «единый недвижимый комплекс», если в составе есть хотя бы одно соответствующее нежилое здание. С 1.09.2026.
Источник: ООО «ДРТ Консалтинг». Департамент налогов и права.
