Осенний пакет налоговых поправок принят: НДС 22%, УСН и льготы — что меняется с 2026 года

Текущая редакция НК РФ позволяет освободить от налогообложения прибыль КИК, которая признаётся активной иностранной холдинговой компанией или активной иностранной субхолдинговой компанией.

Такое освобождение применяется при условии, что страна нахождения КИК не включена в перечень офшорных стран (до конца 2026 года — в специальный перечень офшорных стран).

Поправками вводится ещё одно условие для применения освобождения — в соответствии с законодательством страны нахождения КИК ставка налога на прибыль должна быть не ниже 15%.

Нововведения будут применяться в отношении освобождения от налогообложения доходов в виде прибыли КИК за налоговые периоды начиная с 2026 года.