Как получить свидетельство о рождении в 2025 году

Где получить свидетельство о рождении в 2025 году

Оформить свидетельство можно в органе ЗАГС или МФЦ, а старт подачи заявления — через портал госуслуг с выбором конкретного ЗАГСа. Чаще всего родители подают документы по месту рождения ребенка или по месту жительства одного из родителей, но жесткой привязки к адресу прописки нет.

Если родители воспользовались электронным сервисом регистрации рождения, часть данных, включая медицинское свидетельство из роддома, подгружается автоматически, явиться нужно только за готовым бланком в выбранное время.